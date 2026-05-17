Caso Yulixa Toloza: Fiscalía avanza en las investigaciones y ha entrevistado a trabajadoras del supuesto centro estético

Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Tres enfermeras que prestaron servicios en el supuesto centro estético Beauty Láser comparecieron ante agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación como parte de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza el 13 de mayo, según información obtenida por Caracol Radio.

Las trabajadoras entregaron detalles sobre las condiciones laborales, de salubridad e higiene en las que operaba el establecimiento y revelaron nombres de quienes realizaban procedimientos a los clientes.

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Como parte de la búsqueda de Yulixa Toloza, la Fiscalía y la Policía Nacional llevan adelante la recuperación de videos de cámaras de seguridad y la recolección de elementos materiales probatorios, informaron fuentes citadas por Caracol Radio.

Entre las pruebas clave se encuentra una grabación que muestra el momento en el que la mujer fue sacada del centro estético.

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El automovil que transportó a Yulixa Toloza fue avistado en las afueras de Bogotá, durante la madrugada del jueves 14 de mayo - crédito @LaJornadaco/X

En avances recientes, el propietario del vehículo en el que presuntamente fue transportada Toloza fue identificado y entrevistado por personal del CTI, tras la difusión de la referida grabación.

Las autoridades activaron de manera simultánea la alerta rosa y el mecanismo de búsqueda urgente para reforzar las acciones destinadas a localizar a la mujer, según indicó la Fiscalía al medio de comunicación citado inicialmente.

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Lo que se sabe sobre la desaparición de Yulixa Toloza

Las autoridades de Bogotá investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a una liposucción en una clínica clandestina del barrio Venecia, en el sur de la ciudad.

La intervención quirúrgica se realizó en un inmueble sin habilitación ni vigilancia sanitaria. Testigos y familiares denunciaron que la clínica, llamada Beauty Láser, ofreció versiones contradictorias sobre el estado de la paciente y difundieron videos en los que Yulixa aparece desorientada luego del procedimiento.

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Yulixa Toloza: tres enfermeras habrían revelado información sobre el centro de estética donde fue atendida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Poco después de la operación, la acompañante de Yulixa advirtió que la paciente no reaccionaba con normalidad. Al regresar horas más tarde, encontraron la vivienda vacía y sin respuesta por parte del personal.

La investigación reveló que el lugar funcionaba sin permisos y que quienes operaban carecían de titulación para realizar cirugías.

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La propietaria del inmueble afirmó desconocer las actividades médicas irregulares y aseguró que solo arrendaba la vivienda. Además, el bajo costo del procedimiento, que rondó los 3 millones de pesos colombianos, refuerza la hipótesis sobre la clandestinidad del establecimiento y la falta de credenciales de los responsables.

Las autoridades han clausurado el local y concentran sus esfuerzos en esclarecer si el equipo médico incurrió en negligencia o dejó de prestar auxilio a la paciente. El sitio realizaba hasta cinco intervenciones diarias, según allegadas a la víctima.

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Una ciudadana venezolana, identificada como María Fernanda, dirigía la clínica, que operaba desde temprano hasta entrada la noche. Tras la desaparición de Yulixa, las cámaras de seguridad y otras posibles pruebas desaparecieron.

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

En un video mostrado durante la investigación, se observa a tres personas —David, el supuesto médico; Edinson, esposo de la administradora; y una empleada del aseo— sacando a Yulixa del inmueble. Según el relato de una amiga, la paciente fue arrastrada, lo que ha generado dudas sobre su estado tras la intervención.

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Las autoridades sospechan que los responsables podrían haber abandonado Colombia rumbo a Venezuela y han emitido alertas migratorias. Las gestiones para su localización cuentan con el apoyo de la alcaldía local y el Gaula. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el lugar no contaba con autorización ni registro sanitario, y advirtió sobre el aumento de complicaciones y desapariciones derivadas de cirugías estéticas ilegales.

El caso ha motivado la difusión de volantes de búsqueda y el llamado de las autoridades a la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero.

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