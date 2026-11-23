Una correcta organización y mantenimiento del equipo ayuda a conservar mejor los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La escarcha no suele ser un problema estético: la entrada de aire húmedo al congelador favorece la formación de cristales de hielo y puede afectar la circulación del frío. Reducirla exige controlar las aperturas de la puerta, sellado y forma de guardar los alimentos.

Según Radio Romance, el fenómeno se produce cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con superficies muy frías y se congela. La acumulación puede aparecer en paredes, cajones, envases y alimentos, sobre todo si entra humedad al equipo con frecuencia.

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Los hábitos cotidianos influyen en el funcionamiento y la eficiencia del sistema de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire húmedo y pérdidas de frío explican la acumulación de escarcha

Cada apertura de la puerta permite el ingreso de aire más cálido y húmedo. Al enfriarse dentro del compartimiento, ese vapor se deposita y se transforma en hielo.

El Instituto Internacional de Refrigeración advierte que la humedad que ingresa por las puertas puede generar escarcha en los evaporadores y reducir la transferencia de calor, con impacto en el rendimiento del sistema.

La acumulación de hielo puede reducir la circulación de aire dentro del congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la junta de la puerta también resulta relevante. Debe permanecer limpia, flexible y sin grietas o sectores despegados para que el cierre sea hermético. Si una bolsa, un recipiente o un alimento impide cerrar por completo, el problema puede repetirse aunque el electrodoméstico cuente con descongelación automática.

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Otra causa frecuente es una distribución que bloquea rejillas o salidas de aire. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda no sobrecargar los compartimientos de frío, porque el aire necesita circular para mantener temperaturas adecuadas.

Revisar el burlete y evitar aperturas prolongadas ayuda a limitar el ingreso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos cotidianos que ayudan a limitar la humedad dentro del equipo

Organizar el contenido antes de abrir la puerta permite encontrar cada producto con rapidez. También conviene comprobar que los envases estén bien cerrados y que sean aptos para congelación.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos aconseja envolver los alimentos de manera ajustada o usar recipientes que impidan el paso de humedad y aire. Esta práctica limita los cristales de hielo sobre los productos y la deshidratación de su superficie. Las principales medidas son:

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Abrir la puerta solo el tiempo necesario y verificar que cierre sin obstáculos.

Revisar periódicamente el burlete y solicitar asistencia técnica si está deteriorado o no sella.

Dejar libres las rejillas y conductos internos para que circule el aire frío.

Guardar los alimentos en bolsas o recipientes cerrados de forma adecuada.

Dividir las preparaciones abundantes en recipientes poco profundos para que se enfríen con mayor rapidez.

Controlar la temperatura con un termómetro para electrodomésticos.

La FDA indica que el congelador debe mantenerse a -18°C (0°F) o menos. Ese control apunta a la conservación y ayuda a preservar la calidad de los alimentos.

Los recipientes bien cerrados protegen los alimentos y disminuyen la formación de cristales de hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descongelación automática reduce el hielo, pero no corrige fallas de uso

Los equipos con sistemas de descongelación automática realizan ciclos para retirar el hielo que se forma en el evaporador. Según Radio Romance, estos mecanismos utilizan circulación de aire y, en muchos modelos, una resistencia que derrite de forma temporal la escarcha acumulada en esa pieza. El agua se dirige luego a una bandeja para evaporarse.

La presencia de esta tecnología no elimina todas las causas de formación de hielo. Si el sello falla, la puerta se abre con frecuencia o la ventilación está bloqueada, puede aparecer escarcha incluso en un equipo con ese sistema.

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Una acumulación persistente o que reaparece poco después de limpiarla puede indicar un inconveniente en el drenaje, sensores, ventilador o mecanismo de descongelación, por lo que corresponde una revisión técnica.

Las rejillas y conductos internos deben quedar libres para mantener una temperatura uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar el hielo sin dañar el sistema evita riesgos innecesarios

En los modelos que requieren descongelación manual, el procedimiento debe realizarse de acuerdo con el manual del equipo.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos (FSIS) desaconseja usar cuchillos, picahielos u otros objetos punzantes para desprender la escarcha, ya que pueden dañar el revestimiento o componentes internos. Durante esa tarea, los alimentos congelados deben mantenerse en condiciones de frío para impedir que se descongelen.

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La observación regular del cierre de la puerta, temperatura y estado de la escarcha permite detectar a tiempo cuándo un hábito de uso o una falla técnica requiere corrección.