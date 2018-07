-Sin asegurar cómo corresponder nuestros circuitos de computación, muchas de las grandes innovaciones que se están trabajando hoy, no van a poder salir a la luz. Por ejemplo, pensá en los vehículos autónomos, con todas las ventajas que tienen frente a conductores humanos que se cansan, se distraen, se alcoholizan, etc. Y que, al final del día, van a hacer que haya menos accidentes. Pero si alguien aprovecha el hecho de que estos vehículos sean manejados por computadoras, para poder hackearlos, y ponerle malware, será un desastre. Esto es sólo un ejemplo de las visiones que tenemos sobre el futuro. No vamos a poder vivir tranquilos si no tenemos un buen control de la seguridad cibernética.