Puertas, palés, botellas y pantallas de lámpara pueden recuperarse como recursos funcionales para espacios exteriores, siempre que se evalúen su estado y su instalación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Puertas, palés, botellas de vidrio y pantallas de lámpara pueden convertirse en muebles, elementos de iluminación o recipientes para plantas. Una guía de Garden Gate, sitio especializado en jardinería, firmada por Sherri Ribbey, reúne cinco propuestas para reutilizar estos materiales en el jardín, con recomendaciones sobre su estado, instalación y seguridad.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sitúa la reducción y reutilización antes que el reciclaje: extender la vida útil de un objeto evita demanda de materiales y energía para fabricar otro.

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1. Una puerta en desuso aporta altura a una jardinera

Una puerta antigua fijada a estacas puede funcionar como respaldo para elevar las plantas y ordenar una jardinera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera idea propone fijar una puerta antigua a estacas metálicas y usarla como respaldo visual de una jardinera. Esta alternativa eleva el color de las plantas sin construir una estructura. La publicación recomienda ubicarla donde reciba sol y controlar la humedad con frecuencia si se concentran varias plantas en poco volumen.

Antes de usarla, hay que comprobar que la madera esté firme y no tenga clavos expuestos. La Universidad de Minnesota advierte que los materiales antiguos o tratados con cobre, cromo y arsénico no deben utilizarse junto a cultivos comestibles, porque algunos compuestos pueden pasar al suelo. En el caso de las flores ornamentales, también es importante conocer su procedencia y acabado.

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Sujetar la puerta a soportes que resistan el viento.

Ubicar las plantas en recipientes con orificios de drenaje.

Evitar apoyarla directamente sobre suelo húmedo para limitar el deterioro de la madera.

2. Los palés sirven para asientos si la madera es segura

La revisión de astillas, clavos, grapas y uniones permite adaptar un palé como asiento o mesa baja para exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un palé puede convertirse en banco o mesa baja mediante tornillos, patas y un lijado que elimine astillas. Garden Gate aconseja usar guantes y retirar clavos, grapas u otros elementos salientes antes de cortar o ensamblar.

También señala que las dimensiones de estas plataformas varían, por lo que el diseño debe ajustarse al espacio disponible y estabilidad final.

La inspección previa es determinante. La Universidad de Minnesota recomienda evitar madera recuperada de origen desconocido en áreas de cultivo y no quemar madera tratada, ya que los preservantes pueden liberar sustancias tóxicas.

Para mobiliario, ese criterio permite descartar piezas agrietadas, húmedas o contaminadas. Un asiento debe quedar nivelado y con las uniones reforzadas antes de recibir peso.

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3. Un palé vertical aprovecha paredes y bordes vacíos

Un palé colocado de pie puede alojar plantas de porte colgante y sumar vegetación en paredes o sectores sin ocupar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El palé también puede colocarse de pie y convertirse en un jardín vertical. La guía difundida por el medio indica formar cavidades entre las tablas con una tela resistente, fijarla con grapas y completar los espacios con sustrato liviano.

Las especies de porte colgante o redondeado resultan más apropiadas que las de crecimiento muy alto, porque pueden caer sobre los bordes sin desestabilizar la composición.

La Universidad Estatal de Oregón subraya que todo recipiente destinado a plantas debe drenar bien. Además, aconseja que el tamaño del contenedor corresponda con el desarrollo de las raíces. En un palé vertical, eso exige revisar que el sustrato no se escape, que el agua tenga salida y que el peso total no comprometa el anclaje a la pared o a las estacas.

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4. Las botellas pueden iluminar sin convertirse en un riesgo

Las botellas de vidrio pueden integrarse a la iluminación decorativa, con bordes protegidos y componentes aptos para uso exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las ideas consiste en reaprovechar botellas de vino como iluminación de jardín. La recomendación editorial es no descartarlas de inmediato y darles un nuevo uso como luces decorativas.

Sin embargo, cualquier intervención que implique cortar vidrio o instalar componentes eléctricos requiere herramientas adecuadas, protección para manos y ojos, y un sistema apto para exteriores.

5. Una pantalla de lámpara se transforma en maceta suspendida

Una pantalla de vidrio reutilizada como maceta colgante requiere drenaje, una sujeción resistente y resguardo del sol intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta propuesta recupera una pantalla de lámpara de vidrio como recipiente colgante. El diseño aprovecha su abertura inferior para el drenaje y usa una base perforada y cadenas para sostenerla. El medio advierte que el vidrio se calienta al sol, por lo que recomienda ubicar la maceta con sombra durante la tarde para que el sustrato no pierda humedad con rapidez.

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Antes de colgar la pieza, es necesario comprobar el peso del vidrio, sustrato húmedo y planta, además de asegurar el gancho a una estructura capaz de soportarlo. Así, la reutilización conserva un propósito práctico sin desatender el cuidado de las plantas ni de quienes usan el jardín.