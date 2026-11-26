Recursos de uso cotidiano pueden ayudar a retirar pelos y fibras sueltas de prendas, mantas y tapizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de hojas adhesivas no impide retirar pelusa de ropa o tapizados. Cinco objetos de uso doméstico pueden retirar fibras y pelos sueltos si se aplican con cuidado y según el tipo de tela.

La elección importa: la cinta, humedad y cepillado pueden alterar superficies delicadas si se usan con fuerza. Antes de tratar una prenda, conviene revisar la etiqueta de cuidado y probar el método en una zona poco visible.

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La organización veterinaria británica PDSA también recomienda el guante de goma y cinta adhesiva para retirar pelos de mascotas de ropa y muebles.

1. La cinta adhesiva sirve para zonas pequeñas y puntuales

Una tira de cinta con el adhesivo hacia afuera permite retirar pelusa de sectores pequeños sin arrastrarla sobre la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta puede sustituir de forma momentánea a un rodillo quitapelusas en mangas, hombros o sectores reducidos. James King, profesional de la limpieza citado por el medio especializado en tareas domesticas, The Spruce, aconseja enrollar una tira alrededor de la mano con el adhesivo hacia afuera.

El movimiento recomendado es dar pequeños toques sobre la tela y levantar la cinta, en lugar de arrastrarla. Esa técnica reduce la posibilidad de que queden restos de adhesivo. Cuando la superficie deje de captar pelusa, hay que reemplazar la tira por otra.

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Para limitar riesgos, conviene usar cinta de adherencia moderada y evitarla en tejidos envejecidos, abiertos o sensibles. Es un recurso para áreas localizadas y no resulta práctico cuando se necesita limpiar toda una prenda de una sola vez.

2. Un guante de goma apenas húmedo

Un guante de goma apenas humedecido puede reunir pelos sueltos mediante estática y fricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un guante de goma limpio puede atrapar fibras sueltas cuando se humedece ligeramente. King indicó que la humedad ayuda a generar estática; después se debe deslizar la mano de extremo a extremo, sin movimientos de vaivén.

El pelo y pelusa tienden a agruparse en el guante. Tras cada pasada, se puede enjuagar para retirar el material acumulado y repetir el procedimiento si es necesario. La PDSA, especializada en bienestar animal, incluye una recomendación similar para limpiar pelo de mascotas de textiles y muebles.

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Antes de aplicar cualquier método, conviene revisar la etiqueta de cuidado y hacer una prueba en una zona poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedecer apenas el guante con agua limpia.

Deslizarlo sin frotar, con un recorrido continuo.

Enjuagarlo entre pasadas si acumula residuos.

Evitarlo en caso de alergia al látex.

La técnica exige prudencia con telas que no toleran la humedad o que requieren limpieza especializada. En esos casos, una alternativa seca y suave reduce la exposición de la fibra al agua.

3. La mano húmeda permite una solución inmediata

La mano ligeramente húmeda ofrece una salida rápida para retirar acumulaciones leves cuando no hay otros recursos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no hay cinta ni guantes disponibles, la propia mano puede ayudar a retirar partículas sueltas. La clave es humedecerla apenas: la combinación de piel y agua produce fricción suficiente para que algunas fibras se adhieran a la palma, explicó King.

El contacto debe ser breve y sin frotar. Al terminar, corresponde lavarse las manos. Funciona mejor sobre acumulaciones leves, no sobre pelusa incrustada o bolitas adheridas.

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Conviene no empapar la tela ni insistir sobre materiales finos. La humedad excesiva puede dejar marcas o modificar la textura, por lo que esta opción debe reservarse para una intervención rápida y superficial.

4. Un guante de espuma para autos cubre superficies amplias

El guante de espuma seco puede utilizarse en zonas amplias, como mantas, abrigos o sillones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guante de espuma destinado al lavado de vehículos es otra alternativa para retirar pelo y pelusa de sectores extensos, como sillones, abrigos o mantas. Según King, la espuma puede sujetar los pelos sin ejercer una presión agresiva sobre la tela.

Debe utilizarse seco, con recorridos continuos y sin frotar. Su tamaño lo vuelve menos práctico para costuras, bolsillos y rincones estrechos, donde una cinta o los dedos ofrecen mayor precisión. Antes de usarlo en una prenda, debe estar limpio y libre de restos que puedan transferirse al tejido.

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5. Un cepillo suave para mascotas funciona en superficies planas

Las cerdas blandas permiten recoger pelo en superficies planas, siempre que el cepillo se limpie durante el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cepillos para mascotas fueron diseñados para recoger pelo y, con cerdas suaves, pueden servir sobre superficies textiles planas. King recomendó emplear solo modelos de cerdas blandas y limpiar el cepillo con frecuencia durante la tarea.

La forma más ordenada de usarlo es cepillar sobre un cesto de ropa, bolsa o aire libre, para evitar que el material retirado vuelva a dispersarse. No es la mejor opción para prendas delicadas, tejidos con relieve o zonas estrechas.

Estos recursos retiran fibras y pelos sueltos. Ante bolitas adheridas o desgaste, hay que seguir la etiqueta antes de usar herramientas abrasivas.