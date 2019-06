"Para la lectura de estas ondas, existen dos tipos de métodos, los invasivos y los no invasivos. En este proyecto elegí el método no invasivo debido a su simpleza y por no generar riesgos al individuo, siendo la cantidad de canales y electrodos los que determinan la precisión de la señal, y la cantidad de canales determina el costo de este lector de ondas", aclaró el graduado.