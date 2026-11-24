Argentina será sede en diciembre de 2026 de la ceremonia mundial de Best Tourism Villages, con ocho localidades seleccionadas para representar al país

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Argentina competirá en la sexta edición de Best Tourism Villages con ocho pueblos que van desde la Puna salteña hasta la Patagonia chubutense.

Villa Sanagasta (La Rioja), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Puerto Pirámides (Chubut), Villa General Belgrano (Córdoba), Tafí del Valle (Tucumán) y Zenón Pereyra (Santa Fe) serán representantes del país ante la ONU Turismo (organismo de las Naciones Unidas especializado en turismo) para competir por el máximo reconocimiento internacional en turismo rural.

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El país llega a esta edición en un lugar de privilegio: por primera vez en su historia, Argentina será sede de la ceremonia mundial de premiación, prevista para diciembre de 2026.

La elección del país como anfitrión “representa un reconocimiento al valor de sus destinos, sus paisajes, sus culturas y las comunidades que los sostienen”, señalaron desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El evento reunirá a delegaciones de distintos países para reconocer a los pueblos que mejor preservan su identidad cultural, sus tradiciones y su patrimonio natural, y que promueven un turismo sostenible, que cuida el medioambiente y beneficia a las comunidades locales.

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Qué es Best Tourism Villages y por qué importa

En la edición de 2025, Maimará, fue elegido entre los mejores pueblos del mundo (argentina.gob.ar)

La iniciativa Best Tourism Villages existe desde 2021 y la organiza la ONU Turismo cada año. Su objetivo es distinguir a aquellos pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos. Para obtener el galardón, un pueblo debe demostrar que preserva y promueve sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Cada país postula un grupo de localidades. La ONU Turismo evalúa esas candidaturas y otorga el título a las que cumplen con sus criterios.

Además del premio principal, el programa cuenta con una categoría llamada Upgrade, o “programa de mejora”, en la que el organismo acompaña a pueblos que aún no alcanzaron el máximo nivel pero reciben asistencia para mejorar su oferta turística.

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Villa Sanagasta, La Rioja

Villa Sanagasta se ubica a 27 kilómetros de La Rioja, su Parque Geológico conserva nidos y huevos fósiles de dinosaurios (Secretaría de Turismo de la Nación)

A menos de media hora de la capital riojana, este pueblo del valle de la Costa Riojana guarda una particularidad poco común en la Argentina: su suelo alberga nidos y huevos fósiles de dinosaurios, preservados en el Parque Geológico Sanagasta. Esa condición le da proyección internacional en el campo de la paleontología.

Junto a ese patrimonio natural conviven el mercado artesanal, el templo en honor a la Virgen India y el Parque Temático Cueva de las Brujas, que da vida a la mitología local de La Salamanca y El Mikilo. En la mesa, la cocina riojana combina cabrito, locro y dulces de higo con vinos del propio valle. Según la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, los alojamientos locales se construyen con adobe y piedra, materiales que forman parte del paisaje tanto como el Dique de Los Sauces.

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Mar de las Pampas, Buenos Aires

Mar de las Pampas reúne bosque de más de 60 años, médanos y costa, la Reserva Faro Querandí protege 5700 hectáreas de dunas (Secretaría de Turismo de la Nación)

El bosque que rodea a Mar de las Pampas tiene más de seis décadas. Esa masa vegetal, junto con los médanos y el mar, es la razón por la que este pequeño pueblo dentro del municipio de Villa Gesell atrae a quienes buscan un descanso alejado del ritmo urbano.

A cinco kilómetros del casco urbano, la Reserva Natural Faro Querandí protege más de 5.700 hectáreas de dunas costeras y 21 kilómetros de litoral. El Paseo “Aldea Hippie”, un mercado con artesanías y gastronomía, agrega una dimensión cultural al destino. La localidad queda a 382 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

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Cachi, Salta

Cachi conserva un casco colonial y produce vinos a más de 2200 metros de altura

La ruta que lleva a Cachi ya es parte de la experiencia: para llegar desde Salta capital hay que cruzar la Cuesta del Obispo, un tramo de montaña que conecta con los Valles Calchaquíes a 160 kilómetros de distancia. El pueblo conserva un casco histórico colonial intacto y una iglesia declarada Monumento Histórico Nacional.

El Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz reúne piezas de la cultura diaguita-calchaquí, uno de los pueblos originarios que habitó la región antes de la llegada europea.

En los viñedos del entorno se producen cepas a más de 2.200 metros de altura, y el pimentón del Valle Calchaquí cuenta con Denominación de Origen certificada, una distinción que garantiza su procedencia y método de elaboración tradicional.

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El Trapiche, San Luis

El Trapiche combina ríos y sierras a 39 kilómetros de San Luis (Secretaría de Turismo de la Nación)

El río marca el ritmo de la vida en El Trapiche. A 39 kilómetros de la ciudad de San Luis, el agua moldea el paisaje serrano y genera atracciones como el paraje Siete Cajones, donde el curso forma siete piletas naturales encajonadas en la roca, y el embalse La Florida, apto para deportes náuticos y senderismo.

Los morteros tallados en la piedra del río son vestigios prehispánicos, anteriores a la colonización española, que dan cuenta de los pueblos originarios que vivieron allí. La cocina local retoma esa herencia con preparaciones en horno de barro inspiradas en la tradición huarpe, la cultura originaria del centro-oeste del país.

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Puerto Pirámides, Chubut

Puerto Pirámides es el único pueblo dentro de Península Valdés, el área protege ballenas lobos marinos orcas delfines y pingüinos (Secretaría de Turismo de la Nación)

Dentro de la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, Puerto Pirámides es el único núcleo urbano y el único puerto habilitado. Su valor turístico gira en torno a la biodiversidad marina: ballenas, lobos y elefantes marinos, orcas, delfines y pingüinos comparten el entorno según el calendario estacional.

En tierra, la estepa ofrece avistamientos de guanacos y ñandúes. El pueblo está a 94 kilómetros de Puerto Madryn y a 180 de Trelew, y su gastronomía prioriza los frutos del mar local junto al tradicional cordero patagónico.

Villa General Belgrano, Córdoba

Villa General Belgrano preserva tradiciones centroeuropeas con arquitectura de madera, cervezas artesanales y fiestas nacionales (Secretaría de Turismo de la Nación)

La historia de Villa General Belgrano es inseparable de la inmigración centroeuropea. Las construcciones de madera y piedra, las cervezas artesanales y festividades como la Oktoberfest (la fiesta de la cerveza de origen alemán) y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa son expresiones de una identidad cultural que el pueblo preserva con eventos anuales.

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A 88 kilómetros de la capital provincial, en el departamento Calamuchita, el entorno serrano suma el cerro La Virgen y el Cerro Mirador como destinos de trekking, y el Paseo de los Arroyos como espacio de descanso.

Tafí del Valle, Tucumán

Tafí del Valle reúne patrimonio jesuita y originario, la Reserva Los Menhires conserva alrededor de 130 piedras talladas rituales (Secretaría de Turismo de la Nación)

Tafí del Valle combina tres capas de historia: la de los pueblos originarios del valle, la de la colonización jesuita y la de las comunidades rurales. El Museo Jesuítico La Banda ocupa una estancia de 1718, uno de los edificios más antiguos de la provincia.

A 15 kilómetros del pueblo, la Reserva Provincial Los Menhires conserva alrededor de 130 grandes piedras talladas (monolitos) que los habitantes prehispánicos del valle erigieron con fines rituales. La Ruta del Artesano conecta talleres familiares de tejidos, cerámica y joyería. En la gastronomía, los quesos elaborados en tambos tradicionales bajo recetas centenarias son el producto más representativo. El acceso desde San Miguel de Tucumán es por la ruta provincial 307, a 107 kilómetros de distancia.

Zenón Pereyra, Santa Fe

Zenón Pereyra propone un circuito de símbolos masónicos y el Museo Bucci conserva una colección de autos de competición históricos (Secretaría de Turismo de la Nación)

Zenón Pereyra guarda una rareza arquitectónica: las fachadas de sus edificios llevan grabados símbolos de la masonería, una fraternidad de origen europeo cuya presencia marcó el trazado del pueblo. Ese misterio visual se puede descifrar mediante un circuito por el casco urbano. A ese patrimonio se suma la pasión local por el automovilismo: el Museo Bucci alberga una colección de autos de competición que homenajea la trayectoria de esa escudería familiar.

La herencia de los inmigrantes italianos, españoles y suizos (con especial presencia de la tradición piamontesa, proveniente del norte de Italia) define la gastronomía local, que incluye un licor de elaboración artesanal con ajenjo, anís e hinojo que se ofrece como gesto de hospitalidad. El pueblo se ubica en el Departamento Castellanos, a 130 kilómetros de la capital santafesina.

Los pueblos argentinos que ya ganaron el premio

Maimará y Carlos Pellegrini obtuvieron el premio en 2025, San Javier y Yacanto se incorporó al programa de mejora turística (argentina.gob.ar)

Desde la primera edición en 2021, varios pueblos argentinos obtuvieron el reconocimiento de la ONU Turismo.

Edición 2021 — Ganador

Caspalá (Jujuy)

Edición 2022 — Programa Upgrade

Trevelin (Chubut)

Edición 2023 — Ganador

La Carolina (San Luis)

Edición 2024 — Ganadores

Gaiman (Chubut)

Trevelin (Chubut)

Caviahue-Copahue (Neuquén)

Villa Tulumba (Córdoba)

Edición 2024 — Programa Upgrade

Campo Ramón (Misiones)

Edición 2025 — Ganadores

Maimará (Jujuy)

Carlos Pellegrini (Corrientes)

Edición 2025 — Programa Upgrade

San Javier y Yacanto (Córdoba)