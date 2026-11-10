“No te casaste con el adulto que está frente a ti, sino con la versión de 8 años de esa persona”: las lecciones tras 30 años de matrimonio

La pareja atravesó dificultades económicas, despidos laborales y la pérdida de familiares a lo largo de su convivencia (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

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Mel Robbins y Christopher Robbins compartieron tres aprendizajes sobre las relaciones al cumplir 30 años de matrimonio, durante un episodio de The Mel Robbins Podcast, en una conversación centrada en sus crisis, cambios y formas de recuperar la conexión.

La pareja relató que atravesó dificultades económicas, despidos laborales, la crianza de tres hijos y la muerte de familiares. También describió períodos de distancia emocional, cuando las responsabilidades diarias desplazaron el vínculo afectivo. “Hemos pasado por muchas cosas”, resumió el invitado.

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El diálogo se organizó alrededor de tres ideas: considerar a la pareja como la persona favorita, comprender las reacciones ligadas a experiencias de infancia y generar espacios regulares de cercanía. Los conductores plantearon esas herramientas como aprendizajes obtenidos a partir de su propia experiencia.

La idea de “tu persona favorita” como punto de partida

Mel Robbins utilizó el concepto de considerar a la pareja como persona favorita para revisar la conducta mutua en momentos de tensión (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

El primer planteo surgió de una frase atribuida al abogado especializado en divorcios James Sexton: “Eres mi persona favorita”. Para Mel Robbins, la expresión permite revisar tanto el vínculo como la manera en que cada integrante trata al otro durante momentos de tensión.

La presentadora recordó que, cuando la situación financiera se complicó en sus primeros años de casados, trasladó su frustración a la relación. “Cuando la vida se puso difícil, me volví muy dura contigo”, le dijo a su esposo durante la charla.

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Su esposo situó una parte de esa etapa en un cambio de carrera y una posterior mudanza de Nueva York a Boston para cursar una maestría en administración de empresas. Admitió que, entonces, se concentró en sus propias metas y dejó de escuchar las necesidades de su esposa.

Según el testimonio de ambos, esa falta de comunicación se prolongó durante años. Ella reaccionaba con enojo y él se aislaba, una dinámica que transformó la convivencia en una sucesión de tareas: atender a los hijos, organizar compras y cumplir compromisos familiares.

El intercambio de notas breves y flores en los espacios de trabajo ayudó a sostener el vínculo en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sexton en un episodio del podcast señaló que una posible señal de deterioro no depende necesariamente de grandes discusiones. “El indicador más seguro de un divorcio no es algo que alguien diga, es un sonido”, afirmó, al referirse a expresiones de desprecio, gestos de fastidio o falta de atención.

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Los gestos cotidianos y la historia personal detrás de los conflictos

Para revertir la desconexión, la pareja mencionó acciones sencillas. Christopher Robbins contó que deja notas en objetos personales de su esposa, como su billetera, estuche de medicamentos o anteojos. En una de ellas escribió: “Mel, te amo. Gracias por amarme”.

Ella explicó que esos mensajes no resuelven problemas financieros o desacuerdos familiares, pero sí recuerdan la existencia de un vínculo. A cambio, relató que suele dejar una flor en el escritorio de su marido, un gesto que él asocia con la personalidad que ella mostró desde su primera cita.

La segunda lección se relacionó con la idea de que las conductas adultas pueden estar conectadas con formas de defensa aprendidas en la niñez. La comunicadora lo expresó así: “No te casaste con el adulto que está frente a ti; te casaste con la versión de ocho años de esa persona”.

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La organización de la agenda semanal y las caminatas matutinas permitieron crear espacios regulares de comunicación (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

En ese punto, la conversación incluyó el concepto de “odio marital normal”, utilizado por el terapeuta de parejas Terry Real. El especialista sostiene que una relación puede reactivar heridas emocionales antiguas y que los conflictos no siempre responden a una intención de dañar al otro.

Su esposo vinculó su tendencia al silencio con la ausencia física y emocional que percibió de su padre. Mel Robbins, por su parte, indicó que la retirada de su esposo le generaba soledad e inseguridad, lo que aumentaba su reacción de enojo.

La pareja afirmó que identificar esa secuencia les permitió evitar interpretaciones personales de los conflictos. “Cuando estás asustada, normalmente es porque la otra persona también lo está”, dijo ella al describir ese cambio de perspectiva.

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La relación necesita tiempo y planes compartidos

El tercer aprendizaje se centró en construir puntos simples de conexión durante la semana. Los Robbins mencionaron una reunión para revisar el calendario, caminatas matutinas, comidas compartidas y conversaciones sobre los momentos altos y bajos del día.

El matrimonio priorizó los encuentros con amistades presentes en su boda por encima de una fiesta para su aniversario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Christopher, organizar la agenda semanal adquirió un valor que no había advertido al comienzo de la relación. Aunque antes veía esa práctica como una obligación, después la identificó como una oportunidad para coordinar necesidades, pedir ayuda y mantener la comunicación.

La presentadora añadió que los teléfonos, el trabajo, los mensajes y otras demandas pueden alejar a las parejas. Por eso, propuso reservar tiempo para amigos y familiares, actividades que, según relató, ayudan a recordar las experiencias construidas en común.

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En vez de organizar una fiesta por su aniversario, decidieron priorizar encuentros con amistades y personas que estuvieron presentes en su boda. También citaron una salida a un concierto con amigos a quienes no veían desde hacía dos años.

Al cierre del episodio, ambos coincidieron en que los cambios son inevitables y que una relación de largo plazo requiere reconocerlos. “No puedes resolver problemas de los que no estás dispuesto a hablar”, sostuvo la conductora, quien planteó que el diálogo y la disposición a crecer juntos fueron parte de su recorrido durante tres décadas de matrimonio.