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Seis hábitos simples para que el orden en casa dure más que un fin de semana

Distinguir lo que ya no sirve de lo que está fuera de lugar, asignar espacios fijos y resolver las tareas pequeñas en el momento son algunas claves para evitar que el desorden se acumule otra vez

¿Cansado del desorden en casa? Descubre las claves del minimalismo para identificar y eliminar lo que no necesitas. Aprende el método japonés de los dos minutos y la trampa de las compras para mantener tu hogar organizado.

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El problema no es que no sepas ordenar, es que tratás todo tu desorden como si fuera una sola cosa. En realidad hay dos tipos de desorden y cada uno pide una solución distinta.

El primero es el desorden absoluto. Es todo lo que ya no le suma nada a tu vida. La lapicera seca que no funciona más, la media que perdió el par, el juego de mesa al que le faltan la mitad de las fichas, el protector solar vencido hace seis veranos que ya no protege, solo acompaña. Esto no se ordena, se va.

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Cuatro camisetas arrugadas de colores neutros reposan sobre una cama deshecha, con un par de zapatillas y calcetines en el suelo.
Objetos sin uso y elementos útiles mal ubicados requieren estrategias de orden diferentes

El segundo es el desorden contextual, el más traicionero, porque son cosas que sí sirven pero están donde no deben. Una valija que lleva tres semanas en el pasillo ya pasó a ser parte de la decoración. Una pila de ropa en el asiento del auto ocupa un lugar que no es el suyo. Acá el objeto no es el problema, el problema es dónde vive.

Ilustración en acuarela de una persona de espaldas ante un sofá y una mesa con ropa, comida, portátil y pertenencias acumuladas.
Una caja y una bolsa alcanzan para separar lo que se va de lo que solo necesita un nuevo lugar

El ejercicio que propongo es simple: agarrá una caja y recorré tu casa. Por cada objeto, preguntate si te suma o está fuera de lugar. Si no suma, va a la bolsa. Si está fuera de lugar, va a la caja y después le asignás un lugar definitivo. En dos minutos queda todo separado, hasta el cajón misterioso que todos tenemos en algún rincón.

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Seis trucos para que el orden te dure

Una cosa es ordenar y otra es que el orden se sostenga en el tiempo. Para eso tengo seis reglas que aplico siempre.

Un armario de madera dividido en dos partes: a la izquierda ropa amontonada y a la derecha prendas dobladas en estantes y cajones abiertos.
Las superficies despejadas son clave para sostener el orden día a día

1- Entra uno, sale uno

Si sumás una remera nueva, se va otra. El placard no es elástico y hay que tratarlo como tal.

2- Asignar un lugar fijo para cada cosa

Sobre todo para las llaves, el cargador y el correo. Si esos objetos no tienen una casa definida, terminan mudándose solos molestando por toda la casa.

3- Superficies despejadas

La mesa, la mesada y la mesa de luz tienen que poder respirar. La regla es simple: solo lo que usás todos los días queda a la vista, el resto se guarda.

4- Guardar en vertical

Remeras, utensilios, carpetas, todo parado como fichas de archivo. Así se ve todo de un vistazo y no hace falta revolver nada para encontrar lo que buscás.

5- Usar organizadores del mismo estilo y color

Es un cambio simple que baja el ruido visual al instante y el ojo lo agradece de inmediato.

6- La regla de los dos minutos

Si ordenar algo lleva menos que eso, se hace en el momento. “Después” no existe, y esa frase es la que arma la mayoría de los desórdenes que después cuesta tanto desarmar.

Una silla con ropa, una cama desordenada, una mesita de noche con cables, un escritorio con computadora y papeles, y una cocina con platos sucios y recipientes.
Resolver tareas pequeñas en el momento evita que el desorden se acumule con el paso de los días

El método japonés que evita que todo se acumule de nuevo

Hay una técnica que no pide ni un fin de semana de limpieza a fondo ni gastar en nada, y se basa en una sola regla: si una tarea de orden se resuelve en menos de dos minutos, se hace en el momento, nunca se posterga.

Lavar la taza apenas se usa, colgar el abrigo apenas uno se lo saca, pasar un trapo por la mesada en cuanto se ensucia. Son gestos mínimos, pero son los que definen si una casa se mantiene ordenada o no.

Una sala de estar dividida, una mitad prolija con mobiliario y la otra mitad desorganizada con ropa, cajas y objetos esparcidos. Incluye textos.
Sin productos especiales ni ayuda profesional, una técnica basada en resolver tareas pequeñas en el momento promete terminar con la acumulación de objetos fuera de lugar

El desorden no se acumula de golpe, se acumula en pequeñas postergaciones. El “después lo guardo” y el “en un rato lo lavo” son los que, sumados día tras día, terminan en una pila de pendientes. Este método ataca justamente ese hábito, antes de que se convierta en un problema mayor.

Para aplicarlo en la rutina diaria conviene elegir tres momentos del día donde el desorden se genera más rápido: después de cocinar, al llegar a casa y antes de dormir. En esos tres momentos, la regla de los dos minutos se aplica sin excepción, incluso con cansancio de por medio. No hace falta ningún producto de limpieza especial ni una organizadora profesional, alcanza con cambiar el momento en el que se hacen las tareas chicas, de “después” a “ahora”.

La trampa que arma la cabeza antes de comprar

Hay otro frente de batalla que pocas veces se menciona: las compras. Muchas veces no queremos el objeto en sí, queremos la emoción de tenerlo. Esa sensación de “es mío” dura lo que tarda en llegar el paquete, y después pasa a ser un simple “ah, bueno, ya lo tengo”.

Los expertos sugieren calcular la proporción de ingresos comprometidos en obligaciones previas antes de asumir nuevas deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esperar 48 horas antes de comprar ayuda a diferenciar el deseo real de la ansiedad de compra

Por eso, antes de comprar algo que no es estrictamente necesario, conviene esperar 48 horas. Si pasado ese tiempo el objeto se sigue queriendo, se compra. Si la necesidad se diluyó, no era amor por el objeto, era ansiedad de compra disfrazada de deseo.

El minimalismo no es tener menos porque sí

El minimalismo no se trata de vaciar la casa por una cuestión estética, se trata de tener lo que de verdad se usa, en el lugar donde tiene sentido estar. La propuesta para hoy es elegir un solo cajón y ordenarlo. Después, contame en los comentarios cuál fue el más caótico que encontraste, y guardá esta nota para cuando te agarre el impulso de ordenar todo de una vez.

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
Antes de sumar un objeto nuevo a la casa, conviene preguntarse si realmente se lo necesita

Este método no cambia una casa en un día, pero en una semana de aplicarlo se nota que el desorden deja de acumularse. Probá la regla de los dos minutos durante los próximos siete días y contame en qué momento del día se te desordena más la casa. Tu casa, tu cabeza y, sobre todo, tu licuadora, que finalmente vuelve a la cocina, te lo van a agradecer.

Fotos: Ilustrativas Infobae

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