Ariana Grande deslumbró con un vestido vintage de los 90 en Nueva York: el contraste de estilos con su pareja

Ariana Grande y Ricky Álvarez asistieron al estreno de Focker-In-Law en el Beacon Theatre de Nueva York con propuestas de vestuario diferenciadas (Grosby)

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Ariana Grande y Ricky Álvarez llegaron al estreno neoyorquino de Focker-In-Law con una propuesta que puso el foco en dos maneras distintas de entender la alfombra roja. La pareja combinó un vestido vintage con un conjunto masculino de líneas relajadas, una elección que desplazó la atención de la coordinación literal hacia el contraste de estilos.

El evento se celebró en el Beacon Theatre de Nueva York. Para ella, la noche funcionó como una nueva oportunidad de sostener una estética que definió buena parte de sus apariciones recientes: referencias de archivo, siluetas de inspiración clásica y una ejecución cuidada en accesorios y peinado.

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La cantante vistió un diseño de archivo de Badgley Mischka de los años 90 con falda amplia y cuentas en plata pálida (Grosby)

Ariana Grande sostiene su gusto por las siluetas de archivo

Para la ocasión, la cantante usó un vestido de Badgley Mischka de los años 90, elegido por el estilista Law Roach. La pieza combinó un cuerpo de líneas definidas con una falda amplia y una superficie de cuadros en plata pálida, trabajada con aplicaciones de cuentas.

Su construcción remite a una forma de vestir formal que Grande ha incorporado con frecuencia durante los últimos años, con referencias retro, proporciones contenidas y materiales ligeros.

El estilismo de Grande incluyó aros Swarovski Matrix y una microcoleta recogida con una cinta de color marfil (Grosby)

El estilismo acompañó la prenda sin sumar capas de información. Los aros Swarovski Matrix, la microcoleta con cinta marfil y el maquillaje de acabado luminoso mantuvieron una escala discreta frente al vestido.

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La selección de accesorios dejó que el trabajo de archivo y la silueta fueran los elementos principales de la aparición.

La conexión de Grande con la ropa vintage se consolidó durante la etapa de promoción de Wicked, cuando alternó códigos cercanos a la fantasía cinematográfica con piezas de inspiración histórica.

El estilista Law Roach adquirió la prenda por su vínculo temporal con el lanzamiento de la película Meet the Parents (Grosby)

En este caso, la referencia no estuvo ligada al personaje, sino a una identidad de moda propia: vestidos de estructura suave, acabados románticos y una paleta que evita los contrastes agresivos.

Roach había adquirido el diseño meses antes por su relación temporal con la primera entrega de Meet the Parents, antecedente de la película presentada en Nueva York.

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Esa coincidencia permitió una elección con contexto, aunque el resultado se alejó del vestuario temático. La ropa no reprodujo una época de forma literal y se integró en una imagen actual a través del peinado y la ausencia de accesorios voluminosos.

El estilo casual de la pareja confirma códigos distintos

En un paseo por Londres, la artista combinó un cárdigan amplio color crema con jeans rectos y medias bordó (arianagrandenewsbrasil)

La diferencia entre ambos se vuelve más visible lejos de los estrenos. En agosto, Grande y Álvarez fueron fotografiados durante un paseo por Londres con un vestuario preparado para una jornada de compras y cafés.

La pareja seleccionó prendas que equilibran comodidad y diseño. Ariana Grande eligió un cárdigan amplio color crema sobre jeans rectos color azul claro. Además, agregó zapatos blancos y medias bordó, un conjunto con varios tonos suaves al terreno de la ropa diaria.

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Ricky Álvarez vistió en la capital británica una campera de jean trucker oscura, pantalón beige amplio y un gorro tejido (arianagrandenewsbrasil)

En aquella salida, Álvarez llevó una campera de jean trucker oscura, pantalón beige de pierna amplia, calzado blanco y un gorro tejido azul marino. El conjunto ofreció una versión más relajada de los elementos que mostró en la alfombra roja.

Ricky Álvarez se mueve entre el denim, los pantalones de corte holgado, las capas sencillas y los accesorios funcionales, sin abandonar una gama de color sobria.

La pareja recorrió la vía pública junto a dos perros con atuendos casuales basados en camisetas negras y pantalones holgados

En otro de sus paseos, Ariana Grande y Ricky Álvarez caminaron abrazados con looks casuales. Grande llevó una camiseta negra sin mangas, pantalones negros y el cabello recogido en un moño; además, sostuvo la correa de uno de los perros.

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Él vistió una camiseta negra, pantalones de camuflaje y una gorra azul hacia atrás. Dos perros los acompañaron: uno de pelaje marrón y blanco permaneció recostado sobre el pavimento, mientras otro, de pelaje claro, apareció parcialmente detrás de Álvarez.

La preferencia de Grande por las piezas vintage de archivo se consolidó durante la etapa de promoción de Wicked

La coordinación entre la pareja no resulta forzada. Se puede ver en sus apariciones una complementariedad que se expresa con una elección de tonos, materiales y accesorios, pero cada uno mantiene estilos diferentes.