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Boina, corbata y distintivos: el look de la reina Máxima al completar su formación militar

La monarca de los Países Bajos juró como reservista en la Real Academia Militar de Breda y recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor, acompañada por el rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia

Máxima de Holanda como teniente coronel
La reina Máxima de los Países Bajos juró como reservista del Ejército en Breda (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
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Con uniforme de campaña y una boina del Estado Mayor, la reina Máxima de los Países Bajos dejó por un día los salones de la realeza para asumir un lugar formal en el Ejército. Este viernes juró como reservista en Breda, recibió el rango de teniente coronel y contó con el acompañamiento del rey Guillermo Alejandro y de la princesa Amalia. Su look no pasó inadvertido.

La reina prestó juramento junto con otros 23 oficiales de la reserva ante el teniente general Jan Swillens, comandante de las Fuerzas Terrestres. Tras completar el programa de instrucción, recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés.

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Con el cabello rubio recogido, la argentina vistió un uniforme de corte militar en tono verde grisáceo, compuesto por una chaqueta entallada de doble hilera de botones dorados y un pantalón a juego. Completó el atuendo con una camisa clara, una corbata gris y una boina con una insignia roja en la parte frontal.

La chaqueta tenía charreteras con pequeños elementos dorados en los hombros y solapas rojas con emblemas en el cuello. También lucía una insignia azul en el pecho y un distintivo rojo y negro en las mangas.

Máxima de Holanda como teniente coronel
El rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia acompañaron a la reina durante la ceremonia en la Real Academia Militar de Breda (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)

El acto tuvo lugar en Breda, ciudad del sur de los Países Bajos que alberga la Real Academia Militar. Allí estuvieron Guillermo Alejandro y la princesa Amalia, heredera al trono, quienes acompañaron a Máxima en una jornada con una carga institucional y personal para la familia real.

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La reina quedó asignada a la Casa Militar del Rey, el organismo que asiste al monarca en su relación con las Fuerzas Armadas. Su tarea estará vinculada con el Estado Mayor y con la estructura institucional de la Corona, por lo que no se prevé que integre unidades operativas o despliegues en primera línea.

La formación militar de la reina Máxima comenzó en febrero

Máxima de los Países Bajos inició su recorrido como reservista el 1 de febrero de 2026, con el rango inicial de soldado. La decisión llamó la atención porque la monarca, de 55 años, se incorporó a un ámbito que hasta ahora había tenido un lugar limitado para las consortes de la Casa de Orange.

Máxima de Holanda como teniente coronel
Máxima quedó asignada a la Casa Militar del Rey, organismo que asiste al monarca en su vínculo con las Fuerzas Armadas (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)

El programa combinó clases y ejercicios prácticos. Durante la formación, la reina realizó pruebas de resistencia física, ejercicios de defensa personal, prácticas de tiro, lectura de mapas y contenidos vinculados con el derecho militar. También participó en actividades de escalada, instrucción táctica y ejercicios acuáticos.

Las imágenes difundidas a lo largo del año mostraron una faceta poco habitual de la esposa de Guillermo Alejandro. Máxima apareció con uniforme de campaña, casco, chaleco y equipo militar durante maniobras destinadas a evaluar sus capacidades básicas como reservista.

En mayo recibió la boina reglamentaria con la insignia del Estado Mayor, después de superar la primera etapa de la capacitación. La última fase concluyó el 11 de noviembre, dos días antes de la ceremonia de jura en Breda.

El ascenso de Máxima marca un antecedente en la monarquía neerlandesa

La designación convirtió a Máxima Zorreguieta en la primera reina consorte de los Países Bajos que completa una formación militar oficial para integrar la reserva. El paso tiene un valor simbólico dentro de una monarquía que mantiene una relación histórica con las Fuerzas Armadas.

Durante la instrucción, la reina realizó pruebas físicas, ejercicios de defensa personal y prácticas de tiro
Durante la instrucción, la reina realizó pruebas físicas, ejercicios de defensa personal y prácticas de tiro

La Casa de Orange ha tenido vínculos estrechos con la defensa nacional desde sus orígenes. Guillermo de Orange fue comandante militar y los reyes neerlandeses ejercieron durante décadas el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esa función pasó al Gobierno tras la reforma constitucional de 1983.

Guillermo Alejandro también conoce de cerca ese ámbito. Antes de convertirse en rey, realizó su servicio militar en la Marina Real y luego tuvo experiencia en el Ejército y la Fuerza Aérea. Después de asumir la jefatura del Estado, recibió una baja honorable, ya que la normativa neerlandesa impide que un integrante del Gobierno permanezca como militar activo.

La presencia del rey durante el juramento de Máxima reforzó esa tradición familiar. A su lado estuvo Amalia, quien también mantiene un vínculo formal con la Defensa desde que inició su preparación militar en 2025.

Amalia acompaña a su madre mientras avanza en su propia preparación militar

La princesa de Orange cursa el programa de la Escuela de Defensa y en octubre fue ascendida a sargento. Su presencia en la jura de su madre dejó una imagen que resumió el lugar que la institución militar ocupa hoy en la familia real neerlandesa.

Meses antes, Máxima había acompañado a Amalia en una ceremonia de su propia formación. Esta vez, los roles se invirtieron. La heredera al trono observó cómo su madre formalizaba su ingreso como reservista tras un proceso que ambas atravesaron en paralelo, aunque en etapas y funciones diferentes.

El acto en Breda también expuso una faceta familiar alejada de los grandes eventos de gala o las visitas de Estado. La reina llegó al lugar con uniforme militar, recibió el saludo de los oficiales y compartió la ceremonia con su esposo y su hija mayor, en un momento que combinó el protocolo de la Corona con las reglas de la vida castrense.

La ceremonia cerró un proceso iniciado a comienzos de año. En el patio de la academia de Breda, con Guillermo Alejandro y Amalia como testigos, la reina dejó atrás su condición de aspirante y asumió oficialmente un nuevo papel dentro de la estructura militar neerlandesa.

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