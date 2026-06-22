Petro pide calma en Cali y advierte sobre resultados: “Hoy no hay presidente elegido, mañana aceptaré lo que digan los jueces”

El presidente reiteró que el resultado oficial de las elecciones depende del escrutinio y llamó a respetar las instituciones encargadas del proceso. - crédito Senado

El presidente Gustavo Petro, hizo un llamado a la calma en la ciudad de Cali y en el resto del país tras la jornada electoral del 21 de junio y el avance del preconteo de votos, insistiendo en que aún no hay un presidente oficialmente elegido hasta que finalicen los escrutinios y se conozcan las decisiones de las autoridades judiciales competentes.

En medio de la expectativa nacional por los resultados preliminares, el jefe de Estado pidió a la ciudadanía actuar con serenidad, respetar las instituciones y evitar cualquier tipo de confrontación o violencia durante el proceso de consolidación de los resultados.

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“Hoy por hoy no hay presidente elegido”

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro enfatizó que el proceso electoral no ha concluido y que la definición oficial del nuevo mandatario depende del escrutinio y las autoridades competentes.

“Le pido a la población de Cali guardar calma, este es el momento de la sabiduría. Hoy por hoy no hay presidente elegido hasta que las comisiones escrutadoras den sus resultados. Cómo dije esta mañana aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”, señaló el presidente en su pronunciamiento.

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El mandatario insistió en que el país debe esperar los resultados finales con tranquilidad y respetar el marco legal del proceso electoral. Asimismo, hizo un llamado general a la ciudadanía para mantener la convivencia pacífica en todo el territorio nacional.

“Invitaré al pueblo de Colombia todo a aceptar ese resultado. Pero la ley dice que el resultado lo establece el escrutinio. Invito a la población que esgrime bates y armas a no hacerlo y a la población que se manifiesta en nuestro respaldo a esperar con tranquilidad. Es el momento de la sabiduría”, agregó.

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El mandatario se pronunció tras los resultados preliminares y pidió calma mientras avanza la verificación oficial de los votos. - crédito EFE/ Natalia Pedraza

Llamado a la reconciliación y respeto institucional

En su mensaje, el jefe de Estado también se refirió a la necesidad de promover la reconciliación nacional tras los resultados electorales, independientemente de cuál sea el desenlace oficial del escrutinio.

Petro advirtió sobre la importancia de mantener la estabilidad política y social del país en un escenario de alta polarización.

“Escuché el discurso de Abelardo, si sale presidente del escrutinio debería reconocer que la mitad de la población colombiana no estuvo de acuerdo con él, es hora, por tanto, de la reconciliación o si no se pierde la Patria en la violencia”, afirmó.

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El presidente también señaló que, en caso de confirmarse oficialmente el triunfo del candidato opositor, se respetará el proceso institucional de empalme de gobierno.

“Si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Como dije antes no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo”, sostuvo.

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Preconteo y resultados preliminares

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil presentara los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, con el 99,99% de las mesas informadas.

De acuerdo con estos datos preliminares, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.515 votos, equivalentes al 49,66% de la votación, consolidándose como el ganador del preconteo. En contraste, el senador Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

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Estos resultados se conocen en medio de un proceso electoral aún sujeto a verificación mediante escrutinios oficiales, los cuales determinan la validez final de la elección.

Abelardo De La Espriella se consolidó como el más votado en el preconteo con ventaja sobre sus contendores, a la espera del escrutinio final. - crédito REUTERS/Jair Coll

Advertencias sobre el proceso y llamado a la calma

En su intervención, Petro también abordó el ambiente de tensión política que se ha generado alrededor del proceso electoral, insistiendo en que deben evitarse actos de violencia y mantener la espera institucional.

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El mandatario hizo un llamado específico a sectores de la ciudadanía que se encuentran movilizados o en expectativa del resultado electoral.

“Invito a la población que esgrime bates y armas a no hacerlo y a la población que se manifiesta en nuestro respaldo a esperar con tranquilidad”, reiteró.

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Asimismo, insistió en que la vía institucional es la única forma legítima de resolver las diferencias derivadas del proceso electoral.

El presidente publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió tranquilidad y afirmó que aceptará lo que determinen los jueces. - crédito @petrogustavo/ X