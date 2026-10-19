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La milanesa napolitana argentina se ubicó entre las cinco mejores del mundo

El listado de TasteAtlas ubicó a la preparación porteña en el cuarto lugar y a la versión clásica nacional en el sexto, entre especialidades de Brasil, Japón, Ucrania, Austria e Italia

Milanesa a la napolitana con queso fundido, jamón, salsa de tomate, papas fritas y ensalada fresca, humeando sobre una mesa de madera en un restaurante.
La milanesa napolitana de Buenos Aires alcanzó el cuarto lugar en el ranking de TasteAtlas con 4,3 puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de carne crocante, salsa de tomate y queso derretido convirtió a la milanesa a la napolitana en uno de los platos más queridos de las mesas argentinas. Es una preparación abundante, ideal para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.

La milanesa napolitana de Buenos Aires, Argentina, quedó cuarta entre las 10 mejores milanesas del mundo, de acuerdo con el ranking de TasteAtlas correspondiente a octubre de 2025. El plato argentino recibió una calificación de 4,3 sobre 5 y se ubicó por delante de especialidades de Austria, Japón e Italia.

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La lista también incluyó a la milanesa tradicional en el sexto lugar, con 4,2 puntos. Así, Argentina fue el único país con dos preparaciones dentro de los seis primeros puestos del relevamiento publicado por la guía gastronómica.

Lista numerada del uno al diez con platos empanizados, nombres, banderas nacionales y calificaciones con estrellas sobre fondo beige de TasteAtlas
Argentina fue el único país con dos platos entre los seis mejores del relevamiento gastronómico internacional. (Taste Atlas)

El primer puesto fue para la bife à parmegiana de Brasil, con 4,4 puntos. La preparación, habitual en la cocina brasileña, combina carne empanada con salsa de tomate y queso.

El segundo lugar correspondió al katsu kare de Japón, también con 4,4 puntos. El podio lo completó el kotleta po-kyivsky de Ucrania, que alcanzó 4,3.

En el cuarto escalón apareció la milanesa napolitana, identificada por TasteAtlas con Buenos Aires. La variedad se prepara a partir de una milanesa cubierta con salsa de tomate, jamón y queso. En el quinto puesto quedó el schnitzel Wiener Art de Austria, con 4,2 puntos.

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La milanesa ocupó el sexto lugar y superó a platos de Japón e Italia

Primer plano de una milanesa a la napolitana con salsa de tomate, jamón, y queso mozzarella fundido, humeante en una fuente de cerámica con cubiertos a un lado.
El tiempo total de elaboración del plato demanda 45 minutos distribuidos entre el rebozado, la fritura y el horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa argentina se ubicó sexta, con la misma valoración que el plato austríaco que la precedió. El listado continuó con el tonkatsu de Japón, séptimo con 4,2 puntos, y la cotoletta alla milanese de Milán, Italia, octava con 4,2.

El noveno lugar fue para el Wiener schnitzel de Viena, Austria, que obtuvo 4,2. El top 10 se cerró con el tori katsu japonés, con una calificación de 4,1.

El ranking reúne preparaciones de carne o pollo rebozadas y cocidas, con variantes locales que incluyen salsas, quesos, guarniciones o métodos de fritura. La edición difundida por TasteAtlas mostró presencia de Brasil, Japón, Ucrania, Argentina, Austria e Italia entre las diez posiciones.

Plato azul con milanesa de pollo cortada, arroz blanco, ensalada con tomate y pepino, limones y un recipiente con salsa.
El queso mozzarella y el jamón se gratinan a 220 grados en el horno durante un período de cinco a siete minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de milanesa a la napolitana

La milanesa a la napolitana se prepara con bifes finos de nalga o peceto, rebozados con pan rallado, fritos y cubiertos con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella. El toque final se logra en el horno, hasta que el queso queda completamente derretido y gratinado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 25 minutos. Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

1. 500 g de nalga o peceto, desgrasado y cortado para milanesas.

2. 2 huevos.

3. 1 cucharada de mostaza.

4. Sal, cantidad necesaria.

5. Pimienta, cantidad necesaria.

6. Pan rallado, cantidad necesaria.

7. Aceite para freír, cantidad necesaria.

8. Salsa de tomate espesa, cantidad necesaria.

9. 2 fetas de jamón cocido.

10. 150 g de mozzarella.

11. Aceitunas, opcional.

12. Orégano, opcional.

Cómo hacer milanesa a la napolitana, paso a paso

Dos milanesas de peceto a la napolitana en platos blancos, con papas fritas, lechuga y rodajas de tomate. Todo sobre una mesa de madera.
Dos milanesas de peceto a la napolitana con papas fritas y ensalada de lechuga y tomate se presentan sobre una mesa de madera con iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Colocar los huevos y la mostaza en un recipiente amplio. Batir hasta integrar y condimentar con sal y pimienta.

2. Incorporar los bifes de carne y dejarlos dentro de la mezcla durante 5 minutos, para que queden bien impregnados.

3. Retirar cada bife, escurrir ligeramente el exceso de huevo y pasarlo por el pan rallado. Presionar con las manos para que el rebozado quede bien adherido.

4. Calentar abundante aceite en una sartén. La temperatura ideal es de aproximadamente 170 ℃: el aceite debe chisporrotear al entrar en contacto con el pan rallado, pero no quemarse.

5. Freír las milanesas durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

6. Colocar las milanesas en una placa para horno, sin encimarlas.

7. Cubrir cada una con salsa de tomate, una feta de jamón cocido y mozzarella.

8. Llevar a horno fuerte, a 220 ℃, durante 5 a 7 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine. No dejar la preparación demasiado tiempo en el horno para evitar que la carne se reseque.

9. Servir caliente. Si se desea, terminar con aceitunas y una pizca de orégano.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Seis milanesas napolitanas en una bandeja para horno con salsa de tomate, jamón y mozzarella rallada. Alrededor, una hornalla, espátula, rallador y cuchara.
Las milanesas fritas pueden conservarse en el freezer durante dos meses antes del agregado de la salsa y la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las milanesas ya cocidas pueden conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para recalentarlas, conviene usar el horno a 180 ℃ durante 10 minutos, en lugar del microondas, para recuperar parte de la textura crocante.

También se pueden guardar en el freezer durante 2 meses. Lo ideal es congelarlas una vez fritas, pero antes de agregar la salsa, el jamón y la mozzarella. Para consumirlas, llevarlas directamente al horno y completar la cobertura.

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