Receta de papas a la crema con jamón y queso: fácil y rápida de preparar sin horno

Las papas a la crema con jamón y queso son una guarnición cremosa, reconfortante y muy fácil de preparar.
Las papas quedan tiernas, cubiertas de nata y queso fundido, con el toque sabroso del jamón.
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Esta receta se hace completamente en sartén, sin horno. Es una opción rápida para acompañar carnes, pescados o servir como plato único con una ensalada verde.
Receta de papas a la crema con jamón y queso
Es un plato de patatas cocidas que se terminan en sartén con una salsa de nata, queso, jamón y ajo. La técnica principal consiste en precocer las patatas y después cocinarlas a fuego suave hasta que la salsa espese y el queso se funda.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes
- 800 g de patatas
- 150 g de jamón cocido, cortado en dados o tiras
- 200 ml de nata para cocinar
- 100 ml de leche
- 150 g de queso para fundir, rallado
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de maicena
- Sal, al gusto
- Pimienta negra, al gusto
- 1 pizca de nuez moscada
- Perejil fresco, para terminar
Cómo hacer papas a la crema con jamón y queso, paso a paso
- Pela las patatas y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente ½ cm de grosor.
- Ponlas en una olla con agua y sal. Cuécelas durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas, pero sin que se deshagan.
- Escurre las patatas con cuidado y resérvalas.
- Calienta una sartén amplia a fuego medio. Añade el aceite de oliva y la mantequilla.
- Incorpora los ajos picados y sofríelos durante 30 segundos. Evita que se doren demasiado para que no amarguen.
- Añade el jamón y saltéalo durante 2-3 minutos, hasta que tome algo de color.
- Mezcla la nata, la leche y la maicena en un bol. Remueve hasta que no queden grumos.
- Vierte la mezcla en la sartén. Añade la pimienta y la nuez moscada.
- Cocina la salsa durante 3-4 minutos a fuego medio-bajo, hasta que empiece a espesar.
- Incorpora las patatas y mézclalas con cuidado para que no se rompan.
- Cocina a fuego bajo y con la sartén tapada durante 5 minutos. Así las patatas terminan de hacerse y absorben parte de la salsa.
- Espolvorea el queso rallado por encima. Tapa de nuevo la sartén y cocina durante 2-3 minutos, hasta que el queso se funda.
- Prueba y rectifica de sal si es necesario. Termina con perejil fresco picado y sirve caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 3 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción, calculada para 4 raciones:
- Calorías: 470 kcal
- Proteínas: 19 g
- Grasas: 27 g
- Hidratos de carbono: 38 g
- Fibra: 4 g
- Sodio: 850 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego bajo. Añade 1 o 2 cucharadas de leche para recuperar la cremosidad de la salsa.
También puedes recalentarlas en el microondas en intervalos de 1 minuto, removiendo entre cada intervalo.
No se recomienda congelarlas, porque la nata y el queso pueden separarse al descongelarse.
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