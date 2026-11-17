Un enchufe que mantiene temperatura tras retirar los artefactos conectados alerta sobre una falla eléctrica en el interior de la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una toma de corriente tibia después de cargar el teléfono puede parecer un detalle menor. Pero si el calor persiste, aparece olor a quemado o se escuchan ruidos, un enchufe caliente puede alertar sobre una falla eléctrica dentro de la pared y requerir una revisión profesional.

El electricista Steve Clemente, presidente y director de operaciones de Mister Sparky, explicó a Real Simple que un incremento leve de la temperatura puede producirse durante el uso habitual de ciertos equipos. Aun así, recomendó no ignorar el problema si se repite o si está acompañado por otras señales.

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“Aunque no sea motivo de preocupación inmediata, es importante tomar precauciones adicionales si el enchufe permanece caliente después de haber retirado los aparatos”, señaló Clemente.

La diferencia entre un calentamiento normal y una situación que exige actuar está en el tiempo, la intensidad y los signos visibles. Un cargador, una computadora o un electrodoméstico de alto consumo pueden transferir algo de calor a la toma mientras están conectados. El riesgo aumenta cuando la superficie se mantiene caliente aun sin aparatos enchufados.

El electricista Steve Clemente señaló que el cableado suelto y los interruptores averiados figuran entre los principales motivos del sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enchufe caliente puede revelar fallas detrás de la pared

El sistema eléctrico de una vivienda transporta corriente a través de cables, terminales y dispositivos de protección. Cuando las conexiones están en buen estado y la instalación soporta la carga, el funcionamiento es estable.

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El inconveniente aparece si hay cables flojos, piezas dañadas o un circuito sobrecargado. En esas condiciones, la resistencia al paso de la corriente puede aumentar y generar más temperatura. En términos simples, la electricidad encuentra una conexión deficiente y parte de esa energía se transforma en calor.

Clemente indicó que, entre las causas que requieren mayor atención, figuran “el cableado suelto o dañado, un enchufe o interruptor averiado, una demanda excesiva en el circuito o un sistema eléctrico que no está adecuadamente equipado para satisfacer las necesidades eléctricas actuales de la vivienda”.

Las instalaciones antiguas merecen una revisión particular. Muchas fueron diseñadas para hogares con menos electrodomésticos, cargadores, televisores, computadoras y equipos de climatización que los que se utilizan hoy. Conectar varios dispositivos en una misma toma puede superar la capacidad prevista para ese circuito.

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Una conexión deficiente incrementa la resistencia al paso de la corriente y transforma parte de la energía en calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no siempre se limita al enchufe que está a la vista. Una conexión defectuosa puede ubicarse en el interior de la caja eléctrica, en el cableado o en otro punto del circuito. Por esa razón, desmontar la toma o manipular los conductores sin conocimientos técnicos puede aumentar el peligro.

Señales que obligan a desconectar los aparatos

El calor por sí solo merece atención, pero hay indicios que elevan el nivel de urgencia. Entre ellos figura que la toma continúe caliente después de retirar los artefactos conectados.

También conviene actuar si se percibe un zumbido, una vibración inusual, un olor a plástico o material quemado, o si aparecen chispas al conectar o desconectar un cable. La decoloración amarilla, marrón o negra en el enchufe o en la pared también puede indicar exposición al calor.

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Estas marcas no deben interpretarse como un desgaste estético. Pueden reflejar un sobrecalentamiento anterior o una falla activa. “Preste atención a las señales de advertencia que puedan aparecer junto con el calor del enchufe, como decoloración, zumbidos, olor a quemado o chispas”, advirtió Clemente.

Las instalaciones eléctricas antiguas fueron diseñadas para una demanda energética menor a la requerida por los electrodomésticos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto de control es la cantidad de aparatos enchufados. Los adaptadores facilitan el uso de varios equipos en un solo lugar, aunque no incrementan la capacidad del circuito de la vivienda. Un calentador portátil, un microondas, una cafetera, una plancha o un calefactor eléctrico demandan más energía que cargadores y dispositivos pequeños.

Por eso, varios aparatos de alto consumo conectados a una misma toma o regleta pueden provocar sobrecarga. Conviene evitar el encadenamiento de extensiones o adaptadores, una práctica que puede concentrar demasiada demanda en un solo punto.

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Qué hacer si la toma de corriente está caliente

La primera medida es desenchufar los aparatos conectados y esperar a que la toma se enfríe. Si había un adaptador, se debe reducir la cantidad de equipos conectados antes de volver a usar el circuito.

La desconexión inmediata de los equipos y la interrupción del suministro desde el tablero eléctrico previenen accidentes ante chispas o humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No conviene tocar partes metálicas, introducir objetos en la toma ni intentar ajustar cables a mano. Si hay humo, chispas, olor intenso a quemado o signos de carbonización, es prudente cortar la energía desde el tablero eléctrico solo si hacerlo no implica exponerse al área afectada. Luego, se debe solicitar asistencia profesional.

El electricista recomendó llamar a un electricista si el enchufe conserva temperatura luego de desconectar los equipos o si presenta daños visibles. “Lo mejor es llamar a un electricista certificado”, sostuvo.

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La revisión profesional permite identificar si el origen está en una toma deteriorada, una conexión floja, un cable dañado o una sobrecarga del circuito. También puede determinar si la vivienda necesita actualizar parte de su instalación para responder al consumo actual.

Controlar de forma periódica el estado de los enchufes e interruptores permite detectar cambios antes de que escalen. Una toma que se calienta de forma repetida, emite sonidos o deja marcas en la pared no debe seguir en uso hasta conocer la causa. Resolver una falla eléctrica a tiempo puede reducir el riesgo de daños en la instalación y de un incendio doméstico.

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