Como autoridad de la Justicia de este país, Sharek prescindió de eufemismos a la hora sentar la posición oficial: "Israel no puede y no debe quedarse atrás. Como democracia occidental, estamos comprometidos a respetar, promover y proteger el derecho a la privacidad y la seguridad de los datos. Una economía centrada en datos aporta muchos beneficios a la vida humana y a la calidad de vida, pero debemos asegurarnos de que el precio que nuestra sociedad debe pagar durante este proceso no sea demasiado alto".