La inflamación crónica daña el revestimiento de los vasos sanguíneos y acelera las enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflamación crónica desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Actúa de manera silenciosa, favoreciendo el daño en el revestimiento de los vasos sanguíneos, la acumulación de placas de ateroma y el endurecimiento de las arterias.

Según una revisión publicada en International Journal of Molecular Sciences (Henein et al., 2022), la inflamación sostenida de bajo grado juega un papel central en la fisiopatología cardiovascular.

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Frente a ese panorama, la dietista Michelle Routhenstein, especialista en salud cardiometabólica, señaló en EatingWell que una dieta antiinflamatoria puede reducir ese proceso al disminuir la rigidez arterial y el daño al endotelio vascular.

Una de las formas más accesibles de incorporar compuestos antiinflamatorios a la alimentación cotidiana son las especias. Dietistas consultadas por EatingWell identificaron seis que tienen respaldo científico para el cuidado del corazón.

1. Canela

La suplementación con canela reduce la presión arterial, la glucemia y los niveles de colesterol en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela es quizás la especia más versátil del grupo. La variedad Ceylon concentra compuestos bioactivos como el cinamaldehído, el ácido cinámico y el cinamato, con propiedades antioxidantes documentadas.

Un metaanálisis publicado en el Journal of Health, Population and Nutrition (Jafari et al., 2025) analizó ensayos clínicos controlados y encontró que la suplementación con canela mejora de forma estadísticamente mensurable la presión arterial, la glucemia, el colesterol y los marcadores inflamatorios en adultos.

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Kaytee Hadley, dietista funcional, recomienda incorporar la canela en comidas frecuentes —avena, batidos, café— para aprovechar su potencial terapéutico sin recurrir a suplementos, que en dosis altas pueden interactuar con anticoagulantes y medicamentos para la diabetes, según advierte el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

2. Clavo de olor

El eugenol del clavo de olor protege el endotelio vascular frente a los efectos del estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clavo de olor aporta eugenol, alfa-humuleno, beta-cariofileno, ácido gálico, quercetina y luteolina. Entre esos compuestos, el primero es el más estudiado por su capacidad para reducir la inflamación y proteger el endotelio vascular, según un artículo publicado en Biomolecules.

Routhenstein recomienda consumir alrededor de un cuarto de cucharadita de clavo molido al día, ya sea en infusiones o sobre platos salados y dulces.

3. Ajo

La alicina liberada al triturar ajo fresco contribuye al control de la presión arterial y el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre el ajo y la salud cardiovascular es robusta. Un metaanálisis publicado en Nutrition Reviews revisó ensayos controlados aleatorizados y concluyó que la suplementación con ajo reduce la presión arterial y mejora el perfil lipídico en adultos. El compuesto responsable es la alicina, que se genera cuando esta comida se pica o machaca, y no cuando se consume entero.

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“Para obtener beneficios cardioprotectores, se recomienda consumir de uno a dos dientes de ajo fresco por día, triturados o picados y dejados reposar unos minutos antes de cocinar para maximizar sus beneficios”, indicó Routhenstein en declaraciones a EatingWell.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) advierte que, si bien el ajo en la dieta es seguro, los suplementos pueden interactuar con anticoagulantes y aspirina.

4. Jengibre

Los compuestos bioactivos del jengibre disminuyen los triglicéridos y favorecen la circulación sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos con efectos antiinflamatorios documentados. Una revisión publicada en Cureus evaluó ensayos clínicos y encontró que esta especia muestra potencial para mejorar la circulación, reducir los triglicéridos y regular los niveles de glucosa e insulina, aunque los autores señalan que los resultados son heterogéneos entre estudios.

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Routhenstein recomienda consumir entre 1 y 2 cucharaditas de jengibre fresco, o media cucharadita de jengibre molido al día, incorporado en tés, batidos o salteados.

5. Chile

El consumo regular de chile se asocia con una reducción del 17% en la mortalidad por cardiopatías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile —y la pimienta roja triturada como forma de consumo habitual— contiene capsaicina, el compuesto que le otorga el picante. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Preventive Cardiology concluyó que las personas que lo consumen con regularidad tienen hasta un 17% menos de riesgo de morir por enfermedades cardíacas en comparación con quienes no lo hacen.

La dietista Jamie Baham explica que la capsaicina actúa reduciendo ciertos mediadores químicos que desencadenan la inflamación, y que además puede estimular la producción de óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos.

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6. Cúrcuma

La combinación de cúrcuma con pimienta negra incrementa la absorción corporal de la curcumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma concentra curcumina, uno de los compuestos antiinflamatorios más estudiados en el ámbito cardiovascular. Según una revisión publicada en Cells, tiene propiedades antioxidantes y protege las mitocondrias celulares del daño oxidativo, con efectos mensurables sobre los niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica.

Sin embargo, la biodisponibilidad de la curcumina es limitada cuando se consume sola. Combinar la cúrcuma con pimienta negra —que contiene piperina— puede aumentar significativamente su absorción, según señala Hadley.

En dosis elevadas, los suplementos de curcumina pueden interactuar con anticoagulantes y antidiabéticos, de acuerdo con estudios publicados en Pharmaceuticals y en Nutrients.

Consejos para conservar las especias y aprovechar mejor sus propiedades

El almacenamiento en recipientes herméticos protegidos de la luz previene la pérdida de propiedades en las especias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de estas especias depende en parte de cómo se almacenan. Los expertos recomiendan guardarlas en recipientes herméticos, alejadas de la luz y el calor, ya que ambos factores aceleran la degradación de sus compuestos bioactivos.

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También conviene verificar la fecha de vencimiento: aunque las especias no se vuelven peligrosas después de esa fecha, su aroma y potencia disminuyen con el tiempo. Comprar especias enteras y molerlas al momento de usarlas ayuda a preservar su frescura por más tiempo.