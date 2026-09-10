México

Receta de papas a la crema con jamón y queso: fácil y rápida de preparar sin horno

Con esta receta las papas quedan tiernas, cubiertas de nata y queso fundido, con el sabroso toque del jamón

Una fuente rectangular con pastel de papas gratinado con queso y jamón, un plato con tenedor y vasos sobre una mesa de madera.
Un pastel de papas a la crema con jamón y queso gratinado reposa en una fuente de cerámica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las papas a la crema con jamón y queso son una guarnición cremosa, reconfortante y muy fácil de preparar.

Las papas quedan tiernas, cubiertas de nata y queso fundido, con el toque sabroso del jamón.

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Esta receta se hace completamente en sartén, sin horno. Es una opción rápida para acompañar carnes, pescados o servir como plato único con una ensalada verde.

Fuente de cerámica con pastel de papas, jamón y queso gratinado. A su lado, ensalada verde, copa de vino tinto y pan.
Un pastel de papas con jamón y queso horneado y gratinado, que muestra sus capas internas, se sirve en una mesa de madera junto a una ensalada verde y una copa de vino tinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de papas a la crema con jamón y queso

Es un plato de patatas cocidas que se terminan en sartén con una salsa de nata, queso, jamón y ajo. La técnica principal consiste en precocer las patatas y después cocinarlas a fuego suave hasta que la salsa espese y el queso se funda.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 800 g de patatas
  2. 150 g de jamón cocido, cortado en dados o tiras
  3. 200 ml de nata para cocinar
  4. 100 ml de leche
  5. 150 g de queso para fundir, rallado
  6. 2 dientes de ajo, picados
  7. 1 cucharada de mantequilla
  8. 1 cucharada de aceite de oliva
  9. 1 cucharadita de maicena
  10. Sal, al gusto
  11. Pimienta negra, al gusto
  12. 1 pizca de nuez moscada
  13. Perejil fresco, para terminar

Cómo hacer papas a la crema con jamón y queso, paso a paso

  1. Pela las patatas y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente ½ cm de grosor.
  2. Ponlas en una olla con agua y sal. Cuécelas durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas, pero sin que se deshagan.
  3. Escurre las patatas con cuidado y resérvalas.
  4. Calienta una sartén amplia a fuego medio. Añade el aceite de oliva y la mantequilla.
  5. Incorpora los ajos picados y sofríelos durante 30 segundos. Evita que se doren demasiado para que no amarguen.
  6. Añade el jamón y saltéalo durante 2-3 minutos, hasta que tome algo de color.
  7. Mezcla la nata, la leche y la maicena en un bol. Remueve hasta que no queden grumos.
  8. Vierte la mezcla en la sartén. Añade la pimienta y la nuez moscada.
  9. Cocina la salsa durante 3-4 minutos a fuego medio-bajo, hasta que empiece a espesar.
  10. Incorpora las patatas y mézclalas con cuidado para que no se rompan.
  11. Cocina a fuego bajo y con la sartén tapada durante 5 minutos. Así las patatas terminan de hacerse y absorben parte de la salsa.
  12. Espolvorea el queso rallado por encima. Tapa de nuevo la sartén y cocina durante 2-3 minutos, hasta que el queso se funda.
  13. Prueba y rectifica de sal si es necesario. Termina con perejil fresco picado y sirve caliente.
Infografía dividida en seis pasos ilustrados que explica la preparación de un plato de patatas con salsa, jamón y queso en sartén.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para cocinar papas a la crema con jamón y queso en una sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 3 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción, calculada para 4 raciones:

  • Calorías: 470 kcal
  • Proteínas: 19 g
  • Grasas: 27 g
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Fibra: 4 g
  • Sodio: 850 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego bajo. Añade 1 o 2 cucharadas de leche para recuperar la cremosidad de la salsa.

También puedes recalentarlas en el microondas en intervalos de 1 minuto, removiendo entre cada intervalo.

No se recomienda congelarlas, porque la nata y el queso pueden separarse al descongelarse.

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