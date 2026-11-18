Los medallones se cocinan a fuego medio durante cuatro a cinco minutos por lado para formar una costra exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando hay poco tiempo y ganas de comer casero, los medallones de atún son una solución práctica, sabrosa y rendidora. Se doran en pocos minutos y combinan muy bien con una guarnición de verduras recién salteadas.

Esta receta suele aparecer en almuerzos familiares, viandas y cenas livianas. También es una buena forma de aprovechar ingredientes simples y sumar pescado a la mesa sin complicar la preparación.

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Receta de medallones de atún con verduras salteadas

Se trata de medallones hechos con atún, huevo, avena y condimentos, dorados en sartén hasta lograr una superficie firme y ligeramente crocante. Se acompañan con cebolla, morrón, zapallito y zanahoria salteados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Cada porción aporta un cálculo nutricional estimado de 360 calorías y 32 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 latas de atún al natural, de aproximadamente 170 gr cada una, escurridas.

1 huevo.

4 cucharadas de avena arrollada fina o pan rallado.

1 cebolla chica, picada.

1 diente de ajo, picado.

1 cucharada de perejil fresco picado.

1 cucharadita de pimentón.

Sal y pimienta, a gusto.

2 cucharadas de aceite.

1 cebolla mediana, cortada en pluma.

1 morrón rojo, cortado en tiras.

1 zanahoria, cortada en tiras finas.

1 zapallito, cortado en medias lunas.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharada de jugo de limón, opcional.

Cómo hacer medallones de atún con verduras salteadas, paso a paso

Escurrir muy bien el atún. Presionar las latas con un tenedor para retirar el exceso de líquido y evitar que la mezcla quede demasiado blanda. Colocar el atún en un bol. Agregar el huevo, la avena o el pan rallado, la cebolla chica, el ajo, el perejil, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación compacta. Si la mezcla está húmeda, sumar 1 cucharada extra de avena o pan rallado. Dividir la preparación en 8 porciones y formar medallones de aproximadamente 2 cm de espesor. Aplastarlos suavemente para que mantengan una forma pareja. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén antiadherente. Cocinar los medallones a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden dorados. Retirar los medallones y mantenerlos tibios. No darles muchas vueltas, porque pueden romperse antes de formar la costra exterior. En la misma sartén, agregar la cucharada restante de aceite. Incorporar la cebolla, el morrón y la zanahoria. Saltear las verduras durante 5 minutos. Sumar el zapallito y cocinar durante 3 a 4 minutos más, hasta que estén tiernas, pero todavía firmes. Condimentar con orégano, sal, pimienta y, si se desea, jugo de limón. Mantener el fuego medio-alto para que las verduras se doren y no larguen demasiada agua. Servir los medallones de atún junto con las verduras salteadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación base combina dos latas de atún al natural escurridas con huevo, cebolla, ajo y avena o pan rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 medallones por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 360 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los medallones y las verduras se pueden conservar en la heladera, dentro de recipientes herméticos, durante 2 días.

Para recalentarlos, usar una sartén a fuego bajo o medio durante unos minutos. También se pueden calentar en horno a 180 ℃.

Los medallones cocidos pueden guardarse en el freezer durante 2 meses. Conviene separarlos con papel manteca y descongelarlos en la heladera antes de recalentarlos.

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