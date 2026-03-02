El calor afecta el funcionamiento del cuerpo: cómo prevenir problemas de salud

¿Qué Es El Golpe De Calor? por el Dr. Lopez Rosetti

Aún siguen las jornadas de temperaturas muy altas, y usted debe saber que el golpe de calor es una enfermedad aguda que puede poner en riesgo la vida.

¿Qué ocurre en el organismo cuando las temperaturas suben? El cuerpo humano mantiene su temperatura estable, en torno a 36,5 o 37 °C, gracias a un mecanismo de regulación ubicado en el hipotálamo, una estructura del cerebro que funciona como un termostato natural.

Cómo regula el cuerpo la temperatura

El golpe de calor puede afectar a cualquier persona sin medidas preventivas y constituye una urgencia médica frecuente durante olas de calor ( REUTERS/Alexandros Avramidis)

El hipotálamo monitorea constantemente la temperatura interna. Cuando percibe un aumento, ordena activar distintos mecanismos para liberar el calor acumulado. Uno de los principales es la vasodilatación: los vasos sanguíneos se expanden y aumenta el flujo de sangre debajo de la piel, permitiendo que el cuerpo pierda calor por irradiación.

Así, se facilita la transferencia de calor desde el interior hacia el exterior.

Otro mecanismo fundamental es la transpiración. Al sudar, el aire que circula sobre la piel evapora el sudor y esto ayuda a enfriar la superficie corporal.

Además, la frecuencia respiratoria se incrementa con el calor: al exhalar, el aire sale más caliente y, al inhalar, el aire fresco ingresa y contribuye a reducir la temperatura de los pulmones y de la sangre. Todos estos procesos son esenciales para mantener el equilibrio térmico.

Qué sucede durante el golpe de calor

La vasodilatación y la transpiración son mecanismos esenciales que ayudan al cuerpo a liberar el calor acumulado en días calurosos (Imagen ilustrativa Infobae)

El golpe de calor se produce cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura, ya sea por deshidratación o por exposición prolongada a ambientes calurosos sin una adecuada reposición de líquidos.

En estos casos, el sistema de regulación falla y sobreviene un traumatismo térmico agudo.

Los síntomas típicos incluyen piel caliente y seca, sensación de malestar general, náuseas, vómitos y alteraciones neurológicas, como dificultad para hablar con coherencia, confusión, pérdida de conocimiento y taquicardia. El cuadro constituye una urgencia médica y requiere intervención inmediata.

Cómo actuar ante un golpe de calor

La prevención del golpe de calor implica hidratación constante y evitar la exposición prolongada a ambientes calurosos y riesgosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a un caso de golpe de calor, es indispensable quitar la ropa de la persona afectada, humedecer su cuerpo y aplicar toallas frías o hielo en zonas como las axilas, el cuello y la ingle.

La persona debe ser trasladada sin demora a un centro médico, donde se repondrán agua y sales por vía intravenosa, se realizarán estudios y se determinará el tratamiento necesario según cada caso. La atención médica oportuna es clave para evitar complicaciones graves.

La mejor estrategia es la prevención: evitar la exposición prolongada al calor y mantenerse bien hidratado son medidas fundamentales para reducir el riesgo de esta enfermedad. El golpe de calor es un problema serio y puede afectar a cualquier persona si no se toman las precauciones adecuadas.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario” (Ed. Planeta, 2019), “Recetas para vivir mejor y más tiempo” (Ed. Planeta, 2025), entre otros.