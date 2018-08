Valosen agregó que a Luis Miguel lo seguiría vistiendo sin que pierda su sello. "A una persona que es marca distintiva no conviene cambiarle el look" y detalló que para vestirlo usaría tejidos nobles, cortes clásicos pero siempre aggiornados a las tendencias, y colores neutros. Y zapatos de charol, cómo símbolo de lujo y elegancia. Gorof sumó, "Me gustaría volver a verlo con un traje blanco con moño, súper cuidado, con el pelo bastante corto que para esta época de su vida está perfecto".