–Habrá que tener más flexibilidad y no pensar que a los 18 años se acaba la educación y hay que salir a trabajar. Lo más seguro del futuro es que es totalmente incierto. No sabemos hoy qué ocupaciones surgirán a futuro. Es difícil saberlo. Hace 30 años atrás no vislumbrábamos las actuales ocupaciones en torno a lo digital.