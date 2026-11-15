Bienestar en casa: 6 hábitos cotidianos para crear espacios domésticos más saludables

Pequeños cambios en la iluminación, el orden, los aromas y la ventilación pueden modificar la experiencia cotidiana dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ambiente del hogar puede influir mucho más de lo que parece en la calidad del sueño, la concentración y el bienestar cotidiano. Desde la iluminación hasta la distribución de los espacios, seis ajustes sencillos pueden ayudar a transformar la vivienda en un entorno más saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las condiciones habitacionales deben garantizar seguridad, privacidad, luz adecuada y protección frente a contaminantes.

En una nota de Vogue, los profesionales María Martínez, Rodrigo Arteaga, Marta Calderero, Beatriz Crespo y María Dolores Cima Cabal plantearon acciones domésticas sencillas. Estas son seis de ellas, con sus límites y fundamentos.

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1. Las flores frescas

Un arreglo floral en zonas de uso frecuente incorpora un elemento visual al comedor, la cocina o la sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar flores en los ambientes de uso frecuente fue una de las propuestas recogidas en el artículo. La referencia es una investigación de la doctora Nancy Etcoff, del Hospital General de Massachusetts y Facultad de Medicina de Harvard, cuyos participantes declararon menos emociones negativas después de convivir varios días con flores en el hogar. Los arreglos se ubicaron sobre todo en cocina, comedor y sala de estar.

No es una intervención clínica, pero puede personalizar espacios de uso diario. María Martínez vinculó la sensación de bienestar con mirar alrededor y encontrar un espacio que resulte agradable, frente al malestar que puede producir una acumulación permanente de tareas u objetos.

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2. La luz de la mañana

La entrada de luz natural al inicio del día contribuye a distinguir los momentos de actividad y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir persianas o exponerse a luz natural al comienzo del día es otra medida señalada por Rodrigo Arteaga. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de Estados Unidos explica que los ciclos de luz y oscuridad son el principal factor externo que influye sobre los ritmos circadianos, que intervienen, entre otras funciones, en los patrones de sueño.

El organismo añade que una iluminación suficiente, natural y artificial, es un determinante de salud. Al final de la tarde, el texto recomienda reservar luces cálidas y suaves para las zonas de descanso. La intensidad depende de la actividad y características de cada espacio.

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3. La música integrada a la rutina

Elegir música para una pausa, una tarea doméstica o el final de la jornada permite incorporar una señal sonora a la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marta Calderero describió la escucha de canciones elegidas por cada persona como una herramienta de autorregulación emocional. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos incluyen actividades relajantes, como leer o escuchar música, entre las prácticas que pueden formar parte de una rutina previa al descanso.

Una aplicación posible es preparar una lista breve para una actividad concreta:

Al ordenar o cocinar

Durante una pausa de trabajo

Antes de acostarse, con un volumen que no interfiera con el sueño ni con otras personas

4. Un rincón definido puede separar la pausa de obligaciones

Un sector con luz suave, asiento cómodo y pocos objetos puede reservarse para leer, conversar o descansar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador danés Meik Wiking propone disponer de un sector con luz acogedora, mantas, cojines o una alfombra para bajar el ritmo. La función del rincón no depende de una estética determinada, sino de que permita una actividad de pausa sin sumar desorden ni obstáculos.

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En esa misma línea, María Martínez señaló que el entorno puede influir en la disposición a permanecer en casa. Delimitar un sitio para leer, conversar o descansar puede servir como señal práctica dentro de una rutina, aunque no sustituye la atención profesional cuando existen problemas persistentes de ansiedad o sueño.

5. Ventilar reduce la acumulación de contaminantes interiores

La apertura de ventanas debe contemplar la calidad del aire exterior, las condiciones climáticas y la seguridad del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Dolores Cima Cabal, doctora en Biología, destacó que la ventilación disminuye la concentración de microorganismos acumulados en los espacios cerrados. La OMS advierte que una renovación insuficiente del aire favorece la acumulación de contaminantes procedentes de materiales, procesos de combustión o gas radón, así como de humedad y moho.

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Abrir ventanas debe evaluarse según el entorno. Si el aire exterior está muy contaminado, hay humo, temperaturas extremas o riesgos de seguridad, la ventilación natural puede no ser la alternativa más conveniente.

6. Un aroma asociado al hogar

Una fragancia utilizada con moderación puede formar parte de las señales sensoriales vinculadas a la llegada a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último recurso consiste en elegir una fragancia para la vivienda. Calderero explicó que el olfato establece asociaciones intensas entre olor y emoción. Por esa razón, un aroma estable puede vincularse con la llegada a casa o con un momento de desconexión.

Conviene usarlo con moderación y atender a la tolerancia de quienes comparten el ambiente. Una vivienda saludable también exige reducir exposiciones que generen molestias respiratorias. La organización sitúa la calidad del aire interior entre los factores centrales para proteger la salud en la vivienda.

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