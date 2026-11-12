Latin Grammy 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Los mejores looks de la alfombra roja

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La 27ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Se trata de una gala que reúne a las principales figuras de la música latina.

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones con 10 candidaturas. Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete menciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte también figuran entre los nombres con más presencia en la lista de aspirantes.

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Antes de la definición de los premios, la alfombra de la gala concentró la atención con los looks elegidos por músicos, productores e invitados. Vestidos de gala, trajes de sastrería, diseños de alto impacto y referencias a la identidad de cada artista marcaron la llegada de las estrellas a la ceremonia en Las Vegas.

Valentina Ferrer

El look de la argentina Valentina Ferrer

Con la elegancia que la caracteriza, un vestido largo en tono nude rosado de gasa plisada y caída etérea fue la pieza central con la que Valentina Ferrer acaparó miradas en su paso por la gala. La modelo y exreina de belleza argentina lució un diseño ajustado con escote pronunciado y espalda descubierta, del cual se desprendían sutiles paneles vaporosos que caían desde los hombros hasta el suelo. Sandalias metálicas de tacón alto, una pulsera brillante y su melena oscura suelta con ondas voluminosas terminaron de sellar una estética clásica y sensual.

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Eliane Gallero

Eliane Gallero y su look etereo para la noche del jueves

El movimiento etéreo y los destellos metálicos definieron la aparición de la cantautora venezolana Eliane Gallero en la alfombra roja. Su elección fue un vestido largo de corte columna en tono champán plateado con escote cuadrado, confeccionado en un tejido brillante de patrones ondulados que estilizó su figura. Dos largas estolas translúcidas flotando desde sus hombros, una delicada gargantilla y su melena cobriza en ondas naturales completaron esta dinámica propuesta.

Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza y su outfit elegido para los Latin Grammy 2026

La presentadora de televisión, actriz y modelo mexicana, Alejandra Espinoza, lució un audaz y dramático vestido negro de cuello alto y mangas largas confeccionado con transparencias y apliques florales bordados en relieve sobre una base estilo bodysuit. El diseño se complementó con una vaporosa sobrefalda de tul negro con aberturas frontales que dejaron sus piernas al descubierto, sandalias transparentes de tacón, un peinado recogido pulido hacia atrás y aros brillantes de estilo floral.

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Ami Rodríguez

El look ingenioso de Ami Rodriguez

Con una propuesta tan ingeniosa como irreverente, el creador de contenido y youtuber colombiano Ami Rodríguez rompió los esquemas de la gala mediante un traje sastre negro completamente cubierto de notas adhesivas amarillas firmadas. Combinó este llamativo conjunto de corte holgado con una clásica camisa blanca, corbata negra y zapatos de suela gruesa, sosteniendo incluso un marcador en su mano para seguir sumando dedicatorias en vivo.

Jomari Goyso

El particular look de Jomari Goyso

El reconocido estilista y presentador español Jomari Goyso apostó por un sofisticado atuendo en blanco y negro marcado por contrastes llamativos. El también crítico de moda llevó un abrigo largo en tono marfil de solapas amplias decorado con una gran flor negra en la pechera, que combinó con una camisa oscura abotonada hasta el cuello. Para completar su estilismo, vistió unos pantalones negros de corte recto con finas rayas verticales brillantes, zapatos de piel a juego y unas gafas de sol estilo aviador con cristales ámbar que le aportaron un aire vanguardista.

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Sol Carlos

La influencer argentina eligió un look etereo para la alfombra roja

La creadora de contenido e influencer argentina Sol Carlos deslumbró con un llamativo vestido largo de acabado metálico en tono bronce, caracterizado por su diseño asimétrico sin mangas con un pronunciado corte cut-out diagonal en el torso y un nudo en la cintura. La prenda incorporaba una falda fluida con acabado en volante y una profunda abertura lateral que dejaba ver sus zapatos de tacón bajo en punta adornados con brillos. Para rematar su estética vanguardista, la joven llevó el cabello recogido con detalles de pedrería y destellos dorados aplicados en la sien y alrededor de los ojos.

Lety Sahagún

Lety Sahagun y su elección de la noche

La conductora de televisión y podcaster mexicana Lety Sahagún cautivó con un sofisticado minivestido negro que combinó terciopelo y encaje floral transparente. El diseño, de cuello alto y mangas largas ajustadas, presentó una falda asimétrica ribeteada con encaje y largas cintas laterales de tela fluida que caían hasta el suelo a modo de cola. Para completar su estilismo, la comunicadora llevó medias oscuras translúcidas, zapatos de tacón en punta de charol negro y un corte estilo bob lacio acompañado de pendientes plateados llamativos.

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Santi Casas

Santi Casas con su oufit rosa para la noche estadounidense

El cantautor y músico mexicano Santi Casas se decidió por un atuendo moderno y desenfadado protagonizado por un conjunto sastre en tono rosa pastel. El joven intérprete eligió una chaqueta corta de corte estructurado con cierres metálicos tipo broche en el frente, la cual combinó con una camisa blanca desabotonada en el cuello que dejaba las solapas por fuera. Para completar su propuesta vanguardista, llevó pantalones anchos de pierna recta a juego con un original detalle trenzado en los laterales y calzado oscuro de piel.

Kevin Leonel

El diseñador de modas Kevin Leonel no decepcionó al elegir un look particular para la noche de los Latin Grammy

El diseñador de moda dominicano-estadounidense Kevin Leonel se inclinó por una propuesta ecléctica que fusionó la sastrería clásica con un aire urbano y artesanal. El creativo escogió un llamativo saco cruzado confeccionado en patchwork de mezclilla en distintos tonos de azul, con costuras a la vista y paneles en blanco y rojo intenso, que combinó con una camisa blanca y un moño negro. Para equilibrar el protagonismo de la prenda superior, llevó pantalones holgados de corte recto en color crema, mocasines negros con borlas y gafas de sol redondas.

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Heisel Mora

Heisel Mora y su vestido elegante

La presentadora de televisión y periodista colombiana Heisel Mora brilló en la alfombra roja con un glamuroso vestido largo de acabado metálico en tono oro rosa, confeccionado en un tejido de malla brillante que realzaba su silueta. La comunicadora optó por un diseño de escote halter con corsé estructurado de copas marcadas y caída fluida hasta el suelo. Para completar su estilismo, llevó un peinado recogido alto con mechones sueltos enmarcando el rostro, una delicada cadena en el cuello y pendientes pequeños.

Daramola

Daramola y su acompañante deslumbraron con el contraste de sus elecciones

El cantante, compositor y productor nigeriano-estadounidense Daramola posó junto a su acompañante con estilismos elegantes y complementarios. El músico se decidió por un traje negro de corte holgado compuesto por una chaqueta cruzada con sutiles aplicaciones de pedrería en los hombros, pantalones anchos, camisa blanca, corbatín tipo bolo tie y gafas oscuras. Por su parte, su pareja llevó un conjunto satinado de dos piezas en tono púrpura intenso, formado por un top de tirantes finos y una falda larga con abertura frontal, que completó con sandalias metálicas de plataforma y un llamativo bolso geométrico con estampado carey.

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Un Tal Fredo

El look elegante de Un Tal Fredo

El creador de contenido y podcaster mexicano Un Tal Fredo lució una reinterpretación moderna del clásico esmoquin en blanco y negro. El influencer seleccionó una chaqueta negra de corte cropped con solapas satinadas en punta, adornada con un llamativo broche dorado en forma de ojo en la pechera, que combinó con una camisa blanca desabotonada en el cuello y una banda blanca a modo de fajín con extremos colgantes en la cintura. Para cerrar su propuesta, llevó pantalones negros de corte recto y botines de piel a juego.

Techy Fatule

Techy attends deslumbró en la noche del jueves

La cantautora y música dominicana Techy Fatule desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido largo de corte columna y escote palabra de honor. La intérprete se decantó por una pieza estructurada en tonos claros con un llamativo estampado texturizado en negro y café que evocaba un patrón orgánico o animal print sutil. Para complementar su estilismo, llevó una gargantilla dorada con un dije grande en tono ámbar, una pulsera plateada y su melena corta peinada con ondas suaves y raya al costado.

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Yacoby

El músico Yacoby optó por un outfit con el torso desnudo

El cantante y compositor Yacoby irrumpió en la alfombra roja con una estética audaz y teatral marcada por el contraste de texturas y accesorios llamativos. El músico se inclinó por un conjunto negro compuesto por un abrigo largo sin solapas con sutiles destellos brillantes, llevado directamente sobre el torso desnudo, y unos pantalones holgados de pierna muy ancha con calzado tipo tabi a juego. Para elevar su propuesta vanguardista, incorporó un velo translúcido en tono fucsia con pedrería cubriendo su cabeza, gafas oscuras estrechas, una gargantilla dorada de piedras multicolores, cadenas en el pecho y cinturones ornamentados.

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Fotos: Reuters