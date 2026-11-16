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Cómo despejar la mesada de la cocina: siete objetos que quitan lugar y dónde guardarlos

Mantener libre la superficie facilita la preparación diaria de alimentos y evita la acumulación innecesaria. Claves prácticas para reorganizar alacenas, estantes y cajones de forma eficiente

Mesada de cocina con una cafetera, una taza, una tabla de cortar con cuchillo, un teléfono conectado a cables y un manojo de llaves.
Los especialistas recomiendan reservar la mesada de la cocina para preparar alimentos y despejar objetos sin uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cocina suele convertirse en el lugar donde se dejan objetos “por un momento” que, con el paso de los días, reducen la superficie disponible.

Y aunque muchos de ellos son necesarios tener al alcance en lo cotidiano, suelen hacer que la mesada se vea desordenada, por lo que es aconsejable buscar un sitio más práctico dentro o fuera de ese ambiente.

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La recomendación no consiste en mantener una cocina vacía, sino en reservar la mesada para preparar alimentos y dejar a mano solo lo que se utiliza con frecuencia. El resto puede distribuirse en cajones, armarios, bandejas o espacios definidos.

1- El correo y los papeles se acumulan si no tienen una bandeja asignada

Cartas, facturas, folletos, una taza de café, gafas y llaves sobre la isla de una cocina con muebles de madera.
Una bandeja dentro de un armario permite concentrar el correo y las facturas para evitar su dispersión en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facturas, publicidad, tareas escolares, permisos y folletos suelen llegar a la cocina y permanecer sobre la mesada por falta de una decisión inmediata. El resultado es una pila que crece sin que se advierta.

La organizadora Casey Finn propone destinar una cesta o bandeja dentro de un armario de la cocina para concentrar esos papeles durante la semana, según recogió Real Simple. Después, se puede establecer un momento fijo para revisarlos, archivar lo importante y desechar lo que ya no sirve.

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Un único contenedor evita que el correo y los documentos se dispersen por toda la cocina.

2- Los electrodomésticos de uso ocasional pueden guardarse en un gabinete

Una tostadora, una cafetera con café en su jarra, una taza y pan tostado sobre la mesada de una cocina con azulejos blancos.
Los electrodomésticos de uso ocasional liberan superficie de trabajo cuando se guardan en gabinetes o en la despensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafetera o la tostadora suelen justificar su presencia en la mesada si forman parte de la rutina diaria. Sin embargo, una licuadora, una batidora de mano, una arrocera o una máquina para hacer helado ocupan espacio aunque se usen pocas veces al mes.

La organizadora profesional Rhea Becker aconseja evaluar con qué frecuencia se utiliza cada aparato. Si queda guardado la mayor parte del tiempo, conviene destinarle un armario, una repisa alta o un sector de la despensa.

Así, la mesada queda disponible sin obligar a renunciar a los electrodomésticos que se usan de forma esporádica.

3- Los suplementos pueden ordenarse dentro de un armario cercano

Frascos y blísteres de cápsulas sobre una mesada de madera, con una cafetera, un fregadero y una tostadora al fondo.
Los suplementos y medicamentos conservan el orden al agruparse en recipientes delimitados dentro de un mueble cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitaminas, medicamentos de venta libre y suplementos suelen permanecer junto a la cafetera o el frutero como recordatorio. Puede ser una solución útil para quienes necesitan verlos para mantener el hábito, pero también puede sumar envases y etiquetas al espacio de trabajo.

La alternativa es agruparlos por uso en bandejas pequeñas, cajas o contenedores y guardarlos en un gabinete próximo al lugar donde se toman. Cada grupo necesita un límite físico, porque una bandeja llena indica que es momento de revisar qué productos continúan en uso.

Antes de guardar medicamentos o suplementos, también es conveniente comprobar sus fechas de vencimiento y seguir las condiciones de conservación indicadas en el envase.

4- El recipiente de utensilios necesita una selección limitada

Encimera de madera con frascos llenos de cucharas y espátulas, un bloque con cuchillos, frascos de especias y una placa de cocción.
El recipiente sobre la mesada funciona mejor con una selección acotada a los utensilios de cocina esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener cucharas de madera, espátulas y pinzas cerca de la cocina facilita la preparación de las comidas. El problema aparece cuando el recipiente se llena de utensilios repetidos, piezas deterioradas o elementos que rara vez se usan.

Finn recomienda conservar en la mesada solo los utensilios más utilizados. Los duplicados, los accesorios de repostería o las piezas destinadas a preparaciones puntuales pueden pasar a un cajón.

Un recipiente menos cargado permite encontrar cada utensilio sin revolver ni sumar objetos a la superficie.

5- Los cuchillos pueden salir del bloque y pasar a un cajón o a la pared

Una barra magnética con cuchillos en la pared y un cajón abierto con un organizador de madera y fundas de protección.
Los soportes magnéticos de pared y los organizadores de cajón ofrecen alternativas al bloque tradicional de cuchillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bloques para cuchillos ocupan una parte considerable de la mesada, en especial cuando contienen piezas que casi nunca se utilizan. Para Becker, muchas personas emplean solo unos pocos cuchillos de su colección cotidiana.

Un organizador específico dentro de un cajón permite guardarlos de forma separada y protegida. Otra opción es un soporte magnético de pared, instalado en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de niños.

Cualquiera de estas alternativas libera espacio sin alejar los cuchillos necesarios para cocinar.

6- Los productos de despensa deben volver a su lugar después de usarlos

Botellas de aceite, vinagre y salsa, frascos de especias, miel, una tabla con hierbas picadas y un cuchillo sobre una mesada de cocina.
Los condimentos y aceites de uso cotidiano evitan el desorden si permanecen reunidos sobre una bandeja pequeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva, sal, pimienta, especias, salsa de soja, vinagre, miel y otros condimentos pueden llegar a ocupar una franja completa de la mesada. El fenómeno suele empezar con dos o tres productos de uso diario y termina con parte de la despensa a la vista.

La fórmula más funcional consiste en devolver al armario o al cajón de especias todo lo que se usa de manera ocasional. Los ingredientes de consumo diario pueden quedar agrupados en una bandeja, una tabla pequeña o un canasto, para que no se extiendan por toda la superficie.

Este recurso simplifica la limpieza y permite retirar varios productos de una sola vez antes de cocinar.

7- Las llaves y los cargadores necesitan una estación fuera de la cocina

Teléfonos con cargadores, llaves de casa y de automóvil, anteojos y una moneda sobre una barra de cocina de madera.
La asignación de un sitio fijo fuera de la cocina impide la acumulación de llaves y cargadores sobre la mesada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina suele funcionar como lugar de encuentro dentro de una casa. Por eso, llaves, cargadores de teléfono, auriculares, gomas para el pelo y otros objetos personales terminan sobre la mesada.

La organizadora Nicole Jaques sugiere dedicar cinco minutos a devolver esos artículos al ambiente al que pertenecen. Cuando alguno aparece de forma repetida en la cocina, la solución puede ser asignarle un sitio fijo cercano, como una bandeja de entrada, un gancho junto a la puerta o un cajón organizador.

Una mesada práctica admite los elementos vinculados con cocinar y comer. El resto requiere una ubicación definida para que no vuelva a convertirse en una acumulación diaria.

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