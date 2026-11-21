Una pareja conversa en la terraza de un edificio residencial con copas de vino frente a una vista panorámica de la ciudad al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes obtuvieron puntuaciones elevadas en psicopatía y sadismo tuvieron hasta un 28% más de probabilidades de ser elegidos para un nuevo encuentro, de acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Research in Personality que analizó el comportamiento en citas rápidas de 129 estudiantes universitarios.

La intuición popular suele asociar el atractivo romántico con la amabilidad y la empatía. Sin embargo, una investigación reciente pone en entredicho esa idea al demostrar que ciertos rasgos de personalidad oscura —en particular la psicopatía y el sadismo— pueden otorgar una ventaja concreta en las primeras impresiones románticas, aun cuando casi nadie declara querer salir con personas que los posean.

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Las personas con rasgos psicopáticos proyectan más atractivo físico y sentido del humor en el primer encuentro

El estudio, liderado por Braden T. Hall y su equipo, organizó ocho eventos de citas rápidas con estudiantes heterosexuales de distintas universidades. Cada encuentro duró tres minutos, y al finalizar cada ronda los participantes debían indicar si querrían volver a verse con su cita. En total se registraron 561 encuentros, con un promedio de 8,7 citas por persona.

Una pareja de mediana edad conversa sentada en un banco de madera dentro de un parque con vegetación otoñal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del evento —con hasta 22 días de anticipación— los participantes completaron cuestionarios para medir su nivel de psicopatía mediante la Escala de Psicopatía de Autoinforme - Forma Corta (SRP-SF), que evalúa cuatro dimensiones: manipulación interpersonal, afecto insensible, estilo de vida errático y comportamiento antisocial. El sadismo fue medido con el cuestionario de Evaluación de la Personalidad Sádica (ASP), que cuantifica la tendencia a disfrutar de la crueldad como forma de afirmar dominio.

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Los resultados fueron contundentes: quienes obtuvieron puntuaciones bajas en ambos rasgos tuvieron entre un 42% y un 43% de probabilidades de ser elegidos para una segunda cita. Entre los participantes con puntuaciones altas, esa cifra trepó a casi el 54%. En términos prácticos, eso equivale a una cita adicional por evento. La psicopatía aumentó las chances en un 25%, mientras que el sadismo lo hizo en un 28%.

El éxito en las citas no se explica por la crueldad, sino por la extroversión y el humor

Lo que los investigadores encontraron no fue que las personas con rasgos oscuros resultaran atractivas por su crueldad o su frialdad emocional, sino a pesar de ellas. El mecanismo detrás del fenómeno es la proyección de rasgos de iniciativa: estos individuos se mostraron más atractivos físicamente, más divertidos y más extrovertidos durante el encuentro. Sus citas tampoco los percibieron como menos amables o agradables que el resto de los participantes.

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Los propios autores remarcan que este efecto fue comparativamente modesto: el atractivo físico predijo la elección de una segunda cita con una fuerza seis veces mayor que la psicopatía o el sadismo.

Una pareja se mira fijamente sentada en una mesa de un bar, iluminada por la luz de una vela y rodeada de copas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los distintos componentes de la psicopatía, el estilo de vida errático fue el rasgo que más contribuyó al atractivo percibido, al hacer que la persona pareciera más espontánea y entretenida. La insensibilidad afectiva también jugó un rol, en parte porque estos participantes se mostraban más graciosos y, en el caso de los hombres, proyectaban menos ansiedad social.

La brevedad de cada encuentro —apenas tres minutos de conversación educada— dejó poco espacio para que afloraran los rasgos más hostiles o manipuladores. Los investigadores señalan que no pudieron determinar si estas personas ocultaron deliberadamente su lado más agresivo, aunque sugieren que quienes tienen mayor conciencia social podrían haber ajustado su comportamiento para causar una mejor impresión.

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Casos reales muestran un patrón histórico de personalidades oscuras con alto poder de seducción

Este hallazgo no surge en el vacío. La literatura criminológica y psicológica registra numerosos casos en los que individuos con rasgos profundamente dañinos lograron construir una imagen pública seductora.

El asesino en serie Ted Bundy es quizás el ejemplo más citado: utilizaba su encanto físico y social para ganar la confianza de sus víctimas. Un patrón similar se observa en casos de llamadas “viudas negras”, mujeres que combinaron carisma y atractivo para explotar o asesinar a sus parejas.

En el cálido instante previo al beso, esta pareja demuestra su amor con complicidad, manifestando la belleza de las relaciones, el enamoramiento y la conexión íntima en una romántica escena de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo paradójico del fenómeno es que, en contextos de autoevaluación consciente, casi ninguna persona declara desear una relación con alguien que presente rasgos psicopáticos o sádicos. La brecha entre la preferencia declarada y el comportamiento real en el encuentro cara a cara es precisamente lo que este estudio intentó medir —y confirmó— en una situación controlada pero realista.

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El estudio desafía la idea de que los rasgos perjudiciales son detectables desde el principio

Los autores destacan que sus resultados cuestionan uno de los supuestos más arraigados sobre las primeras impresiones: que estas son una señal confiable del carácter de una persona. En el contexto de una cita breve, los rasgos de personalidad potencialmente dañinos no solo no resultaron una desventaja, sino que actuaron como un catalizador de atractivo.

El trabajo fue publicado en el Journal of Research in Personality y abre interrogantes sobre cómo las señales de personalidad son procesadas —o malinterpretadas— en situaciones de alta carga social y tiempo limitado.