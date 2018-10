-No me interesa el vidrio o la madera. Me interesan las personas. El material que me interesa es la gran masa del cerebro o la cabeza humana. Me dedico a este juego en el que el diseño es un lenguaje que me conecta con el mundo. Al final, en todo lo que hacemos, lo que buscamos es ser amados, es muy simple. El diseño es nuestro lenguaje y podemos dar algo que nos haga sentirnos amados. Es triste pero a la vez es algo muy hermoso.