La exposición consiste en una aplicación conceptual e impresionista de los materiales previamente hechos a mano, y ahora trabajados de manera industrial, dentro de las fábricas de Finsa. Es un juego contextualizado de materiales lujosos, repetidos y compuestos con cuidado. Las coloridas muestras de madera de Envisions y el fascinante proceso de fabricación de Finsa, formulan claramente la misión y la visión de esta colaboración, mostrando que los diseñadores no pueden vivir sin la industria y la industria no puede progresar sin diseñadores visionarios. Además, se hace evidente que la calidad no es un destino, sino una dirección y, lo más importante, un proceso.