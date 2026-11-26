Kate Middleton lució en Berwickshire una chaqueta impermeable de Barbour diseñada en colaboración con Alexa Chung (extrayendo crédito…)

Guardar

La princesa de Gales volvió a recurrir a uno de los códigos más reconocibles del guardarropa informal de la realeza británica: una chaqueta de campo impermeable ligada durante décadas a las escapadas rurales de Isabel II y, más tarde, a las apariciones del rey Carlos III.

Con cuello de pana, bolsillos amplios, silueta recta y tejido preparado para resistir la lluvia, Kate Middleton actualizó esa pieza de herencia durante una visita a Berwickshire. La combinó con jeans oscuros y botas planas, en un look de capas que mantuvo la esencia campestre, aunque con una lectura más actual y urbana.

PUBLICIDAD

Durante años, Isabel II convirtió este tipo de abrigo en una constante de sus estancias en Balmoral y Sandringham. Lo llevaba con pañuelos estampados, faldas y botas de caña corta, dentro de un uniforme rural que ya forma parte de la iconografía de la monarquía. Carlos III también adoptó esa fórmula en compromisos al aire libre, lo que consolidó a la chaqueta encerada como una pieza vinculada al costado menos ceremonial de la familia real.

La reina Isabel II y el rey Carlos III consolidaron el uso de chaquetas Barbour durante sus estancias campestres en Balmoral y Sandringham (Photo by Albanpix/Shutterstock)

La elección de Kate recogió esa tradición, pero cambió las proporciones y los acompañamientos. En lugar de falda, pañuelo o accesorios clásicos, eligió denim oscuro y prendas de punto. Así, la chaqueta conservó su pasado funcional, pero se adaptó a un vestuario cotidiano de líneas más depuradas.

PUBLICIDAD

El abrigo elegido tenía un ajuste más cercano al cuerpo que los modelos rurales tradicionales. Esa silueta evitó el volumen de las prendas de caza y permitió una combinación más definida con pantalones rectos o jeans ajustados. El cuello de pana sumó textura y suavizó el aspecto utilitario de la tela exterior.

El detalle del cuadro interior, visible en el cuello y en los bordes, aportó contraste sin alterar la paleta oscura del conjunto. La clave estuvo en los materiales: el brillo leve de la superficie repelente al agua, el acabado mate del denim y la textura firme de las botas construyeron un look que no dependió de colores llamativos.

PUBLICIDAD

El abrigo incorpora bolsillos amplios de parche, un cuello de pana y un forro a cuadros visible en los bordes

Los jeans oscuros dieron continuidad visual entre la chaqueta y el calzado. Al elegir un tono profundo, la princesa mantuvo el foco en los detalles del abrigo: los botones, los bolsillos de parche, el cuello de pana y el forro a cuadros. El corte ajustado del pantalón también equilibró la estructura de la parte superior.

Las botas planas reforzaron la inspiración ecuestre. Con suela firme y caña corta, sostuvieron el carácter práctico de la chaqueta sin acercar el conjunto a la ropa deportiva. Frente a unas zapatillas, este calzado dio una terminación más estructurada y dejó el denim visible hasta el tobillo.

PUBLICIDAD

La chaqueta de campo nació como una respuesta al clima húmedo y a las actividades al aire libre. El tratamiento con cera crea una superficie resistente a la humedad, mientras que los bolsillos amplios responden a una función concreta.

El pantalón vaquero oscuro de corte ajustado equilibró el volumen del abrigo y aportó continuidad hacia el calzado

Con el tiempo, esa prenda pasó del campo al armario urbano sin perder sus códigos originales.

Este registro forma parte de los looks diurnos más frecuentes de Kate Middleton. Para visitas a organizaciones, actividades al aire libre o recorridos en zonas rurales, suele elegir prendas de punto, pantalones de líneas simples y calzado bajo.

El resultado se aleja de los vestidos de gala y las tiaras de las recepciones oficiales, aunque conserva una idea de vestuario medido, funcional y sin exceso de adornos.

PUBLICIDAD

Las prendas confeccionadas con tejido tratado con cera surgieron para actividades al aire libre antes de trasladarse al armario urbano

El contraste también se vio frente a sus recientes apariciones en India, donde apostó por siluetas bordadas, joyas históricas y una paleta más intensa. En Berwickshire, en cambio, la apuesta fue otra: una prenda histórica de la realeza reinterpretada como un básico de moda rural contemporánea.