Las 10 cuentas de lifestyle para seguir en Instagram

✨Soy de las que un día de lluvia se creen Mary Poppins. Soy de las que piensan que las películas siempre tienen un final feliz. Soy de las que antes de irse a dormir no les puede faltar una cucharada de dulce de leche. De las que creen que el mar y la música, son los mejores remedios cuando estan tristes. De las que tienen piernas con moretones, de las que se tropiezan con todo y todo se les cae. Soy de las que cuando les gusta un tema, lo escuchan 10 veces seguidas hasta ya saber la letra de memoria. De las que aman las cosas dulces, pero el te y el café los toman sin azúcar. De las que inventan las canciones cuando no las saben. Soy de las que ríen con chistes malos, sueñan despiertas, cantan en el auto y en la ducha, y no saben cocinar. Soy de las que piensan y piensan demasiado … Soy de las que les hace faltar sentir. Pensar menos para sentir más, porque una vez que lo sienten, lo hacen con todo su corazón. ✨

A post shared by Belu Barrague (@belubarrague) on Jul 9, 2017 at 6:57pm PDT