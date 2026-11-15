Vino joven, con crianza, Reserva o Gran Reserva: cuáles son las diferencias y qué cambia en la copa

Reserva, Gran Reserva, Roble o vino joven: las menciones de la etiqueta no siempre indican calidad, sino distintas formas y tiempos de crianza que definen el estilo de cada vino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frente a la góndola, muchas veces una sola palabra define la compra: “Reserva”, “Gran Reserva”, “Roble”. Y la lógica del consumidor parece sencilla: un vino Reserva debería ser mejor que un vino sin esa mención y un Gran Reserva, mejor todavía.

Claro que no siempre es así. Esas palabras no hablan necesariamente de calidad, sino del tiempo que el vino pasó en la bodega antes de llegar a la botella y, en muchos casos, del modo en que lo hizo; es decir, de su crianza.

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Se trata de una costumbre heredada de España, sobre todo de la zona de Rioja, donde la crianza en barricas de roble se convirtió en un sello desde fines del siglo XIX, cuando llegaron a la región los bodegueros de Burdeos que escapaban de la filoxera. Con el tiempo, los españoles la transformaron en un sistema de clasificación muy preciso, que hoy está establecido por ley.

El paso por barrica, el tiempo de guarda y el origen de las uvas son algunas de las claves que distinguen a un vino joven de un Roble, Reserva o Gran Reserva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, para la Ley de la Viña y del Vino (Ley 24/2003), un tinto Crianza debe tener al menos dos años de envejecimiento, con un mínimo de seis meses en barricas de roble; un Reserva, tres años, con al menos uno en roble; y un Gran Reserva, cinco años, con un mínimo de 18 meses en roble y el resto en botella. Para los blancos y los rosados, los tiempos son menores. El vino “joven” es el que sale al mercado sin crianza o con una muy breve.

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Además, la norma exige que la madera provenga de barricas de roble de no más de 330 litros, y cada denominación de origen puede ser todavía más exigente.

En la Argentina, de la mano de la inmigración española, esas palabras se usaron durante décadas sin ninguna regla. Cada bodega llamaba Reserva o Gran Reserva a lo que consideraba sus mejores vinos o, simplemente, a los que más tiempo habían pasado en sus toneles.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura redujo a dieciocho meses el período mínimo de crianza para los tintos Gran Reserva a través de la Resolución 37/2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recién en 2008, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intentó poner orden con la Resolución C.22/2008, que comenzó a regir con los vinos de la cosecha 2009. Allí se estableció que los tintos Reserva debían tener una crianza mínima de 12 meses, a partir de que el vino estuviera enológicamente estable, y los blancos y rosados, de seis meses. Los Gran Reserva, en tanto, debían llegar a los 24 meses en el caso de los tintos y a los 12 en los blancos y rosados.

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Además, fijó una lista de variedades autorizadas y un límite de rendimiento: por cada 100 litros de vino debían usarse al menos 135 kilos de uva para un Reserva y 140 kilos para un Gran Reserva. A fines de 2025, con la Resolución 37/2025, que reordenó y derogó más de 200 normas del organismo, el INV mantuvo esas menciones, pero redujo a 18 meses el mínimo de crianza para los tintos Gran Reserva.

Pero hay un detalle clave: la norma habla de crianza, no de madera. Es decir, un vino Reserva puede haber pasado ese tiempo en tanques, piletas de cemento o botella, y no necesariamente en barricas.

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El roble francés aporta descriptores especiados al vino, mientras que la madera de origen americano confiere notas asociadas a la vainilla y al coco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la madera hay otras palabras. “Roble” puede usarse aunque el vino no haya pasado por barricas, sino que se le hayan agregado duelas, trozos, virutas o chips de roble. En cambio, “Barrica”, “Crianza en roble” o “Criado en barrica de roble” solo pueden figurar si el vino estuvo efectivamente en vasijas de roble. “Crianza” o “Joven”, como categorías, no están definidas por la norma argentina.

Por eso, más allá de la regulación, no existe nada demasiado formal en el mercado. Cada bodega arma su propia pirámide y conviven Reservas de supermercado, con apenas un toque de madera, y vinos de alta gama con largas crianzas que ni siquiera usan esas palabras en sus etiquetas.

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Qué aporta la crianza

Las bodegas actuales emplean fudres y recipientes de quinientos litros con tostados tenues para disminuir la cesión de aromas de roble en la copa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sabe que la crianza le hace muy bien al vino, aunque existan muchos buenos vinos sin contacto con roble ni paso por barricas. Durante ese tiempo, el vino recibe pequeñas dosis de oxígeno que estabilizan el color, redondean los taninos e integran sus componentes.

Si, además, se hace en barricas, la madera aporta lo suyo, y mucho más cuando es nueva: notas de vainilla, coco, tostados, café, chocolate o especias dulces. Por eso, no todas las crianzas son iguales.

Influyen el origen del roble —el francés suele ser más fino y especiado, mientras que el americano es más dulce, con notas de vainilla y coco—; el tostado de las duelas; el uso de las barricas, sean nuevas, de segundo o de tercer uso; el tiempo y, sobre todo, el tamaño del recipiente. Cuanto más chico es, mayor es la superficie de contacto entre la madera y el vino, y más se nota en la copa.

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Los vinos jóvenes se elaboran para beberse poco tiempo después de la cosecha: privilegian la frescura, la fruta y una expresión directa de la uva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino joven sale al mercado poco después de la cosecha, sin paso por madera o con una crianza mínima. En general, se elabora en tanques de acero inoxidable o piletas de cemento y busca preservar todo el carácter de la uva.

En los tintos, el color suele ser intenso, con reflejos violáceos; los aromas, frutados y directos, con frutas rojas y negras frescas y algunas notas florales. En boca se sienten la vivacidad de la fruta, la frescura y taninos más jóvenes. Son vinos francos, fáciles de entender y de beber, ideales para disfrutar dentro de los dos o tres años de la cosecha, según la variedad de uva y su calidad.

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Aunque durante mucho tiempo se los consideró vinos menores, hoy son cada vez más buscados, justamente por esa frescura y por una expresión varietal más pura.

Con crianza o roble, el primer paso por la madera

Los productores actuales eligen fudres de gran capacidad, barricas de 500 litros y piletas de concreto para preservar la frescura de la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es un escalón intermedio: puede tratarse de un vino con algunos meses en barricas, por lo general usadas, o de un vino con el aporte de duelas o chips de roble, que en muchas etiquetas argentinas aparece como “Roble”.

La fruta sigue mandando, pero aparecen las primeras notas de la madera, como vainilla, coco o algo de tostado, que le suman una dulzura aromática que gusta a muchos. En boca gana en volumen y redondez, y los taninos se perciben más suaves.

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Es, en definitiva, el estilo que mejor representa ese “gustito” que muchos consumidores buscan en el roble.

Luego vienen los vinos Reserva, en los que se busca reflejar el equilibrio entre la fruta y el tiempo. Con al menos un año de crianza, el Reserva propone un vino más complejo: la fruta pierde algo de su vivacidad, pero gana en profundidad.

La clasificación de vinos por tiempos de guarda surgió en la región española de Rioja y cuenta con regulación en la Ley de la Viña y del Vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la etapa donde mejor conviven los aromas primarios de la uva con los de la crianza y los primeros de la evolución. El color empieza a tomar matices rubí; la madera aporta especias, tostados y algo de cuero o tabaco; y, en boca, los taninos se muestran más pulidos, con un paso más largo y armónico. Suelen ser vinos con buen potencial de guarda, que pueden mejorar con un par de años de estiba en botella.

Por su parte, los Gran Reserva buscan reflejar la complejidad del tiempo. Es la categoría más ambiciosa, pensada para los vinos con mejor estructura y capacidad de evolución.

Tradicionalmente, son vinos que combinan una larga crianza en madera con otra en botella y que salen al mercado varios años después de la cosecha. En la copa, el color puede adquirir tonos granates y hasta teja, mientras que los aromas son mucho más complejos, con notas terciarias como frutos secos, cuero, tabaco, hojas secas, especias o caramelo, donde la fruta queda en un segundo plano.

En boca son más delicados que potentes, con taninos sedosos y un final muy persistente. No son vinos para cualquier momento, sino para descorchar con tiempo. Muchas veces conviene servirlos con cuidado y dejarlos abrirse de a poco en la copa.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina fijó los requisitos de rendimiento de uva y meses de guarda para las categorías Reserva y Gran Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, la forma de criar los vinos cambió por completo en las últimas décadas: pasó de los grandes toneles de roble de Nancy a las barricas y, ahora, a los fudres.

Allá por los años 60, y hasta entrados los 80, las bodegas tradicionales criaban sus vinos en grandes toneles de roble de Nancy, Francia, muchos de ellos traídos a principios del siglo XX, y también de raulí, que convivían con las piletas de cemento.

Eran vasijas de miles de litros y de muchos años de uso, que casi no aportaban aromas de madera, pero sí una lenta y prolongada oxigenación. Así nacían esos tintos de largas crianzas, colores teja y aromas terciarios, que salían al mercado con varios años encima y que hoy sorprenden por su buena evolución cuando se descorchan.

Algunos clásicos todavía mantienen ese estilo, con muchos años de reposo en grandes toneles antes de salir al mercado.

Los vinos Gran Reserva atraviesan períodos más largos de crianza en barrica y botella, lo que les aporta complejidad, estructura y mayor capacidad de guarda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero todo cambió con la reconversión de los años 90 y el desembarco de capitales y enólogos extranjeros. Para conquistar los mercados internacionales, el vino argentino adoptó el modelo de los grandes tintos del Nuevo Mundo: más maduros, concentrados y con mucha madera.

A comienzos del milenio irrumpieron las barricas nuevas de 225 litros de roble francés y americano, con tostados medios y altos, que dejaban su marca en la copa.

La barrica nueva se convirtió en sinónimo de calidad, al punto de que las contraetiquetas destacaban los meses de crianza como su principal atributo. Algunos vinos llegaban a pasar por dos barricas nuevas sucesivas, con un 200% de roble nuevo.

Fueron los años de los tintos con mucha vainilla, coco, tostados y chocolate, que muchos consumidores todavía asocian con un vino “de categoría”.

Los vinos Reserva combinan crianza en barrica y reposo en botella para ganar equilibrio, suavidad y una mayor complejidad aromática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, el péndulo volvió a moverse y los hacedores comenzaron a buscar vinos con más identidad de lugar, más frescos y equilibrados. La madera pasó a ser un medio y no un fin. Primero se redujo el porcentaje de barricas nuevas y luego se empezaron a usar recipientes más grandes.

Hoy la tendencia son las barricas de 500 litros y los fudres, de varios miles de litros, en su mayoría sin tostar o con tostados muy suaves. También se usan huevos de concreto y ánforas de arcilla.

En una barrica de 500 litros, el vino tiene alrededor de un 25% menos de contacto con la madera que en una de 225 litros, y en un fudre esa relación es mucho menor. Además, sin tostado, la madera no aporta esas notas de vainilla, humo o caramelo, pero sí permite la microoxigenación que necesita el vino para afinarse.

La legislación argentina autoriza la palabra Roble en etiquetas de vinos elaborados con duelas o virutas sin paso obligatorio por barricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso hoy se habla de un uso más racional de la madera, con menos extracción y más respeto por la fruta, para que se note lo menos posible.

Hoy se sabe que la crianza le hace muy bien al vino, pero también que la madera no tiene que imponerse. Por eso, más que en la palabra que aparece al frente de la botella, conviene prestar atención a la contraetiqueta, donde muchas bodegas detallan el tiempo de crianza, el tipo de recipiente, su tamaño y si es nuevo o usado.

Esos datos dicen mucho más sobre el estilo del vino que una mención que, en la práctica, cada uno interpreta a su manera. Hoy, lo que define a un gran vino no es cuánto tiempo se crió en la bodega, sino que, al llegar a la copa, siga hablando de la uva y del lugar del que viene.