Científicos de la Universidad de Ulm determinaron que las respuestas oculares delatan el ocultamiento deliberado de información en interacciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en PLOS One determinó que la dilatación de las pupilas, la reducción del parpadeo y las fijaciones oculares más prolongadas pueden revelar cuándo alguien intenta ocultar información, incluso en situaciones de interacción social cara a cara. La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Ulm, en Alemania, suma nuevas pruebas al campo de la detección del engaño y pone en cuestión la eficacia de las señales conductuales más popularmente asociadas con la mentira.

Los ojos delatan el reconocimiento aunque la mente quiera ocultarlo

El trabajo fue conducido por Valentin Foucher y Anke Huckauf, del Departamento de Psicología General de Ulm. Su objetivo era determinar si la prueba de información oculta (PIO) —conocida en inglés como Concealed Information Test (CIT)— podía detectar secretos a partir únicamente de los movimientos oculares, y si esa capacidad se mantenía en un contexto de interacción social real, no solo frente a una pantalla.

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La PIO es una herramienta utilizada en investigaciones criminales para establecer si una persona reconoce detalles que solo el autor de un delito podría conocer. Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre esta prueba se había realizado en entornos controlados con estímulos digitales, sin la presencia de otro ser humano. Foucher y Huckauf ampliaron ese marco al incorporar un observador en vivo: un cómplice que fingía ser un mentalista.

La investigación adaptó la prueba de información oculta mediante la inclusión de un observador en vivo que actuó como mentalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los voluntarios debían elegir una carta y luego mentir o revelar su elección

El experimento reclutó a 36 adultos voluntarios a quienes se les mostraron seis tarjetas numeradas en una pantalla. Cada participante debía elegir una y, según las instrucciones que recibía, revelar su elección, mantenerla en secreto o engañar al supuesto mentalista para que adivinara una tarjeta diferente.

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Las tarjetas se presentaban de a una mientras un sistema de seguimiento ocular —unas gafas con el rastreador Neon— registraba el tamaño pupilar, la frecuencia del parpadeo, las fijaciones y los tiempos de respuesta.

El cómplice también formulaba preguntas verbales sobre la carta elegida, a las que los participantes debían responder con la verdad o con mentiras según el caso.

La pupila se dilató ante la carta elegida sin importar si el participante mentía o decía la verdad

El hallazgo más robusto del estudio fue que las pupilas de los participantes se dilataron de forma consistente al ver la tarjeta que habían elegido, en comparación con las demás. Este fenómeno se produjo independientemente de si el voluntario intentaba ocultarlo o fingir otra elección.

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“Esto sugiere que el reconocimiento de un objeto significativo puede discernirse a través de la señal pupilar, incluso cuando los participantes intentaban ocultarlo o fingirlo”, escribieron Foucher y Huckauf en el estudio, publicado el 18 de noviembre de 2026 en PLOS One.

El retraso en el tiempo de respuesta constituyó el indicador más certero de falsedad durante el intercambio de preguntas verbales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación está en la respuesta de orientación: un mecanismo involuntario del sistema nervioso que hace que las pupilas se dilaten al detectar algo conocido o relevante. Ese proceso, según los investigadores, opera por debajo del control consciente y no puede suprimirse con facilidad, incluso cuando la persona está motivada a engañar.

Ocultar información también se traduce en menos parpadeos y fijaciones más largas

Más allá de la dilatación pupilar, el estudio identificó otros patrones ligados a la ocultación activa de información. Cuando los participantes guardaban el secreto, parpadeaban con menor frecuencia —en promedio 0,40 veces por segundo frente a 0,47 en la condición de revelación— y mantenían la mirada fija en un punto durante períodos más prolongados. Ambos efectos son consistentes con lo que los investigadores denominan una “inhibición del arousal”: el estado de alerta que genera el acto de ocultar algo activa mecanismos de control motor que reducen el movimiento ocular espontáneo.

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Estos efectos se amplificaron cuando los participantes miraban al cómplice, lo que sugiere que el engaño en contextos sociales no es un proceso puramente interno sino que se orienta hacia el interlocutor. Es decir, la carga cognitiva de mentirle a alguien cara a cara tiene consecuencias observables en la mirada.

El seguimiento ocular busca aportar marcadores fisiológicos objetivos que complementen herramientas forenses tradicionales como el polígrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fase de preguntas verbales, el panorama fue diferente. Los movimientos oculares —fijaciones, parpadeos— no resultaron informativos del engaño en ese contexto. Sin embargo, los participantes tardaron más tiempo en responder cuando mentían que cuando decían la verdad. Los investigadores concluyen que, en situaciones de interacción verbal, el tiempo de reacción es el indicador más confiable de que alguien está construyendo una respuesta falsa.

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Los autores advierten que el experimento careció de consecuencias reales para los participantes

Los propios Foucher y Huckauf reconocen limitaciones centrales en su diseño. La más relevante es que el engaño dentro del experimento no tuvo consecuencias: los participantes no corrían ningún riesgo real de ser descubiertos ni enfrentaban penalidades si se detectaba su mentira. Esa ausencia de riesgo puede haber reducido el nivel de activación emocional, lo que a su vez limita la generalización de los resultados a situaciones de alto compromiso, como una investigación criminal real.

El estudio se suma a una línea de investigación creciente que busca reemplazar indicadores conductuales poco confiables —como esquivar la mirada o moverse nerviosamente— por marcadores fisiológicos más objetivos y difíciles de controlar conscientemente.

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La detección del engaño mediante técnicas de seguimiento ocular podría, en el futuro, complementar herramientas como el polígrafo en contextos aplicados, aunque los autores subrayan que aún se requieren estudios con condiciones de mayor realismo ecológico.