El ex jugador de la selección nacional de fútbol Ezequiel "Pocho"Lavezzi –hoy no integra la lista de convocados del entrenador Jorge Sampaoli– es un habitué de los balnearios de Punta del Este. Viajó directo desde China, donde actualmente juega al fútbol, para festejar el fin de año junto a su novia, la modelo Yanina Screpante, en la zona de Laguna Garzón. Ambos deslumbraron con sus looks trendy: trajes de baño cortos con estampados llamativos, camisas blancas –estilo caribeñas– de lino y los sombreros de yute.