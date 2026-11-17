El malestar ante las compras o los pagos cotidianos no equivale de forma automática a un diagnóstico clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preocupación por los gastos, el ahorro o la estabilidad económica forma parte de la vida cotidiana. Organizar pagos, comparar precios o reservar una parte de los ingresos para el futuro son decisiones habituales y pueden responder a necesidades concretas. Sin embargo, cuando la sola idea de pagar, usar efectivo o hacer una compra provoca miedo intenso al gastar, el problema puede exceder una inquietud financiera habitual.

En esos casos, el malestar no se reduce a una preferencia por gastar menos. Puede surgir antes de una compra necesaria, frente a una factura o durante una conversación sobre ingresos y deudas. La diferencia no depende solo del monto, sino de la intensidad de la reacción y de la capacidad de resolver situaciones cotidianas relacionadas con el dinero.

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La crometofobia, también llamada crematofobia, es una denominación usada en textos de divulgación para describir el miedo intenso al dinero o a gastarlo. No figura como un diagnóstico independiente en las clasificaciones clínicas internacionales; si el temor es persistente, desproporcionado y limita la vida cotidiana, un profesional puede evaluar si se encuadra en una fobia específica u otro trastorno de ansiedad.

En ese sentido, el psicólogo Nahum Montagud Rubio, graduado en Psicología con mención clínica por la Universidad de Barcelona, advierte en Psicología y Mente que la crometofobia “no ha recibido demasiada atención en la literatura científica”. También señala que “definirla como un trastorno mental real es complicado”, porque la denominación puede abarcar temores y conductas diferentes.

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La psicóloga clínica Aimee Daramus explicó en Verywell Mind que “al igual que otras fobias, la crometofobia es un miedo irracional”. Por ese motivo, remarcó que “alguien que realmente tiene problemas financieros puede no tener crometofobia, porque su reticencia a gastar dinero es realista”. No obstante, cuando la aversión se profundiza, la especialista advirtió: “La vida puede volverse bastante desoladora cuando te privas de necesidades básicas y de gustos que sí puedes permitirte”.

La planificación de un presupuesto financiero difiere del temor intenso hacia el dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del ahorro planificado, el temor problemático genera malestar e interfiere en las decisiones. Organizar un presupuesto no impide cubrir necesidades; la evitación sí puede afectar vínculos, actividades habituales y la posibilidad de resolver asuntos cotidianos. En relación con el origen de este cuadro, Daramus precisó que “con algunas fobias puede que ni siquiera exista una causa específica”, aunque haber atravesado graves dificultades financieras en el pasado puede predisponer al temor a que se repitan.

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El temor puede aparecer ante gastos, pagos y otras situaciones vinculadas con el dinero

Una persona puede sentir un malestar intenso ante una compra o un pago. La cantidad de recursos disponibles no siempre define el problema. Lo central es la reacción que aparece ante una situación relacionada con el dinero.

La Cleveland Clinic, institución médica de Estados Unidos, señala que las fobias pueden causar latidos acelerados y temblores, además de sudoración, náuseas, falta de aire o presión en el pecho. También pueden generar una necesidad urgente de alejarse de la situación y, en algunos casos, síntomas de pánico.

Conviene consultar cuándo la evitación sostenida, siendo que el impacto no se mide solo por la cantidad de dinero que una persona gasta o conserva. Daramus describe consecuencias como no acudir a citas médicas por no pagar la cobertura, negarse a reparar vehículos averiados hasta volverlos inseguros o distanciarse de amistades para no realizar consumos compartidos. La señal de alerta aparece cuando el temor restringe necesidades cotidianas y se convierte en limitaciones concretas para la vida diaria.

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La evaluación profesional permite distinguir una fobia de otras formas de ansiedad

La revisión de aplicaciones bancarias y gastos domésticos suscita conductas de ansiedad y evitación económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo a gastar no debe confundirse con la prudencia financiera, la preocupación por deudas o el temor razonable ante una situación económica inestable. Daramus señaló que un profesional de la salud mental puede determinar el problema mediante el diálogo clínico sobre los síntomas y su impacto cotidiano. Para precisar si se trata de un trastorno de ansiedad, una evaluación profesional analiza la intensidad y persistencia del temor, además del deterioro funcional que provoca.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría indica que los trastornos de ansiedad implican un miedo o una preocupación desproporcionados que afectan el funcionamiento diario. La evaluación también permite diferenciar una fobia de los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo u otras dificultades que pueden incluir preocupaciones por el dinero.

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El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos menciona la terapia cognitiva y conductual y la terapia de exposición entre los abordajes para las fobias. Respecto a estas herramientas, Daramus detalló que la mayoría de los tratamientos se apoyan en enfoques cognitivos para identificar patrones de pensamiento problemáticos, complementados con una aproximación gradual al estímulo temido en un entorno controlado.

La exposición no supone obligar a una persona a gastar de forma abrupta ni ignorar una preocupación económica real. Según Daramus, se pueden incorporar herramientas de alivio cotidiano, como recurrir al débito automático para el pago de facturas, fijar presupuestos con aplicaciones digitales y solicitar la mirada neutral de un allegado o asesor financiero. El ritmo y los objetivos se definen durante el proceso terapéutico.

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