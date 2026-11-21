La elección de especies con distintas alturas, colores y tiempos de floración permite organizar canteros de verano con continuidad hasta el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro combinaciones de flores de verano reúnen contrastes de color, distintas alturas y pautas de cultivo para prolongar la floración hasta el otoño. La selección requiere adaptar el riego, la exposición solar y el control de la resiembra a las necesidades de cada especie.

La selección, presentada por Marisa Reyes en Garden Gate Magazine, reúne propuestas para combinar especies de verano según sus colores, alturas y necesidades de cultivo. Las recomendaciones se complementan con información de la Royal Horticultural Society (RHS), institución británica especializada en horticultura.

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El riego, el drenaje y la exposición solar deben ajustarse a las necesidades de cada planta para sostener el desarrollo del conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad aconseja escalonar las floraciones durante la temporada, evitar pesticidas sobre ejemplares en flor y preferir variedades simples cuando el objetivo es facilitar el acceso al polen y al néctar.

1. La margarita gloriosa y la zinnia

La margarita gloriosa y la zinnia combinan pétalos amarillos y flores rosadas en un sector de pleno sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera dupla vincula la margarita gloriosa, de pétalos amarillos y centro oscuro, con zinnias de flores rosadas y forma de pompón. Ambas se desarrollan a pleno sol y la publicación las describe como plantas de mantenimiento reducido y resistentes a los ciervos.

Para sostener el aspecto del conjunto, aconseja retirar las flores marchitas: esa práctica ordena el macizo, favorece nuevas floraciones y reduce la posibilidad de que la margarita se resiembre.

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También se propone aportar compost en primavera, en una capa de unos 5 centímetros, o fertilizante granulado de liberación lenta. La RHS considera a las zinnias, cosmos y girasoles anuales aptos para atraer insectos polinizadores.

Antes de plantar, conviene observar las horas de luz, drenaje y dimensiones finales de cada ejemplar, criterios centrales para elegir especies según el sitio.

2. El tanaceto y el statice

El tanaceto matricaria y el statice reúnen flores claras y tonos azules, con tallos que también pueden utilizarse en arreglos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre las flores blancas y amarillas del tanaceto matricaria y las inflorescencias azules del statice aporta una alternativa para sectores soleados.

Ambas plantas pueden cortarse para arreglos; el statice conserva el color una vez seco y, según el texto, sus tallos pueden durar hasta dos semanas en un florero si se recolectan con las flores abiertas.

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El tanaceto es una planta perenne que puede expandirse por rizomas y mediante semillas. La recomendación es dividirlo cada pocos años, en primavera u otoño, y eliminar las flores gastadas para limitar su avance.

Tras la primera helada intensa, se indica recortarlo al nivel del suelo. La RHS incluye especies de Limonium, el género del statice, en sus recursos sobre plantas para polinizadores, aunque la elección final debe considerar las condiciones locales.

3. La gomphrena y la verbena

Las cabezuelas compactas de la gomphrena contrastan con los tallos altos y las inflorescencias abiertas de la verbena de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera propuesta reúne gomphrena de cabezuelas rosadas con puntas amarillas y verbena de Buenos Aires, que forma grupos florales más ligeros sobre tallos altos.

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El contraste de volumen surge de la disposición de las cabezuelas compactas ante una estructura más abierta. El artículo indica que ambas prefieren pleno sol y suelo con buen drenaje; en regiones del sur, aconseja sombra por la tarde para reducir el daño en follaje y corolas.

La verbena puede resiembrarse en los lugares donde resiste el invierno. El retiro de las flores secas permite evitar plántulas no deseadas. La RHS incorpora a la verbena de Buenos Aires en sus listas de plantas para polinizadores y señala que sus flores aparecen desde mediados del verano hasta el otoño. Esa secuencia permite combinarla con especies de floración estival sin depender de un único momento de color.

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4. El girasol y el cosmos

Los girasoles de porte alto se ubican por encima del follaje fino del cosmos, una dupla con requerimientos diferentes de agua y fertilización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última dupla coloca girasoles de flores blancas y centro oscuro por encima de cosmos blancos de follaje fino. Los dos requieren sol y suelo medio con drenaje, aunque difieren en agua y nutrición.

Los girasoles necesitan riegos profundos y espaciados durante el crecimiento para favorecer raíces largas; el cosmos, una vez establecido, tolera mejor la falta de agua y requiere riego adicional en períodos cálidos y secos.

Para el girasol, el artículo recomienda fertilizar después de la plantación y repetir la aplicación cada cuatro a seis semanas. En el cosmos, el exceso de nutrientes puede reducir la producción de botones florales y provocar un crecimiento excesivamente alargado. Retirar las flores marchitas ayuda a prolongar la floración. La RHS identifica a ambas especies entre las anuales que pueden sembrarse en primavera y que aportan recursos a los polinizadores.

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La institución también aconseja sumar sitios de anidación y agua poco profunda con piedras para insectos, además de mantener una oferta floral distribuida durante el año. Estas medidas complementan la elección de especies y permiten que cada combinación responda a las condiciones del jardín y fauna que lo visita.