La influencer e it girl Lucía Martínez Nash, también en Punta del Este, en su paso por la Calle 20 reveló a Infobae que en Valentino había productos seleccionados que tienen 20% de descuento. "Fui a pocas. Entré en Valentino y en Yves Saint Laurent, no son las típicas prendas que ves en Hollywood o en Nueva York pero, que hay moda, hay", detalló la it girl.