Tendencias

Ariana Grande deslumbró con un vestido vintage de los 90 en Nueva York: el contraste de estilos con su pareja

La cantante asistió al estreno de Focker-In-Law con una pieza de Badgley Mischka elegida por Law Roach, mientras Ricky Álvarez optó por un conjunto masculino de líneas relajadas

Ariana Grande y Ricky Álvarez
Ariana Grande y Ricky Álvarez asistieron al estreno de Focker-In-Law en el Beacon Theatre de Nueva York con propuestas de vestuario diferenciadas (Grosby)
Guardar

Ariana Grande y Ricky Álvarez llegaron al estreno neoyorquino de Focker-In-Law con una propuesta que puso el foco en dos maneras distintas de entender la alfombra roja. La pareja combinó un vestido vintage con un conjunto masculino de líneas relajadas, una elección que desplazó la atención de la coordinación literal hacia el contraste de estilos.

El evento se celebró en el Beacon Theatre de Nueva York. Para ella, la noche funcionó como una nueva oportunidad de sostener una estética que definió buena parte de sus apariciones recientes: referencias de archivo, siluetas de inspiración clásica y una ejecución cuidada en accesorios y peinado.

PUBLICIDAD

Ariana Grande y Ricky Álvarez
La cantante vistió un diseño de archivo de Badgley Mischka de los años 90 con falda amplia y cuentas en plata pálida (Grosby)

Ariana Grande sostiene su gusto por las siluetas de archivo

Para la ocasión, la cantante usó un vestido de Badgley Mischka de los años 90, elegido por el estilista Law Roach. La pieza combinó un cuerpo de líneas definidas con una falda amplia y una superficie de cuadros en plata pálida, trabajada con aplicaciones de cuentas.

Su construcción remite a una forma de vestir formal que Grande ha incorporado con frecuencia durante los últimos años, con referencias retro, proporciones contenidas y materiales ligeros.

Ariana Grande y Ricky Álvarez
El estilismo de Grande incluyó aros Swarovski Matrix y una microcoleta recogida con una cinta de color marfil (Grosby)

El estilismo acompañó la prenda sin sumar capas de información. Los aros Swarovski Matrix, la microcoleta con cinta marfil y el maquillaje de acabado luminoso mantuvieron una escala discreta frente al vestido.

PUBLICIDAD

La selección de accesorios dejó que el trabajo de archivo y la silueta fueran los elementos principales de la aparición.

La conexión de Grande con la ropa vintage se consolidó durante la etapa de promoción de Wicked, cuando alternó códigos cercanos a la fantasía cinematográfica con piezas de inspiración histórica.

Ariana Grande y Ricky Álvarez
El estilista Law Roach adquirió la prenda por su vínculo temporal con el lanzamiento de la película Meet the Parents (Grosby)

En este caso, la referencia no estuvo ligada al personaje, sino a una identidad de moda propia: vestidos de estructura suave, acabados románticos y una paleta que evita los contrastes agresivos.

Roach había adquirido el diseño meses antes por su relación temporal con la primera entrega de Meet the Parents, antecedente de la película presentada en Nueva York.

Esa coincidencia permitió una elección con contexto, aunque el resultado se alejó del vestuario temático. La ropa no reprodujo una época de forma literal y se integró en una imagen actual a través del peinado y la ausencia de accesorios voluminosos.

El estilo casual de la pareja confirma códigos distintos

Ariana Grande con gafas de sol y suéter claro camina tomada del brazo de Ricky Alvarez por una calle
En un paseo por Londres, la artista combinó un cárdigan amplio color crema con jeans rectos y medias bordó (arianagrandenewsbrasil)

La diferencia entre ambos se vuelve más visible lejos de los estrenos. En agosto, Grande y Álvarez fueron fotografiados durante un paseo por Londres con un vestuario preparado para una jornada de compras y cafés.

La pareja seleccionó prendas que equilibran comodidad y diseño. Ariana Grande eligió un cárdigan amplio color crema sobre jeans rectos color azul claro. Además, agregó zapatos blancos y medias bordó, un conjunto con varios tonos suaves al terreno de la ropa diaria.

Ariana Grande camina junto a Ricky Alvarez en una calle mientras él viste una chaqueta de mezclilla y ella un suéter blanco
Ricky Álvarez vistió en la capital británica una campera de jean trucker oscura, pantalón beige amplio y un gorro tejido (arianagrandenewsbrasil)

En aquella salida, Álvarez llevó una campera de jean trucker oscura, pantalón beige de pierna amplia, calzado blanco y un gorro tejido azul marino. El conjunto ofreció una versión más relajada de los elementos que mostró en la alfombra roja.

Ricky Álvarez se mueve entre el denim, los pantalones de corte holgado, las capas sencillas y los accesorios funcionales, sin abandonar una gama de color sobria.

Vista trasera de un hombre y una mujer caminando abrazados por un parque arbolado mientras llevan a un perro marrón con correa
La pareja recorrió la vía pública junto a dos perros con atuendos casuales basados en camisetas negras y pantalones holgados

En otro de sus paseos, Ariana Grande y Ricky Álvarez caminaron abrazados con looks casuales. Grande llevó una camiseta negra sin mangas, pantalones negros y el cabello recogido en un moño; además, sostuvo la correa de uno de los perros.

Él vistió una camiseta negra, pantalones de camuflaje y una gorra azul hacia atrás. Dos perros los acompañaron: uno de pelaje marrón y blanco permaneció recostado sobre el pavimento, mientras otro, de pelaje claro, apareció parcialmente detrás de Álvarez.

La pareja se conoció cuando trabajaban en la gira "The Honeymoon Tour" de Ariana.
La preferencia de Grande por las piezas vintage de archivo se consolidó durante la etapa de promoción de Wicked

La coordinación entre la pareja no resulta forzada. Se puede ver en sus apariciones una complementariedad que se expresa con una elección de tonos, materiales y accesorios, pero cada uno mantiene estilos diferentes.

Temas Relacionados

Ariana GrandeAlfombra rojaModaRicky ÁlvarezModa vintageÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de ensalada de chauchas, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Este plato combina texturas distintas, con opciones para variar los condimentos

Receta de ensalada de chauchas, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Receta de pastel de papa y pollo al horno, rápida y fácil

Esta variante hogareña simplifica la clásica preparación argentina usando carne de ave cocida entre dos capas suaves de puré gratinado, logrando un menú completo y rendidor listo en apenas cuarenta y cinco minutos

Receta de pastel de papa y pollo al horno, rápida y fácil

Un estudio revela por qué los gatos maúllan más cuando hay humanos cerca

La investigación con felinos domésticos detectó una diferencia marcada en sus vocalizaciones según las condiciones a las que se enfrentaban y analizó qué manifiestan a través de esta forma de comunicación

Un estudio revela por qué los gatos maúllan más cuando hay humanos cerca

Cómo el Malbrán aportó datos decisivos para reconstruir el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Dos estudios publicados en la revista Science confirmaron que parte de los contagios ocurrió a bordo de la embarcación. Las muestras históricas y la vigilancia genómica del organismo argentino permitieron vincular el virus con un linaje que circuló en la Patagonia

Cómo el Malbrán aportó datos decisivos para reconstruir el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

6 propuestas para dar una nueva vida a las tazas de té antiguas

Objetos heredados o comprados de segunda mano pueden integrarse a la decoración y cumplir funciones prácticas fuera de la vajilla tradicional

6 propuestas para dar una nueva vida a las tazas de té antiguas

DEPORTES

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

La sentencia de Gasly tras la abrupta salida de Ocon de la Fórmula 1 que recordó su tensa relación como compañeros en Alpine

El llamativo gesto del fichaje más caro del Real Madrid con los hinchas de su selección que recorrió el mundo

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

TELESHOW

El video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

El video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

Denisse González celebró su cumpleaños número 25 en medio de su complejo momento de salud

La frase de Luck Ra sobre el desamor que generó tensión a tres meses de su separación de La Joaqui

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

INFOBAE AMÉRICA

La Iglesia católica de El Salvador descentraliza las peregrinaciones a san Óscar Romero tras una década

La Iglesia católica de El Salvador descentraliza las peregrinaciones a san Óscar Romero tras una década

Que su visita nos deje sanación y reconciliación

El Salvador verifica la tinta indeleble para 2027: serán 9,700 frascos los que se utilizarán en las elecciones

Honduras registra 95 transferencias de embriones para mejorar la genética y productividad del ganado

Autoridad aeroportuaria advierte con “tomar medidas” ante los precios excesivos de los vuelos hacia El Salvador