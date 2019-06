"Parece mucho tiempo pero pasó muy rápido. Fue a base de mucho trabajo. Yo empecé de casualidad, soñaba con ser arquitecto, de hecho estudié casi tres años. Pero, los caminos de la vida me derivaron. Caí de casualidad en una marca de ropa, empecé diseñando ropa diaria, hasta que vino una cliente y me pidió un traje de novia. Como no sé decir que no, acepté", recuerda con entusiasmo ese primer encargo que lo hizo descubrir su verdadera vocación, la alta costura.