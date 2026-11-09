Guatemala: los 780 sismos que mantienen en vela a los vecinos de Santa Rosa y lo que dice el Insivumeh

El Insivumeh contabilizó 780 sismos en Casillas, de los cuales seis eventos fueron reportados directamente como sensibles a la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, acumula 780 sismos desde septiembre, una cifra que ha llevado a varios vecinos a dormir fuera de sus viviendas por temor a que un movimiento de mayor intensidad derrumbe sus casas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene vigilancia permanente sobre la secuencia y descartó, por ahora, un riesgo fuera de los parámetros históricos de la zona.

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La población de Casillas no ha logrado conciliar el sueño con normalidad. Los habitantes aseguran que los temblores son constantes y que, además de los sismos, perciben retumbos que no siempre van acompañados de un movimiento registrado.

Niños y adultos han pasado noches en vela y algunas familias decidieron dormir afuera de sus viviendas ante el temor de que una réplica fuerte colapse sus inmuebles.

Varios pobladores del municipio de Casillas duermen fuera de sus viviendas debido a la secuencia de sismos registrados desde septiembre. (AGN)

La situación se repite con mayor intensidad en la aldea Pinos Altos, donde los vecinos reportaron grietas y daños estructurales que atribuyen a la actividad sísmica.

Líderes comunitarios, agrupados en Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), trasladaron estas denuncias a las autoridades y solicitaron información detallada sobre lo que ocurre en la región.

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Una secuencia que ya acumula 780 eventos

Según el último informe del Insivumeh, durante los primeros días de noviembre se registraron 88 sismos en Casillas, con lo que la cifra acumulada desde septiembre llegó a 780 eventos.

De ese total, seis fueron reportados como sensibles directamente a la institución, aunque esta no descarta que otros movimientos también hayan sido percibidos por las poblaciones cercanas.

El Insivumeh contabilizó 780 sismos en Casillas, de los cuales seis eventos fueron reportados directamente como sensibles a la institución. (Insivumeh)

“Sabemos que muchos sismos de estos están siendo sensibles por las poblaciones cercanas. Sin embargo, tenemos certeza actualmente de solamente seis sismos que han sido reportados sensibles directamente al Insivumeh”, explicó Rodolfo Alvarado Sosa, coordinador de la sección de sismología de la institución.

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La actividad se concentra aproximadamente dos kilómetros al sur de la Laguna de Ayarza, cerca del límite con el departamento de Jutiapa.

El evento de mayor magnitud ocurrió el 12 de octubre, con 4.5 grados, y fue sentido incluso en sectores de la ciudad de Guatemala. “Este evento llegó a ser tan fuerte que fue reportado sensible en la Ciudad de Guatemala”, detalló Alvarado Sosa.

Conred desmintió versiones sobre fenómenos en la laguna de Ayarza

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) verificó en terreno algunas versiones sobre supuestos fenómenos adicionales en la Laguna de Ayarza, como emanaciones de vapor, que circularon entre la población.

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“Asistimos en coordinación con Insivumeh y personal de Conred... estuvimos visitando la Laguna de Ayarza y constatando que al final las noticias que se dieron no fueron verídicas”, señaló Elder Juárez, delegado departamental de la institución.

Juárez añadió que integrantes del COCODE de la comunidad confirmaron que los sismos sí ocurren, pero que las versiones sobre burbujas y vapor no correspondían a la realidad.

En redes sociales circuló un video captado supuestamente en la Laguna de Ayarza, ubicada en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala; donde se aseguró que estaba hirviendo y que habían burbujas en el agua, pero la Conred asegura que en una visita física no lograron evidenciar la realidad de la publicación. (Video: Redes Sociales)

Sobre los daños reportados en viviendas, precisó que el personal verificó fisuras en repellos y grietas en construcciones de adobe, algunas de las cuales no son recientes.

Insivumeh instaló una nueva estación sísmica en la zona

Para reforzar el monitoreo, técnicos del Insivumeh instalaron una estación sísmica en la aldea Pinos Altos, en Casillas, con el objetivo de obtener información más detallada sobre los movimientos registrados en el sector de Ayarza.

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Antes de esta instalación, la estación más cercana a la actividad se ubicaba en el municipio de Oratorio, también en Santa Rosa.

El análisis técnico indica que los eventos presentan bajas magnitudes y profundidades reducidas, asociadas a fallas locales con componentes de tipo normal.

El Insivumeh instaló una nueva estación sísmica en la aldea Pinos Altos para fortalecer el monitoreo en el departamento de Santa Rosa. (Insivumeh)

El coordinador de la sección de vulcanología de la institución, Amílcar Elías Roca Palma, precisó que el sismo del 12 de octubre tuvo una intensidad cercana a dos en una escala de uno a diez, lo que implica un daño estructural limitado, salvo en construcciones de adobe, más vulnerables a este tipo de movimientos.

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La actividad podría prolongarse semanas o meses

El Insivumeh no descarta que la secuencia continúe de forma indefinida. “No sabemos, no podemos predecir ni confirmar cuándo se puede terminar.

En una reunión con autoridades locales, el Insivumeh advirtió que la actividad sísmica vinculada a fallas locales puede extenderse durante semanas o meses. (Municipalidad de Casillas, Santa Rosa)

Podemos pasar varias semanas o meses con esta actividad sísmica", advirtió Roca Palma, quien recordó que fenómenos similares se registraron antes en Jutiapa y Sacatepéquez.

La institución recomendó a la población mantener la calma y seguir únicamente los boletines oficiales de Insivumeh y Conred, mientras continúa el monitoreo a través de la Red Sismológica Nacional.