"Lograr un peso adecuado, que nos permita sentirnos con energía para encarar las obligaciones diarias no implica pasar hambre. Por el contrario, una dieta balanceada, que contenga los nutrientes adecuados, más la combinación de actividad física, es la fórmula que no falla". La síntesis corresponde a la licenciada en Nutrición Ana Chezzi, quien en diálogo con Infobae reconoció que "ahora, el parámetro es tener poca grasa corporal, que no siempre se relaciona con estar flacas. Por eso, lo fundamental es, simplemente, comer bien y realizar algún deporte".