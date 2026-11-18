Una ensalada fresca, completa y lista en poco tiempo: la combinación de quinoa, huevo, queso y palta resuelve un almuerzo liviano sin resignar sabor ni saciedad.
Es ideal para los días de calor, para llevar en un recipiente al trabajo o para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera. La quinoa aporta una base suave y los vegetales suman frescura y textura.
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Receta de ensalada de quinoa, huevos, queso y palta
Se trata de una ensalada fría y abundante, preparada con quinoa cocida, huevos duros, queso, palta y vegetales frescos. La quinoa se cocina en agua durante aproximadamente 15 minutos y luego se deja enfriar antes de mezclarla con el resto de los ingredientes, una técnica similar a la utilizada en el tabuleh de quinoa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 80 g de quinoa
- 2 huevos
- 1 palta mediana
- 80 g de queso fresco, cremoso o pategrás
- 1 tomate mediano
- ½ morrón rojo
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo picada
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- 160 ml de agua
Cómo hacer ensalada de quinoa, huevos, queso y palta, paso a paso
- Enjuagar la quinoa bajo el chorro de agua fría durante 1 minuto. Este paso ayuda a quitar su sabor amargo.
- Colocar la quinoa en una olla junto con 160 ml de agua y una pizca de sal.
- Llevar a hervor, bajar el fuego, tapar y cocinar durante 15 minutos, hasta que absorba el líquido.
- Apagar el fuego y dejar reposar la quinoa tapada durante 5 minutos. Separar los granos con un tenedor y dejar enfriar.
- Hervir los huevos durante 9 minutos desde que el agua rompe el hervor. Enfriarlos, pelarlos y cortarlos en cuartos.
- Cortar el tomate, el morrón, la palta y el queso en cubos parejos.
- Colocar la quinoa fría en un bowl y sumar el tomate, el morrón, la cebolla de verdeo y el queso.
- Incorporar la palta y mezclar con cuidado para que no se desarme.
- Agregar el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta.
- Servir con los huevos por encima. Añadir la palta al final para conservar mejor su forma y evitar que se oxide.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones abundantes como plato principal o 3 porciones pequeñas como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados para 2 porciones:
- Calorías: 540 kcal
- Grasas: 34 g
- Carbohidratos: 43 g
- Proteínas: 24 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada se puede guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 1 día.
Para obtener un mejor resultado, conviene conservar la palta y el huevo por separado e incorporarlos antes de servir. No se recomienda congelar esta preparación, porque la palta y los vegetales pierden textura al descongelarse.
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