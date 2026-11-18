La limpieza húmeda ayuda a retirar partículas sin dispersarlas en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de la primavera suele coincidir con un aumento de las molestias por alergias estacionales dentro del hogar. El polen que circula en el exterior puede entrar a las viviendas y depositarse en superficies, ropa y textiles.

El polen puede ingresar por ventanas, calzado y objetos de uso diario

La exposición a pólenes de árboles, pastos y malezas causa síntomas de rinitis alérgica en personas susceptibles. La Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI) indica que el polen puede trasladarse con mayor facilidad en días secos y ventosos, y aconseja limitar la entrada de estas partículas cuando sus niveles son altos.

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Durante los períodos de mayor polinización, el ingreso de partículas puede aumentar a través de ventanas, ropa y calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, mantener cerradas las ventanas durante los períodos de mayor concentración de polen puede ayudar a reducir la exposición dentro de la casa. Al volver de actividades al aire libre, la misma institución recomienda ducharse, lavarse el cabello y cambiarse de ropa. También sugiere no secar sábanas ni prendas en el exterior, ya que pueden retener partículas transportadas por el aire.

En una nota de Elle, Pablo Cardozo, jefe de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, señaló que durante la primavera importa tanto la frecuencia de la limpieza como la forma de realizarla. El profesional advirtió que polvo, polen y otras partículas se acumulan en superficies, textiles y sectores que pueden pasar desapercibidos.

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Las rejillas de ventilación y los marcos de las ventanas requieren una revisión periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza húmeda evita que las partículas vuelvan al aire

Para reducir la presencia de polvo y polen en el interior, una medida práctica es priorizar paños húmedos y otros métodos que capturen las partículas. Barrer o sacudir en seco puede hacer que vuelvan a quedar suspendidas de manera temporal antes de asentarse otra vez. Una rutina doméstica puede contemplar los siguientes puntos:

Limpiar primero estantes, repisas, muebles altos y marcos de ventanas, y luego el piso. Incorporar cortinas, alfombras, tapizados, mantas y otros textiles a la limpieza habitual. Higienizar con regularidad mesas, escritorios, teclados y otras superficies de uso frecuente. Revisar rejillas de ventilación, esquinas y espacios detrás de los muebles, donde puede concentrarse suciedad. Retirar el polvo con métodos que lo contengan, en lugar de dispersarlo.

Cortinas, alfombras y tapizados pueden concentrar polvo y polen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAAAI aconseja limpiar pisos y superficies de manera semanal y lavar la ropa de cama con frecuencia. Para las alfombras, menciona el uso de aspiradoras con filtro de aire de alta eficiencia para partículas, conocido como HEPA.

La entidad aclara que los purificadores pueden reducir partículas suspendidas, pero no eliminan los alérgenos que ya se depositaron sobre muebles, paredes o pisos.

El polen puede ingresar a los ambientes interiores a través de ventanas abiertas, ropa y calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad y el moho requieren medidas de prevención

El cuidado del aire interior no se limita al polen. La Organización Mundial de la Salud advierte que la humedad persistente y el crecimiento de moho en interiores se asocian con una mayor presencia de síntomas respiratorios, alergias y asma. Entre las señales que requieren atención figuran la condensación, el moho visible, olor a humedad y antecedentes de filtraciones o daños por agua.

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El organismo recomienda prevenir y reparar los problemas de humedad en lugar de esperar a que se agraven. Para ello, la ventilación debe ayudar a retirar o diluir contaminantes y humedad generados puertas adentro, sin introducir aire exterior contaminado.

Mantener una rutina de higiene permite reducir la acumulación de alérgenos en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS también plantea que se deben evitar las zonas de aire estancado y controlar las pérdidas de agua en cañerías, techos y otras estructuras.

La ventilación merece una evaluación según las condiciones de cada día. Durante una jornada de alta presencia de polen, abrir las ventanas puede incrementar la exposición en interiores; ante actividades que generan vapor, como cocinar o bañarse, una ventilación adecuada contribuye a controlar la humedad. La limpieza de rejillas y mantenimiento de los sistemas de ventilación permiten revisar puntos donde se acumula polvo.

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El polvo se acumula en textiles, superficies y rincones de uso poco frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas ambientales complementan la consulta médica

Estas acciones buscan reducir el contacto con alérgenos, pero no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento. La AAAAI señala que identificar el perfil alérgico personal mediante evaluación médica puede orientar las medidas ambientales necesarias. Quienes presentan síntomas persistentes o que afectan la respiración deben consultar con un profesional de la salud.