Sin grandes obras ni gastos elevados: 7 ideas para que el dormitorio se vea más sofisticado

Una combinación de tonos suaves, textiles y luz cálida puede renovar la percepción del dormitorio con intervenciones puntuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un dormitorio puede ganar orden, confort y una apariencia cuidada sin obras. La clave es coordinar colores, textiles, iluminación y objetos bajo un mismo criterio.

Una guía de la revista especializada en hogares, Real Simple, reunió recomendaciones de cuatro profesionales del interiorismo para lograr esa transformación con intervenciones puntuales. Las sugerencias priorizan elementos de uso diario, desde la cama hasta la luz de lectura.

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1. Una paleta limitada ayuda a mantener la coherencia visual

Repetir un tono predominante en paredes, ropa de cama y detalles favorece una composición visual coherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Elaina Darden aconseja escoger un color predominante para el dormitorio, como marfil, azul pálido o rosa suave, y sostenerlo en distintos elementos. El criterio evita la acumulación de estímulos y da continuidad a la decoración. Para aplicar esa pauta, la especialista propone:

Definir un tono principal para paredes, ropa de cama o piezas de mayor tamaño.

Repetir un solo estampado en acentos como almohadones o cortinas.

Reducir la cantidad de colores y motivos secundarios.

Una combinación contenida puede hacer que el cuarto sea más sereno y ordenado.

2. Una alfombra amplia suma textura desde el piso

Una alfombra de gran tamaño aporta textura al piso y ayuda a delimitar el área de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación del espacio depende también de las superficies. Darden recomienda incorporar una alfombra que ocupe casi toda la habitación y deje entre 15 y 20 centímetros de distancia respecto de las paredes.

La diseñadora destaca las opciones en tonos marfil y con trama visible, porque aportan textura sin recargar el conjunto. Las cortinas son otro recurso que, según la experta, añade suavidad al dormitorio. Ambas piezas permiten modificar la percepción del ambiente sin alterar su estructura.

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3. La cama debe organizar el resto de la habitación

El diseño, el material y la estructura de la cama pueden definir el carácter general de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Jeremiah Young, la cama merece la mayor atención porque es el elemento que define la habitación. El director creativo plantea que conviene buscar una pieza con presencia, en lugar de tratarla como un fondo neutro para otros muebles. Entre las alternativas mencionadas por Young figuran:

Tapizados de terciopelo o mohair, que cambian según la incidencia de la luz.

Estructuras de metal o latón con apariencia sólida.

Diseños que aporten carácter y sirvan de referencia para el resto del mobiliario.

El profesional compara el peso visual de la cama con el de un componente arquitectónico dentro del cuarto.

4. Variar las fuentes de luz evita un efecto clínico

Apliques de pared y reguladores de intensidad permiten adaptar la luz a distintos momentos del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación requiere atender tanto a la temperatura como a la distribución. La nota de Real Simple recoge la recomendación de utilizar lámparas cercanas a los 2.700 kelvin, una tonalidad cálida, y de combinar varios puntos de luz en lugar de depender de una única fuente.

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La diseñadora Leah Alexander sugiere reemplazar las lámparas de mesa por apliques de pared a ambos lados del cabecero. Esa decisión libera la superficie de las mesas de noche y eleva la luz hacia una posición funcional para leer. También aconseja instalar reguladores de intensidad, que permiten ajustar la iluminación entre el día y la noche.

5. Sábanas de calidad cambian la experiencia cotidiana

Sábanas bien terminadas, almohadas mullidas y un edredón suave suman confort al espacio de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa de cama es otro punto central de la propuesta. La diseñadora Nina Long recomienda invertir en un juego de sábanas blancas y bien terminadas, junto con almohadas mullidas y un edredón suave.

La combinación puede completarse con almohadones decorativos que retomen los tonos elegidos para el cuarto. El planteo no se limita a la imagen: también considera el contacto directo con los textiles durante el descanso.

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6. Una mesa de noche despejada admite objetos personales

Fotografías, piezas decorativas y bandejas organizadoras permiten incorporar objetos personales sin sobrecargar la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos acumulados pueden restar continuidad al conjunto. Denise Taylor, fundadora y directora de diseño, propone seleccionar piezas con valor personal para la mesa de noche o la cómoda, en vez de dejarlas ocupadas por elementos de uso cotidiano.

Entre las opciones que menciona se encuentran fotografías familiares enmarcadas, escultura adquirida durante un viaje o bandeja para reunir frascos de perfume. La intención es que cada objeto tenga una razón para estar allí y aporte color, forma o un recuerdo al espacio.

7. Los accesorios completan la composición sin saturarla

Un florero pequeño o una obra de arte elegida con criterio personal completan la composición del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último ajuste consiste en elegir pocos accesorios con intención. Long señala que un florero pequeño con flores frescas sobre la mesa de noche puede renovar el cuarto con un cambio sencillo.

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Alexander, por su parte, recomienda optar por obras de arte que expresen intereses personales y no funcionen solo como relleno de una pared.

En conjunto, las siete medidas recogen una misma premisa: la apariencia cuidada depende de la coherencia entre los detalles, más que de una reforma integral. La selección de luz, textiles, mobiliario y objetos define el resultado de un dormitorio pensado para el descanso.