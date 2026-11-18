Las ollas de este material son resistentes y aptas para temperaturas elevadas, aunque requieren cuidados durante la preparación de alimentos ácidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acero inoxidable es una opción de uso cotidiano para cocinar por su resistencia y por carecer de recubrimientos antiadherentes. La posible liberación de níquel y cromo, sin embargo, requiere precauciones específicas en personas con sensibilidad a esos metales.

La médica Simran Malhotra, certificada en medicina interna, cuidados paliativos y medicina del estilo de vida, señaló a Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, que las piezas de buena calidad suelen ser una alternativa segura y duradera.

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Su recomendación se apoya en que este material no incorpora revestimientos antiadherentes con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS.

El contacto prolongado con salsas de tomate, cítricos u otras preparaciones ácidas puede aumentar la liberación de ciertos metales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a metales depende del alimento y tiempo de cocción

El acero inoxidable contiene aleaciones de distintos metales. Durante la preparación de alimentos, cantidades pequeñas de níquel o cromo pueden pasar a la comida. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR) indica que ese fenómeno puede ocurrir al calentar alimentos ácidos en utensilios de acero inoxidable.

La transferencia de níquel aumenta con preparaciones ácidas y con el calentamiento. Los guisos de tomate, cítricos y otras recetas de pH bajo merecen atención si se cocinan durante períodos largos o a temperaturas elevadas.

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Mantener las piezas en buen estado y evitar utensilios abrasivos ayuda a preservar su superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que la liberación de níquel y cromo hacia salsa de tomate aumentó según el tipo de acero, duración de la cocción y uso previo de la olla.

El estudio observó los valores más altos en recipientes nuevos y una disminución de la liberación tras ciclos sucesivos de uso. Sus resultados corresponden a condiciones de ensayo concretas y no permiten equiparar cada receta doméstica con una misma exposición.

Los especialistas recomiendan revisar el estado de ollas y sartenes antes de utilizarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con alergia al níquel requieren una evaluación individual

Para la mayoría de la población, la información disponible apunta a una exposición baja. MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que los problemas de salud asociados a este material son poco frecuentes. Malhotra dijo al medio que quienes tengan sensibilidad al níquel o cromo deben actuar con mayor cautela.

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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) actualizó en 2020 su evaluación sobre el níquel presente en alimentos y agua potable. El organismo fijó una ingesta diaria tolerable de 13 microgramos por kilogramo de peso corporal para la exposición crónica. También advirtió que la exposición alimentaria aguda puede plantear una preocupación para personas sensibilizadas al níquel.

El valor de la EFSA evalúa la ingesta procedente del conjunto de la dieta y el agua, no una olla aislada. Por eso, una persona con diagnóstico de alergia o con síntomas atribuidos al níquel debería consultar a un profesional de salud antes de restringir alimentos o sustituir todos sus utensilios.

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La elección del utensilio depende del tipo de preparación, la temperatura y las necesidades de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del utensilio influye en su uso y mantenimiento

La recomendación práctica no exige abandonar el acero inoxidable. La médica consultada por Martha Stewart aconsejó evitar cocciones prolongadas a fuego muy alto, especialmente con alimentos ácidos, y conservar las piezas en buen estado.

También sugirió emplear utensilios de madera o silicona para reducir rayones en ollas y sartenes. Para el cuidado cotidiano, conviene considerar estas pautas:

Precalentar la sartén antes de añadir una pequeña cantidad de aceite puede facilitar que los alimentos se despeguen.

Evitar esponjas o productos de limpieza que deterioren la superficie.

Revisar que no haya daños importantes antes de usar el recipiente.

No prolongar sin necesidad la cocción de salsas ácidas a temperatura muy alta.

Consultar con un especialista ante una sensibilidad conocida a esos metales.

La composición del utensilio, el tiempo de cocción y la acidez de los alimentos influyen en el contacto entre los metales y la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus recomienda elegir utensilios metálicos que puedan limpiarse con facilidad y que no presenten grietas ni bordes ásperos donde se acumulen restos de comida o bacterias.

En el caso del acero inoxidable, conservar una superficie íntegra y adecuar el uso al tipo de preparación permite aprovechar su resistencia sin ignorar las situaciones en las que la migración de metales puede aumentar.

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