Receta de papas a la crema con jamón y queso: fácil y rápida de preparar sin horno

Un pastel de papas a la crema con jamón y queso gratinado reposa en una fuente de cerámica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las papas a la crema con jamón y queso son una guarnición cremosa, reconfortante y muy fácil de preparar.

Las papas quedan tiernas, cubiertas de nata y queso fundido, con el toque sabroso del jamón.

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Esta receta se hace completamente en sartén, sin horno. Es una opción rápida para acompañar carnes, pescados o servir como plato único con una ensalada verde.

Un pastel de papas con jamón y queso horneado y gratinado, que muestra sus capas internas, se sirve en una mesa de madera junto a una ensalada verde y una copa de vino tinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de papas a la crema con jamón y queso

Es un plato de patatas cocidas que se terminan en sartén con una salsa de nata, queso, jamón y ajo. La técnica principal consiste en precocer las patatas y después cocinarlas a fuego suave hasta que la salsa espese y el queso se funda.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

800 g de patatas 150 g de jamón cocido, cortado en dados o tiras 200 ml de nata para cocinar 100 ml de leche 150 g de queso para fundir, rallado 2 dientes de ajo, picados 1 cucharada de mantequilla 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharadita de maicena Sal, al gusto Pimienta negra, al gusto 1 pizca de nuez moscada Perejil fresco, para terminar

Cómo hacer papas a la crema con jamón y queso, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente ½ cm de grosor. Ponlas en una olla con agua y sal. Cuécelas durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas, pero sin que se deshagan. Escurre las patatas con cuidado y resérvalas. Calienta una sartén amplia a fuego medio. Añade el aceite de oliva y la mantequilla. Incorpora los ajos picados y sofríelos durante 30 segundos. Evita que se doren demasiado para que no amarguen. Añade el jamón y saltéalo durante 2-3 minutos, hasta que tome algo de color. Mezcla la nata, la leche y la maicena en un bol. Remueve hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en la sartén. Añade la pimienta y la nuez moscada. Cocina la salsa durante 3-4 minutos a fuego medio-bajo, hasta que empiece a espesar. Incorpora las patatas y mézclalas con cuidado para que no se rompan. Cocina a fuego bajo y con la sartén tapada durante 5 minutos. Así las patatas terminan de hacerse y absorben parte de la salsa. Espolvorea el queso rallado por encima. Tapa de nuevo la sartén y cocina durante 2-3 minutos, hasta que el queso se funda. Prueba y rectifica de sal si es necesario. Termina con perejil fresco picado y sirve caliente.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para cocinar papas a la crema con jamón y queso en una sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 3 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción, calculada para 4 raciones:

Calorías: 470 kcal

Proteínas: 19 g

Grasas: 27 g

Hidratos de carbono: 38 g

Fibra: 4 g

Sodio: 850 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego bajo. Añade 1 o 2 cucharadas de leche para recuperar la cremosidad de la salsa.

También puedes recalentarlas en el microondas en intervalos de 1 minuto, removiendo entre cada intervalo.

No se recomienda congelarlas, porque la nata y el queso pueden separarse al descongelarse.