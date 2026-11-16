Nacen más de 100 bebés prematuros por día en el país, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría

En la Argentina nacen más de 100 bebés prematuros por día, según un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría y el CEFEN

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La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, repasó en su columna semanal en Infobae al Mediodía los datos de la Semana Mundial de la Prematurez y reveló que en la Argentina nacen más de 100 bebés prematuros por día.

El dato surge de un documento elaborado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) junto al Comité de Estudios Fetoneonatales (CEFEN), difundido en el marco de esta semana de concientización.

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En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, la periodista explicó que los obstetras alertan sobre la demora en los controles mensuales durante el embarazo. “La embarazada de hoy, del siglo XXI, dilata algunos controles y no tiene cierto rigor”, señaló, aunque aclaró que los generalismos resultan antipáticos a la hora de leer esta clase de estadísticas.

A partir de ese diagnóstico, detalló los factores de riesgo que pueden desencadenar un parto prematuro y el circuito de cuidados que atraviesa un bebé nacido antes de término.

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El informe sobre la prematurez en Argentina

Un adulto sostiene el pie de un recién nacido con una pulsera identificatoria junto a un formulario de registro civil en un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prematurez se define como el nacimiento de un neonato antes de la semana 36 o 37 de gestación, el límite que marca si un embarazo llegó a término de manera exitosa. Blanco detalló que existen desencadenantes cotidianos que suelen subestimarse, entre ellos el consumo de ciertos alimentos como “la carne que puede tener Escherichia coli, una bacteria de lo más dañina, compleja y a veces difícil de detectar”. Recomendó a las embarazadas cocinar bien la carne a lo largo de todo el embarazo.

La columnista también sugirió evitar las ensaladas que no hayan sido lavadas por la propia persona y reducir el consumo de pescado crudo. “Tratemos de evitar el sushi”, planteó, aunque reconoció que existen lugares que garantizan todos los niveles de calidad.

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El dato más duro del documento de la SAP y el CEFEN vincula la prematurez con la mortalidad infantil. El 63,9% del total de 3.500 defunciones de menores de un año registradas en la Argentina durante 2024 tuvo relación con neonatos prematuros. Blanco aclaró el alcance de esa cifra: “No es que vamos a relacionar que la prematurez desencadena mortalidad infantil, de ninguna manera, pero hay una relación”.

Según explicó, el neonato prematuro requiere cuidados especiales inmediatos en la clínica u hospital donde nace, y debe permanecer internado hasta alcanzar la semana 36 o 37 con un estado físico adecuado antes de recibir el alta.

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Las unidades de terapia neonatal y el rol de las familias

Los neonatos prematuros requieren cuidados especiales inmediatos en la clínica u hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco describió las unidades de cuidados especiales donde se atiende a los bebés prematuros, con equipos de enfermería altamente especializados que deben mantener con vida a niños que a veces nacen con apenas 300 o 600 gramos. “Después maravillosamente resisten, son como guerreros”, definió sobre esos neonatos.

La periodista remarcó un cambio de paradigma en la forma en que estas unidades incorporan a las familias. Antes existía una separación estricta entre los especialistas y los padres, que ingresaban poco a las salas de terapia intensiva neonatal. “La supervivencia tiene que ver con las familias adentro”, mencionó Blanco en referencia a lo que sostiene hoy la SAP.

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Explicó además que la lactancia materna puede sostenerse incluso en bebés muy pequeños a través de sondas, con la madre extrayéndose la leche para alimentarlos.

Blanco subrayó que el acompañamiento no termina con el alta de la unidad neonatal, sino que debe sostenerse durante todo el primer año de vida del bebé prematuro, con controles vinculados a la cognición y al desarrollo motor. “Hay algunas secuelas que son perdurables y otras que desaparecen”, explicó, y advirtió que suele bajar la atención familiar una vez superada la etapa crítica de internación.

Según explicó Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, el acompañamiento de un bebé prematuro debe continuar durante su primer año, con controles de cognición y desarrollo motor

Las otras alertas sanitarias de la semana: cáncer de pulmón, HPV y antibióticos

Blanco repasó otras tres efemérides sanitarias que se concentran en la misma semana. La primera es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, conmemorado el 17 de noviembre, para el que eligió un mensaje directo sobre el tabaquismo: “Tiremos el pucho”. Luego mencionó que existen parches, chicles y centros de autoayuda para dejar el cigarrillo.

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La segunda efeméride es el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, ligada a la vacuna contra el HPV. Blanco cuestionó que todavía existan consultorios médicos que no la sugieren de forma activa para adolescentes de entre trece y quince años. “Todavía está en duda, ¿podés creer que todavía hay consultorios médicos que no la sugieren?”, planteó.

Por último, se refirió a la semana de concientización sobre el uso responsable de los antibióticos, que se conmemora desde el 18 hasta el 24 de noviembre. “El antibiótico es muy eficaz y nos puede distanciar de un cuadro grave, agudo o de la muerte, cuando amerita por sugerencia médica, pero arrastra”, explicó, en referencia a la resistencia antimicrobiana que genera el uso indiscriminado de estos fármacos.

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La columna completa de Daniela Blanco

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