La combinación de quinoa, huevo, queso y palta resuelve un almuerzo en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ensalada fresca, completa y lista en poco tiempo: la combinación de quinoa, huevo, queso y palta resuelve un almuerzo liviano sin resignar sabor ni saciedad.

Es ideal para los días de calor, para llevar en un recipiente al trabajo o para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera. La quinoa aporta una base suave y los vegetales suman frescura y textura.

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Receta de ensalada de quinoa, huevos, queso y palta

Se trata de una ensalada fría y abundante, preparada con quinoa cocida, huevos duros, queso, palta y vegetales frescos. La quinoa se cocina en agua durante aproximadamente 15 minutos y luego se deja enfriar antes de mezclarla con el resto de los ingredientes, una técnica similar a la utilizada en el tabuleh de quinoa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

80 g de quinoa

2 huevos

1 palta mediana

80 g de queso fresco, cremoso o pategrás

1 tomate mediano

½ morrón rojo

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

160 ml de agua

La lista de ingredientes incluye quinoa, huevos, palta y queso, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de quinoa, huevos, queso y palta, paso a paso

Enjuagar la quinoa bajo el chorro de agua fría durante 1 minuto. Este paso ayuda a quitar su sabor amargo. Colocar la quinoa en una olla junto con 160 ml de agua y una pizca de sal. Llevar a hervor, bajar el fuego, tapar y cocinar durante 15 minutos, hasta que absorba el líquido. Apagar el fuego y dejar reposar la quinoa tapada durante 5 minutos. Separar los granos con un tenedor y dejar enfriar. Hervir los huevos durante 9 minutos desde que el agua rompe el hervor. Enfriarlos, pelarlos y cortarlos en cuartos. Cortar el tomate, el morrón, la palta y el queso en cubos parejos. Colocar la quinoa fría en un bowl y sumar el tomate, el morrón, la cebolla de verdeo y el queso. Incorporar la palta y mezclar con cuidado para que no se desarme. Agregar el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta. Servir con los huevos por encima. Añadir la palta al final para conservar mejor su forma y evitar que se oxide.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones abundantes como plato principal o 3 porciones pequeñas como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 porciones:

Calorías: 540 kcal

Grasas: 34 g

Carbohidratos: 43 g

Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 1 día.

Para obtener un mejor resultado, conviene conservar la palta y el huevo por separado e incorporarlos antes de servir. No se recomienda congelar esta preparación, porque la palta y los vegetales pierden textura al descongelarse.