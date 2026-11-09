México

3 cenas ligeras y saciantes con pechuga de pollo que ayudan a mantener la saciedad

Las tres recetas parten de pechuga como base proteica y varían entre preparaciones salteadas, frías y a la plancha, ideal para varios días de la semana

Tres tostadas cubiertas con guacamole, trozos de carne adobada, dados de piña, cebolla morada y cilantro sobre un plato de cerámica blanca.
Las tres recetas tienen tiempos de preparación de entre 15 y 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pechuga de pollo permite armar tres cenas distintas en una misma semana sin recurrir a los mismos condimentos ni texturas.

Las opciones combinan tostadas de nopal, fajitas cremosas y salpicón fresco, todas con tiempos de preparación de entre 15 y 30 minutos.

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Las tres recetas usan pollo como base proteica, pero cambian el método de cocción y el tipo de salsa o aderezo.

Esa variación evita la monotonía de comer lo mismo noche tras noche y mantiene el aporte de proteína en cada platillo.

Tres platos blancos con dos tostadas de pollo con verduras y un plato con pollo en crema, dispuestos sobre una mesa de madera rústica.
El pollo es la base proteica común en las tres preparaciones, aunque el método de cocción cambia en cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tostaditas de pollo al pastor se cocinan en 30 minutos

Esta receta sustituye las tortillas de maíz por tostadas de nopal, una variante que reduce carbohidratos y suma fibra al platillo.

El pollo se corta en tiras y se marina con un adobo de chile guajillo, achiote, comino y vinagre, la combinación de especias que da el sabor rojizo y ligeramente dulce característico del pastor.

Tiras de carne con adobo rojo y cuchara de madera en un tazón de vidrio, junto a recipientes con piña troceada y cilantro fresco sobre una mesa.
El pollo se marina antes de cocinarse a la plancha a fuego medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo marinado se cocina a la plancha a fuego medio hasta dorar por ambos lados, sin necesidad de trompo ni parrilla especial.

Una vez listo, se corta en trozos pequeños y se monta sobre las tostadas de nopal con piña en cubos, una ensalada de jitomate, cebolla y cilantro, y rebanadas de aguacate.

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El tiempo total de preparación, entre marinado, cocción y montaje, ronda los 30 minutos para una porción. El resultado combina el dulzor de la piña con el sabor ahumado del adobo y la frescura del nopal.

Dos tostadas con guacamole, pollo adobado y piña sobre un plato decorado azul y amarillo, acompañadas de recipientes con salsa verde.
Esta receta puede acompañarse con guacamole casero en la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fajitas con salsa de chipotle sustituyen la crema por yogur griego

La segunda cena usa tiras de pechuga salteadas con pimiento morrón y cebolla en juliana. El pollo se sazona con sal, pimienta y ajo en polvo antes de llevarse a la sartén junto con las verduras.

La salsa cremosa se prepara licuando yogur griego sin azúcar con un chile chipotle de lata y un chorrito de agua, en sustitución de la crema tradicional.

Una sartén sobre la estufa con trozos de pollo, pimientos y cebolla humeantes, al lado de un cuenco de barro con salsa cremosa.
El pollo se sazona con sal, pimienta y ajo en polvo antes de saltearse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cambio reduce la grasa saturada del platillo y suma proteína extra a la mezcla.

En la misma sartén donde se saltearon la cebolla y el pimiento se incorpora el pollo cocido, y después se vierte la salsa de chipotle. Se baja el fuego y se deja hervir 3 minutos hasta que espese. El tiempo total de preparación es de 15 minutos.

Trozos de pollo cubiertos con salsa naranja sobre un plato blanco de cerámica colocado en una mesa de madera frente a una ventana.
La receta también puede servirse únicamente con las fajitas de pollo, sin los pimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salpicón combina pollo deshebrado con rábano, cebolla morada y chile

La tercera opción parte de una pechuga de pollo cocida y deshebrada, mezclada con media taza de cebolla morada en tiras, media taza de jitomate en tiras y un cuarto de taza de cilantro fresco.

Se suman también lechuga romana, queso panela en cubos y rábano en medias lunas.

Tostada de maíz con pollo deshebrado, aguacate, rábanos y cebolla en un plato artesanal azul y blanco sobre una encimera de mármol.
El salpicón se prepara con pechuga de pollo cocida y deshebrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aderezo combina vinagre de manzana, orégano, jugo de limón y aceite de oliva, además de cinco chiles encurtidos que aportan el toque ácido característico del platillo. Todos los ingredientes se integran en un tazón y se sazonan al gusto.

La mezcla puede refrigerarse un par de horas antes de servirse, para que el salpicón quede frío.

Se presenta sobre tostadas de maíz, acompañado de aguacate en rebanadas y una pizca adicional de orégano.

El salpicón tiene origen colonial español: el término designaba originalmente carnes picadas o deshebradas aderezadas con vinagre, aceite y especias.

Tazón con pollo deshebrado, rábano, tomate, cebolla y jalapeño, con pinzas de madera y limas sobre una mesa frente a una ventana.
La preparación puede refrigerarse un par de horas antes de servirse fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, su preparación varía por región, aunque la combinación de pollo, rábano, cebolla y chile se volvió una de las más comunes en mercados y cocinas caseras.

El IMSS recomienda media pechuga de pollo cocida como una porción completa de proteína

De acuerdo con la Guía de Alimentos para la Población Mexicana del IMSS, una porción de pechuga de pollo deshuesada equivale a 30 gramos en crudo o una cuarta parte de taza de pollo deshebrado ya cocido.

Esa medida corresponde a la palma de la mano, el parámetro que el instituto usa para calcular raciones sin necesidad de báscula.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medida de referencia del IMSS para una porción de pollo es el tamaño de la palma de la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guías Alimentarias para la Población Mexicana, elaboradas por la Secretaría de Salud, señalan que la fibra de las verduras contribuye a una mayor sensación de saciedad y reduce el consumo de alimentos a lo largo del día.

El documento recomienda que la carne funcione como acompañante del platillo y no como elemento principal, en combinación con leguminosas y verduras.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) clasifica como alimentación correcta aquella que resulta completa, equilibrada, suficiente y variada, es decir, que evita repetir los mismos alimentos día con día.

Una persona con delantal coloca pollo crudo sobre una tabla plástica cerca de verduras cortadas, una ensalada y pan.
Las Guías Alimentarias de la Secretaría de Salud señalan que la fibra de las verduras aumenta la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo ese criterio, alternar entre preparaciones horneadas, salteadas y frías —como las tres cenas con pollo— cumple con el principio de variedad que marca la guía oficial.

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