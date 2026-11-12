Receta de ensalada de chauchas, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Las chauchas tiernas, la zanahoria y el huevo duro aportan color, textura y sabor a una preparación habitual en las mesas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una receta de ensalada fresca, colorida y lista en pocos minutos, ideal para resolver un almuerzo liviano o acompañar carnes, milanesas y tartas.

La combinación de chauchas tiernas, huevo duro y zanahoria forma parte de esas preparaciones sencillas que suelen aparecer en la mesa argentina, especialmente en días cálidos. También es una buena opción para aprovechar verduras de estación y comer algo casero sin muchos pasos.

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Las chauchas aportan textura y sabor vegetal, mientras que el huevo suma proteínas y la zanahoria incorpora color y un toque dulce. La preparación admite variantes con papa, tomate, cebolla, arvejas, choclo o remolacha, según los ingredientes disponibles y las preferencias de cada comensal.

Receta de ensalada de chauchas, huevo y zanahoria

Se trata de una ensalada fría preparada con chauchas, huevo duro y zanahoria, condimentada con aceite, vinagre, sal y pimienta. La combinación reúne ingredientes de sabor suave y permite adaptar el aliño con limón, mostaza, mayonesa o hierbas frescas. Puede servirse como entrada, guarnición o plato liviano.

El resultado es una preparación colorida. Se puede disfrutar fría o a temperatura ambiente y combina bien con carnes, milanesas, tartas o platos elaborados a la parrilla.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Condimentada con aceite, vinagre, sal y pimienta, esta ensalada puede acompañar carnes, milanesas, tartas y platos a la parrilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

300 gr de chauchas

2 zanahorias medianas

3 huevos

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de vinagre

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Cómo hacer ensalada de chauchas, huevo y zanahoria, paso a paso

Lavar las chauchas, retirar las puntas y cortar cada una en pedazos de aproximadamente 3 centímetros. Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas finas o bastones. Colocar las chauchas y las zanahorias en una olla con abundante agua y una pizca de sal. Cocinar durante 10 a 12 minutos, hasta que las verduras estén tiernas pero todavía firmes. No conviene sobrecocinarlas, porque deben conservar algo de textura. Hervir los huevos en otra olla durante 10 minutos. Retirarlos, enfriarlos bajo el chorro de agua fría y pelarlos. Escurrir bien las verduras y dejar que se enfríen. Es importante eliminar el exceso de agua para que la ensalada no quede aguada. Cortar los huevos en cuartos o picarlos en trozos grandes. Colocar las chauchas y las zanahorias en una fuente. Incorporar los huevos. Condimentar con aceite, vinagre, sal y pimienta. Mezclar con cuidado para no romper demasiado el huevo. Llevar a la heladera durante 15 minutos antes de servir. Una breve refrigeración mejora el sabor y vuelve la ensalada más fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta rinde 3 porciones como guarnición o 2 porciones como plato liviano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 3 porciones:

Calorías: 180 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 9 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

No se recomienda congelarla, porque las chauchas y la zanahoria pueden perder textura al descongelarse. Para conservar mejor el resultado, agregar el condimento poco antes de servir.

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