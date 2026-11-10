Receta de frittata de puerro, jamón y queso, rápida y fácil

La preparación se arma en la sartén y se termina en el horno sin necesidad de voltear los ingredientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La frittata es una tortilla de huevos esponjosa, dorada por fuera y cremosa por dentro, con hebras de queso derretido, trocitos de jamón y el dulzor suave del puerro rehogado en cada bocado. Su origen es italiano, y llegó a la mesa argentina de la mano de la inmigración, para quedarse como uno de los platos de aprovechamiento más queridos de la cocina casera.

Se suele comer en casa como plato principal liviano, tanto al mediodía como de noche, acompañada de una ensalada fresca o unas tostadas.

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Receta de frittata de puerro, jamón y queso

Esta preparación se arma en sartén y se termina en el horno, sin necesidad de darla vuelta como a la tortilla española. El puerro se rehoga primero hasta ablandarse, y luego se integra con el jamón y el queso dentro del batido de huevo, que cuaja lento hasta quedar firme en el centro y dorado por arriba.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 30 minutos: 10 minutos de preparación y 20 minutos de cocción (8 minutos en sartén y 12 minutos de horno o fuego bajo tapado).

Ingredientes

6 huevos

2 puerros (solo la parte blanca)

150 gr de jamón cocido en cubos

150 gr de queso en hebras o muzzarella

50 gr de queso parmesano rallado

100 cc de crema de leche

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de manteca

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

1 pizca de nuez moscada

La frittata tiene origen italiano y se incorporó a la cocina argentina como plato de aprovechamiento familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer frittata de puerro, jamón y queso, paso a paso

Cortar el puerro en rodajas finas y lavarlo bien bajo el chorro de agua para eliminar la tierra entre las capas. En una sartén apta para horno, calentar el aceite de oliva junto con la manteca a fuego medio. Agregar el puerro y rehogar durante 6 minutos, hasta que esté tierno y transparente, sin que tome color. Este punto de cocción lento es clave para que el puerro no quede amargo. En un bol, batir los huevos con la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar el jamón cocido y el queso en hebras al puerro ya rehogado dentro de la sartén y mezclar. Volcar el batido de huevos sobre la mezcla de la sartén, repartiendo bien los ingredientes con una cuchara. Cocinar a fuego bajo durante 5 minutos sin mover, hasta que los bordes empiecen a cuajar. Espolvorear el parmesano rallado por encima. Terminar la cocción en horno precalentado a 180℃ durante 12 minutos, o tapando la sartén y cocinando a fuego muy bajo si no se dispone de horno. Controlar que el centro quede firme pero jugoso, sin pasarse de cocción para que no quede seca. Retirar, dejar reposar 3 minutos y desmoldar con cuidado con ayuda de un plato. Cortar en porciones tipo torta y servir tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 24 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La frittata se conserva en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. También admite freezer por hasta 1 mes, envuelta en papel film porción por porción. Para recalentar, lo ideal es usar horno o sartén tapada a fuego bajo, así no pierde textura.