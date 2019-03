—La película Her o Ella trata de un escritor que incrementa el sistema operativo de su teléfono para que éste le permita hablar con él y transformarse en su acompañante. Representa un mundo rico donde los humanos y las máquinas pueden coexistir. Los conflictos siguen existiendo pero no son sangrientos. Me gusta porque es una película que representa un futuro muy probable y realista.