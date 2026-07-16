Denuncian que Fiscalía de Morelos censuró a periodista tras publicar investigación sobre corrupción en el estado

La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunció un caso de censura e intimidación contra la periodista Carolina Olvera, directora del medio digital Entre Noticias y Más Noticias Morelos, quien, luego de una llamada de un funcionario de la Fiscalía General del Estado, tuvo que bajar la publicación de una investigación que exponía casos de corrupción en la entidad.

A través de un comunicado, la organización denunció un acto de censura y exigió a las autoridades de Morelos que garanticen las condiciones para que se ejerza la libertad de expresión en el estado.

PUBLICIDAD

Funcionario de la FGE pide eliminar reportaje sobre corrupción

De acuerdo al testimonio de la periodista, luego de que el 12 de julio publicara una investigación sobre un caso de corrupción, recibió una llamada de un funcionario de la Fiscalía General de Morelos, en la cual le notificó que se buscaba iniciar un proceso en su contra por la difusión de la investigación. Minutos después, la publicación, que ya había logrado un alcance significativo, fue eliminada de los canales digitales, lo que CIMAC calificó como un acto de censura.

Este hecho ocurre pese a que la periodista ya contaba con antecedentes de amenazas y medidas de protección otorgadas por la propia Fiscalía estatal, por encontrarse en una situación de riesgo.

PUBLICIDAD

La organización exigió medidas de protección para la periodista morelense.

CIMAC advirtió que este tipo de acciones inhiben el ejercicio periodístico y representan un uso indebido de las instituciones públicas para presionar a quienes informan sobre temas sensibles, como la corrupción gubernamental.

La intimidación se agrava en contextos donde las y los periodistas han recibido amenazas previas, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio profesional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida, la periodista estaría bajo un esquema de protección estatal debido a antecedentes de hostigamiento. La llamada y la remoción de la nota agravan el riesgo para su labor, pues refuerzan el mensaje de que la difusión de investigaciones sobre corrupción puede tener consecuencias legales o represalias.

Antecedentes de represión por parte de la FGE

El reporte de este caso resulta especialmente alarmante debido a que la periodista Carolina Olvera ya había sido víctima de actos de censura en 2025. En Julio, fue detenida por agentes de la FGE al ser acusada de conducir un vehículo que tenía un reporte de robado.

PUBLICIDAD

La directora del medio morelense estaba acompañada por una reportera del mismo medio, Tessy Zamora, cuando los agentes interceptaron su vehículo. “A la altura de los arcos había una camioneta roja sin placas, tipo Ford, estacionada entre una mariquería y una dulcería. Vi que los ocupantes se veían sospechosos”, relató en su momento la reportera que presenció los hechos.

De acuerdo al testimonio, los funcionarios exigieron dinero para dejarlas ir, sin embargo, después de varias manifestaciones y exigencias de organizaciones periodísticas, de derechos humanos y de familiares, finalmente dejaron libre a la comunicadora. Para CIMAC, resulta preocupante que una periodista con antecedentes de agresiones vuelva a ser víctima, nuevamente por manos de funcionarios del Estado.

PUBLICIDAD