– Estoy súper orgulloso de toda esa experiencia, de todo lo que me enseñó. Nunca más, no pienso ni loco en hacerlo de vuelta. Pero me enseñó muchas cosas, Te voy a decir dos: una es que para empezar algo hay que dar el primer paso. Y parece una pavada, pero yo estuve preparando el barco durante meses y meses. Tenía mi lista con todo, y siempre sacaba alguno de la lista, se agregaban nuevas. Ya estábamos viviendo en el barco con mi mujer y un hijo chiquito de 6 meses. Un día, un jueves, me visitaron mi papá y mamá porque yo les había dicho que ese día íbamos a salir. Pero se me habían agregado más cosas a la lista, así que había decidido volver a posponer la travesía. En eso, mi papá empieza a deshacer los cabos. Yo le dije "!Papá! ¡No!". El contesto: "Te vas ahora". Y me fui. Hay veces que si no arrancás de una vez, no arrancas más. Y es cierto, hay que soltar los cabos y hay que empezar.