Cuando hay poco tiempo y ganas de comer casero, los medallones de atún son una solución práctica, sabrosa y rendidora. Se doran en pocos minutos y combinan muy bien con una guarnición de verduras recién salteadas.
Esta receta suele aparecer en almuerzos familiares, viandas y cenas livianas. También es una buena forma de aprovechar ingredientes simples y sumar pescado a la mesa sin complicar la preparación.
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Receta de medallones de atún con verduras salteadas
Se trata de medallones hechos con atún, huevo, avena y condimentos, dorados en sartén hasta lograr una superficie firme y ligeramente crocante. Se acompañan con cebolla, morrón, zapallito y zanahoria salteados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún al natural, de aproximadamente 170 gr cada una, escurridas.
- 1 huevo.
- 4 cucharadas de avena arrollada fina o pan rallado.
- 1 cebolla chica, picada.
- 1 diente de ajo, picado.
- 1 cucharada de perejil fresco picado.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cebolla mediana, cortada en pluma.
- 1 morrón rojo, cortado en tiras.
- 1 zanahoria, cortada en tiras finas.
- 1 zapallito, cortado en medias lunas.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 cucharada de jugo de limón, opcional.
Cómo hacer medallones de atún con verduras salteadas, paso a paso
- Escurrir muy bien el atún. Presionar las latas con un tenedor para retirar el exceso de líquido y evitar que la mezcla quede demasiado blanda.
- Colocar el atún en un bol. Agregar el huevo, la avena o el pan rallado, la cebolla chica, el ajo, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.
- Mezclar hasta obtener una preparación compacta. Si la mezcla está húmeda, sumar 1 cucharada extra de avena o pan rallado.
- Dividir la preparación en 8 porciones y formar medallones de aproximadamente 2 cm de espesor. Aplastarlos suavemente para que mantengan una forma pareja.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén antiadherente. Cocinar los medallones a fuego medio durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden dorados.
- Retirar los medallones y mantenerlos tibios. No darles muchas vueltas, porque pueden romperse antes de formar la costra exterior.
- En la misma sartén, agregar la cucharada restante de aceite. Incorporar la cebolla, el morrón y la zanahoria.
- Saltear las verduras durante 5 minutos. Sumar el zapallito y cocinar durante 3 a 4 minutos más, hasta que estén tiernas, pero todavía firmes.
- Condimentar con orégano, sal, pimienta y, si se desea, jugo de limón. Mantener el fuego medio-alto para que las verduras se doren y no larguen demasiada agua.
- Servir los medallones de atún junto con las verduras salteadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 2 medallones por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 360 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 32 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los medallones y las verduras se pueden conservar en la heladera, dentro de recipientes herméticos, durante 2 días.
Para recalentarlos, usar una sartén a fuego bajo o medio durante unos minutos. También se pueden calentar en horno a 180 ℃.
Los medallones cocidos pueden guardarse en el freezer durante 2 meses. Conviene separarlos con papel manteca y descongelarlos en la heladera antes de recalentarlos.
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