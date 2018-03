Este grupo reporta mayores expectativas en lo que respecta a disrupción tecnológica (85% vs 64%), comportamiento del cliente (81% vs 68%) y canales de distribución (76% vs 60%) que los líderes empresariales. El 26% de los consultados cree que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en la reducción planificada de personal que en 2017 (hasta un 13%).